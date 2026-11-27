В рамках турнира Куинсбери Промоушенс встретятся Агит Кабайел и Нельсон Хиса. Бой назначен на 28 ноября 2026 года.
Агит Кабайел — Нельсон Хиса: прогноз (кф 1.06) и ставки на бой
Анализ команд
Текущая форма
Агит Кабайел в январе остановил Дамиана Кныбу в третьем раунде, хотя решение рефери вызвало споры. Годом ранее немец пережил нокдаун от Чжилэя Чжана, но в шестом раунде отправил китайца в нокаут ударом по корпусу, завоевав временный пояс WBC. До этого он досрочно победил Фрэнка Санчеса. На счету 34-летнего боксера из Леверкузена 27 побед и ноль поражений (19 KO). За плечами Кабайела победы над Чжаном, Санчесом, Махмудовым и Чисорой. Рост — 190,5 см, размах рук — 203 см. Шесть последних боев он завершил досрочно. В июне, после ухода Усика, немец стал полноценным чемпионом WBC и первым курдом — обладателем мирового титула в тяжелом весе. Кабайел действует агрессивно, хорошо работает по корпусу и умеет поддерживать высокий темп. Его главное оружие — не только сила, но и грамотная тактика.
Текущая форма
Нельсон Хиса в августе нокаутировал Томаса Нармо во втором раунде, защитив пояс WBO Global. 42-летний албанец начал профессиональную карьеру в 2022 году и пока не проигрывал: 25 побед, 23 из них нокаутом. Рост Хисы — 196 см, размах рук — 200 см. Он выше Кабайела на 5,5 см, но уступает в длине рук. При этом 92% его побед завершились досрочно. Главный вопрос — уровень оппозиции. Хиса не встречался с бойцами из топ-30 мирового рейтинга, хотя побеждал Дэнни Уильямса, Павела Соура и других опытных боксеров. 22 из 23 нокаутов пришлись на первые три раунда.
Прогноз и ставки
Хиса опасен в начале боя: его ударная мощь способна поставить под угрозу любого тяжеловеса. Однако Кабайел проверен серьезными соперниками, умеет держать удар и грамотно распределять силы. Если чемпион переживет стартовый натиск, преимущество опыта и класса должно сказаться. Хиса пока остается загадкой на фоне элиты, а его возраст не добавляет уверенности.
Наш прогноз — победа Кабайела за 1.06
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У боксеров на двоих 32 победы нокаутом
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