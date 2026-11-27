Текущая форма

Агит Кабайел в январе остановил Дамиана Кныбу в третьем раунде, хотя решение рефери вызвало споры. Годом ранее немец пережил нокдаун от Чжилэя Чжана, но в шестом раунде отправил китайца в нокаут ударом по корпусу, завоевав временный пояс WBC. До этого он досрочно победил Фрэнка Санчеса. На счету 34-летнего боксера из Леверкузена 27 побед и ноль поражений (19 KO). За плечами Кабайела победы над Чжаном, Санчесом, Махмудовым и Чисорой. Рост — 190,5 см, размах рук — 203 см. Шесть последних боев он завершил досрочно. В июне, после ухода Усика, немец стал полноценным чемпионом WBC и первым курдом — обладателем мирового титула в тяжелом весе. Кабайел действует агрессивно, хорошо работает по корпусу и умеет поддерживать высокий темп. Его главное оружие — не только сила, но и грамотная тактика.