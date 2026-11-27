Матч окончен, «Аякс II» 4:4 «Хераклес».
Второй тайм окончен, «Аякс II» 4:4 «Хераклес».
94'Марио Борач («Хераклес») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
94'Фолит Диего Пугно («Аякс II»).
92'Удар заблокирован. Марио Борач («Хераклес») пробил левой ногой с центра штрафной площади, мяч отбит.
92'Угловой подаст «Хераклес». Мяч ушёл за лицевую от Херонимо Спино.
92'Удар заблокирован. Фодэ Фофана («Хераклес») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч отбит. Пас от Жана-Поля Нджоли.
91'Дамон Мирани («Хераклес») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
91'Фолит Лео Салазар («Аякс II»).
91'Резервный арбитр компенсировал 4 минуты.
91'Удар мимо. Херонимо Спино («Аякс II») пробил головой с острого угла, мяч улетел влево. Пас от Яна Фаберски после углового.
90'Угловой подаст «Аякс II». Мяч ушёл за лицевую от Макса Хаусвирта.
90'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
90'Пауза в матче из-за травмы Йори Херкенс («Аякс II»).
88'Гол! «Аякс II» 4:4 «Хераклес». Фодэ Фофана («Хераклес») пробил головой с центра штрафной, мяч влетает в верхний левый угол. Пас от Шафика Аббаса.
88'Замена в «Аяксе II». На поле выходит Лео Салазар, игру покидает Фарелл Нэш.
88'Замена в «Хераклесе». На поле выходит Давид Томич, игру покидает Джевенцио ван дер Куст.
88'Замена в «Хераклесе». На поле выходит Фодэ Фофана, игру покидает Морис Вруш.
87'Замена в «Аяксе II». На поле выходит Мило ван дер Ланс, игру покидает Леви Ачеампонг.
87'Удар мимо. Диего Пугно («Аякс II») пробил правой ногой с центра штрафной, мяч пролетел в сантиметрах от правого угла. Пас от Тина Петерса.
86'Удар мимо. Сем Шеперман («Хераклес») пробил левой ногой с центра штрафной площади, мяч летит вправо мимо ворот.
84'Гол! «Аякс II» 4:3 «Хераклес». Диего Пугно («Аякс II») пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч влетает в верхний левый угол ворот.
83'Замена в «Аяксе II». На поле выходит Марк Веркуйл, игру покидает Яно Монсеррате.
82'Удар заблокирован. Макс Хаусвирт («Хераклес») пробил правой ногой с левого фланга вратарской, мяч отбит. Пас от Тристана ван Гильста.
79'Положение «вне игры» у «Аякс II». Ян Фаберски зафиксирован в офсайде.
78'Угловой подаст «Аякс II». Мяч ушёл за лицевую от Макса Хаусвирта.
78'Удар заблокирован. Ян Фаберски («Аякс II») пробил левой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч отбит. Пас от Яно Монсеррате.
77'Шафик Аббас («Хераклес») зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
77'Фолит Фуад Захуани («Аякс II»).
76'Удар отражён. Диего Пуньо («Аякс II») пробил правой ногой с центра штрафной площади, вратарь Фабиан де Кейзер («Гераклес») парирует мяч в центре ворот. Пас от Фарелла Наши.
75'Удар мимо. Сем Шеперман (Хераклес) пробил головой из центра штрафной, мяч летит вправо мимо ворот. Передал Дженвенцио ван дер Куст навесом.
74'Жан-Поль Нджоли («Хераклес») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
74'Фолит Марвин Музунгу («Аякс II»).
74'Фолит Сем Шеперман («Хераклес»).
74'Райан ван де Паверт («Аякс II») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
72'Гол! «Аякс II» 3, «Хераклес» 3. Леви Ачеампонг («Аякс II») пробил правой ногой из центра штрафной в верхний правый угол после быстрой атаки.
72'Удар заблокирован. Марио Борач («Хераклес») пробил левой ногой из-за штрафной, мяч отбит. Передал Сем Шеперман.
71'Фолит Шафик Аббас («Хераклес»).
71'Леви Ачеампонг («Аякс II») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
70'Удар мимо. Тристан ван Гильст («Хераклес») пробил правой ногой из-за штрафной после углового, мяч летит высоко и вправо мимо ворот.
70'Замена в «Хераклесе». На поле выходит Марио Борач, игру покидает Манни Родригес.
