Текущая форма

«Йонг Аякс» — единственная резервная команда в истории Нидерландов, которая брала профессиональный титул (сезон 2017/18). Сейчас дела у нее плохи. В Эрсте Дивизи клуб идет на 20-м месте из 20 участников, и такое положение многое говорит о проблемах, копившихся с самого старта. При этом команда Карлоса Гарсии заметно прибавила в результатах и пытается выбраться из зоны вылета.

Четыре победы в шести последних матчах и всего шесть пропущенных голов. В атаке у команды заметный запас. Совсем недавно она разгромила «Йонг АЗ Алкмар» со счетом 3:0, тогда забили Леви Ачемпонг, Фаррел Нэш и Фуад Захуани. Результативность подтвердили и победы над «ФК Волендам» (2:1) и «ФК Эйндховен» (3:0). Похоже, свою игру коллектив нашел и готов бороться за очки.

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