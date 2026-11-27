В рамках Лиги MX Атлас примет Толуку. Встречу проведут под руководством Диего Кокки и Антонио Мохамеда. Игра состоится 28 ноября 2026 года.
Атлас — Толука: прогноз на матч Лига MX
«Атлас» 28 ноября 2026 года встретится с «Толукой» в матче Лиги MX. Команды уже совсем недавно встречались друг с другом, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Атлас» из Гвадалахары прошел регулярный этап Apertura 2026 и финишировал четвертым среди 18 участников. Такой результат сам по себе много говорит о классе красно-черных. Правда, к решающим турам «Лисы» подошли с серьезными проблемами в обороне, и наладить игру в концовке у них так и не получилось.
Матч с «Депортиво Толука» вышел наглядным. Поражение 0:2 показало, насколько рыхло играет оборона команды Хернана Креспо. На этом отрезке защита пропустила 17 голов, а нападение ответило лишь 11 мячами. Стабильности у коллектива нет совсем. После яркой победы над «Пуэблой» (4:3) и сухого матча с «Сан Луисом» (1:0) пришли разгромы от «Пачуки» (1:4) и свежая неудача с «Толукой».
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Атлас» пропускает в среднем 2,8 гола за игру.
- Текущая форма: в турнире Apertura 2026 команда заняла 4-е место из 18 на регулярном этапе.
- Ориентировочный состав: Милтон Валенсуэла, Эдгар Сальдивар, Флориан Монсон, Адонис Фриас, Альдо Роха, Луиш Эштивес, Камило Варгас, Хорхе Санчес.
Текущая форма
К матчу с «Атласом» «Толука» подходит с тревожным сигналом. Клуб с 24 трофеями в истории и репутацией одного из самых титулованных в Мексике сейчас слишком часто достает мяч из сетки. В последних шести турах Лиги MX команда пропустила семь раз, а единственное поражение на этом отрезке было от «Пачуки» со счетом 0:2. С обороной у нее пока не ладится.
Соперник совсем недавний, и это усложняет задачу. Днем ранее, 26 ноября, гости проиграли «Атласу» со счетом 0:2. Команде Антонио Мохамеда теперь нужно быстро перестроиться, чтобы не повторить прошлый сценарий, где Хелиньо дважды использовал свои шансы, забил с передачи Николаса Кастро и реализовал пенальти.
Дисквалификации и травмы
Лучший бомбардир в истории клуба – Хосе Сатурнино Кардозо, на его счету 258 голов за 1995–2005 годы.
Интересные факты для ставок
- В трех из шести последних матчей «Толуки» ставка «обе забьют» прошла.
- В Clausura 2026 «Толука» заняла пятое место на регулярном этапе и дошла до четвертьфинала плей-офф.
- В лазарете: Хуго Гонсалес.
- Ориентировочный состав: Хесус Рикардо Ангуло, Алексис Вега, Хелиньо, Луан, Паулиньо, Луис Гарсия, Сантьяго Симон, Бруно Мендес.
Прогноз и ставки
В последней очной встрече 26 ноября «Толука» уверенно переиграла хозяев со счетом 2:0. Оборона «Атласа» на этом отрезке выглядит серьезно нестабильной и пропускает в среднем почти три гола за игру. Гости уже знают, как расшатать защиту соперника, а хозяева не могут найти ключи к чужим воротам, поэтому ждем повторения сценария недавнего матча.
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Ставка Победа «Толука»
«Толука» выиграл 2 из 2 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов меньше 3.5
Тотал меньше 3.5 удерживался в 13 из 20 последних встреч «Атлас» и в 12 из 20 игр «Толука».
Ставка Индивидуальный тотал «Толука» больше 0.5
Отметку 0.5 «Толука» пробивал в 18 из 20 последних встреч.
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