Текущая форма

Сезон 2025/26 в Эрсте Дивизи «Йонг Утрехт» проводит неровно. Сейчас команда идет на 12-м месте среди 20 участников, и смена тренера, после которой у руля встал Дарие Калезич, быстрого эффекта не дала. В шести последних матчах «Йонг Утрехт» выиграл лишь дважды, трижды уступил и один раз сыграл вничью. Очки команда теряет в самых неожиданных встречах, а слабее всего выглядит оборона.

Нестабильность команды ярко проявилась в недавнем матче с «ПСВ Эйндховен», где она уступила 2:3. Джейго ван Омерен открыл счет уже на 29-й минуте после передачи Массиена Гаддари, Весел Кой на 43-й минуте удвоил преимущество, однако до финального свистка хозяева его не удержали. Похожий рисунок повторяется и в других последних играх коллектива. После уверенного старта и победы над «Эмменом» (1:0) команда пропустила шесть мячей от «Волендама», так что надежность защитной линии теперь под вопросом.

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