69'Угловой подаст «Хераклес». Мяч ушёл за лицевую от Херонимо Спины.
69'Удар заблокирован. Сем Шеперман («Хераклес») пробил правой ногой из-за штрафной, мяч отбит.
69'Удар заблокирован. Шафик Аббас («Хераклес») пробил правой ногой из-за штрафной, мяч отбит. Пас от Жана-Поля Нджоли.
69'Фолит Мимейрхель Бенита («Хераклес»).
69'Леви Ачеампонг («Аякс II») зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
67'Фолит Мани Родригес («Хераклес»).
67'Ян Фаберски («Аякс II») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
65'Замена в «Аяксе II». На поле выходит Райан ван де Паверт, игру покидает Эмре Юнювар.
65'Замена в «Аяксе II». На поле выходит Ян Фабески, игру покидает Эвери Аппиа.
64'Удар заблокирован. Фуад Захуани («Аякс II») пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади.
62'Фолит Джененсио ван дер Куст («Хераклес»).
62'Леви Ачеампонг («Аякс II») зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
62'Жёлтая карточка Джененсио ван дер Кусту («Хераклес») за грубый фол.
61'Фолит Тристан ван Гильст (Хераклес).
61'Эвери Аппиа (Аякс II) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
59'Мани Родригес («Хераклес») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
59'Фолит Херонимо Спино («Аякс II»).
59'Макс Хаусвирт («Хераклес») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
59'Фолит Тин Петерс («Аякс II»).
57'Фолит Джененсио ван дер Куст («Хераклес»).
57'Леви Ачеампонг («Аякс II») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
56'Гол! «Аякс II» 2:3 «Хераклес». Фарелл Нэш («Аякс II») пробил левой ногой с центра штрафной в нижний правый угол. Пас от Эмре Юнювара.
54'Угловой подаст Аякс II. Мяч ушёл за лицевую от Шафика Аббаса.
52'Фолит Сем Шеперман (Хераклес).
52'Тин Петерс (Аякс II) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
51'Офсайд, «Хераклес». Жан-Поль Нджоли зафиксирован в положении «вне игры».
51'Удар отражён. Диего Пуньо (Аякс II) пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади, вратарь Фабиан де Кейзер (Хераклес) парирует мяч в нижний левый угол. Передал Леви Ачеампонг.
50'Удар мимо. Морис Вруш («Хераклес») пробил головой из центра штрафной площади, мяч летит вправо мимо ворот. Передал Макс Хаусвирт навесом после стандарта.
49'Фолит Эмре Юнювар («Аякс II»).
49'Мани Родригес («Хераклес») зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
49'Макс Хаусвирт («Хераклес») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
49'Фолит Диего Пуньо («Аякс II»).
48'Удар мимо. Жан-Поль Нджоли («Хераклес») пробил правой ногой с левого фланга вратарской, мяч летит вправо мимо ворот.
48'Удар заблокирован. Макс Хаусвирт («Хераклес») пробил левой ногой с левого фланга вратарской, мяч отбит. Передал Жан-Поль Нджоли.
46'Начинается второй тайм. «Аякс II» — 1, «Хераклес» — 3.
46'Замена в «Хераклесе». На поле выходит Мимейрхель Бенита, игру покинет Давид Висенте.
Первый тайм окончен. «Аякс II» — 1:3 — «Хераклес».
46'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
45'Фолит Дженцио ван дер Куст («Хераклес»).
45'Тин Петерс («Аякс II») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
44'Эвери Аппиа («Аякс II») зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
44'Фолит Макс Хаусвирт («Хераклес»).
43'Мани Родригес («Хераклес») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
43'Фолит Марвин Музунгу («Аякс II»).
42'Удар мимо. Дамон Мирани («Хераклес») пробил головой из центра штрафной площади, но мяч пролетел в левый угол. Передал Макс Хаусвирт навесом после углового.
42'Угловой подаст «Хераклес». Мяч ушёл за лицевую от Эмре Юнювара.
40'Фолит Жан-Поль Нджоли («Хераклес»).
40'Хано Монсеррате («Аякс II») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
39'Тристан ван Гильст («Хераклес») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
39'Фолит Тин Петерс («Аякс II»).
36'Фолит Дженцио ван дер Куст («Хераклес»).
36'Тин Петерс («Аякс II») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
35'Удар заблокирован. Фаррелл Нэш («Аякс II») пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч отбит.
