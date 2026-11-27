Текущая форма

«Атлас» из Гвадалахары прошел регулярный этап Apertura 2026 и финишировал четвертым среди 18 участников. Такой результат сам по себе много говорит о классе красно-черных. Правда, к решающим турам «Лисы» подошли с серьезными проблемами в обороне, и наладить игру в концовке у них так и не получилось.

Матч с «Депортиво Толука» вышел наглядным. Поражение 0:2 показало, насколько рыхло играет оборона команды Хернана Креспо. На этом отрезке защита пропустила 17 голов, а нападение ответило лишь 11 мячами. Стабильности у коллектива нет совсем. После яркой победы над «Пуэблой» (4:3) и сухого матча с «Сан Луисом» (1:0) пришли разгромы от «Пачуки» (1:4) и свежая неудача с «Толукой».

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