33'Эмре Юнювар («Аякс II») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
33'Фолит Манни Родригес («Хераклес»).
32'Фабиан де Кейзер («Хераклес») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
32'Фолит Эмре Юнювар («Аякс II»).
32'Удар отражён. Эмре Юнювар («Аякс II») пробил правой ногой с центра штрафной площади, вратарь Фабиан де Кейзер («Хераклес») парирует мяч в центре ворот.
32'Удар отражён. Леви Ачеампонг («Аякс II») пробил правой ногой из-за штрафной площади, вратарь Фабиан де Кейзер («Хераклес») отбивает мяч в центр ворот. Пас от Херонимо Спины.
31'Давид Висенте («Хераклес») получает жёлтую карточку за грубый фол.
31'Фолит Давид Висенте («Хераклес»).
31'Фарелл Нэш («Аякс II») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
30'Фарелл Нэш («Аякс II») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
30'Фолит Давид Висенте («Хераклес»).
29'Офсайд у «Хераклеса». Шафик Аббас зафиксирован в положении «вне игры».
29'Офсайд, «Аякс II». Диего Пуньо зафиксирован в положении «вне игры».
28'Фолит Фарелл Нэш (Аякс II).
28'Давид Висенте (Хераклес) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
27'Офсайд, Аякс II. Диего Пуньо зафиксирован в положении «вне игры».
26'Дамон Мирани (Хераклес) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
26'Фолит Диего Пуньо (Аякс II).
25'Гол! «Аякс II» 1:3 «Хераклес». Морис Вруш («Хераклес») пробил левой ногой с острого угла в нижний правый угол после подачи с углового.
24'Удар заблокирован. Жан-Поль Нджоли («Хераклес») пробил головой с острого угла, мяч отбит. Передал Макс Хаусвирт навесом.
24'Угловой подаст «Хераклес». Мяч ушёл за лицевую от Марвина Музунгу.
22'Гол! «Аякс II» 1:2 «Хераклес». Шафик Аббас («Хераклес») пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади в верхний левый угол. Пас от Жана-Поля Нджоли.
19'Гол! «Аякс II» 1:1 «Хераклес». Дамон Мирани («Хераклес») пробил левой ногой из центра штрафной площади в нижний правый угол.
19'Удар заблокирован. Шафик Аббас (Хераклес) пробил левой ногой из-за пределов штрафной, мяч отбит. Пас от Макса Хаусвирта.
18'Угловой подаст Хераклес. Мяч ушёл за лицевую от Марвина Музунгу.
15'Удар мимо. Макс Хаусвирт (Хераклес) пробил головой из центра штрафной площади, мяч улетел в левый угол. Пас от Давида Висенте.
14'Положение «вне игры» у Хераклеса. Мэнни Родригес зафиксирован в офсайде.
12'Фолит Макс Хаусвирт (Хераклес).
12'Эвери Аппиа (Аякс II) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
11'Удар мимо. Сем Шеперман (Хераклес) пробил левой ногой из-за штрафной, мяч улетает высоко и вправо. Пас от Трестена ван Гильста.
10'Фолит Морис Вруш (Хераклес).
10'Леви Ачеампонг (Аякс II) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
08'Джевенцио ван дер Куст («Хераклес») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
08'Фолит Яно Монсеррате («Аякс II»).
08'Удар отражён. Мэнни Родригес («Хераклес») пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, вратарь Йори Хиркенс («Аякс II») парирует мяч в нижний левый угол. Пас от Макса Хаусвирта.
07'Удар заблокирован. Морис Вруш («Хераклес») пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч заблокирован. Передачу выполнил Шафик Аббас, подав угловой.
07'Трестен ван Гильст (Хераклес) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
07'Фолит Диего Пуньо (Аякс II).
05'Дэмон Мирани (Хераклес) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
05'Фолит Марвин Музунгу (Аякс II).
05'Фолит Сем Шеперман (Хераклес).
05'Леви Ачеампонг (Аякс II) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
04'Гол! Аякс II 1, Хераклес 0. Эмре Юнювар (Аякс II) пробил левой ногой с центра штрафной площади, мяч влетает в центр ворот.
03'Удар мимо. Мэнни Родригес (Хераклес) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч улетает высоко и вправо.
03'Удар заблокирован. Трис ван Гильст (Хераклес) пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади. Пас от Жана-Поля Нджоли.
01'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
01'Пауза в матче (Гераклес).
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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