Йонг Утрехт — Алмере Сити: прогноз на матч Эрсте Дивизи (Нидерланды)
«Йонг Утрехт» 27 ноября 2026 года на своем поле примет «Алмере Сити» в рамках Эрсте Дивизи (Нидерланды). Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашнего поля и какие ставки выбрать? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
Сезон 2025/26 в Эрсте Дивизи «Йонг Утрехт» проводит неровно. Сейчас команда идет на 12-м месте среди 20 участников, и смена тренера, после которой у руля встал Дарие Калезич, быстрого эффекта не дала. В шести последних матчах «Йонг Утрехт» выиграл лишь дважды, трижды уступил и один раз сыграл вничью. Очки команда теряет в самых неожиданных встречах, а слабее всего выглядит оборона.
Нестабильность команды ярко проявилась в недавнем матче с «ПСВ Эйндховен», где она уступила 2:3. Джейго ван Омерен открыл счет уже на 29-й минуте после передачи Массиена Гаддари, Весел Кой на 43-й минуте удвоил преимущество, однако до финального свистка хозяева его не удержали. Похожий рисунок повторяется и в других последних играх коллектива. После уверенного старта и победы над «Эмменом» (1:0) команда пропустила шесть мячей от «Волендама», так что надежность защитной линии теперь под вопросом.
Интересные факты для ставок
- Из шести последних матчей «Йонг Утрехт» сумела не пропустить только в одном.
- Ориентировочный состав: Ноа Дундас, Кенджи Гоэс, Оуэн Эммануэль, Эппинк Мейс, Ноэль Бёленс, Весел Кой, Фердинанд Похл, Вигго Плантинга.
Текущая форма
Для «Алмере Сити» переход в Эрсте Дивизи стал временем пересборки сил: команда из Нидерландов не просто адаптируется ко второму дивизиону, но и прочно закрепилась в первой пятерке турнирной таблицы. Пятая строчка из двадцати участников — это не случайность, а результат работы под руководством тренера Ануша Дастгира, который сумел превратить клуб в одного из главных претендентов на высокие места в текущем сезоне.
Однако стабильности коллективу по-прежнему не хватает. Уверенные победы над «Йонг АЗ Алкмар» (3:1) и «Хельмонд Спорт» (6:1) сменились болезненным поражением от «Бреды» со счетом 1:4. Единственный гол команды в той игре забил Ферди Друйф на 27-й минуте, но от крупного счета это не спасло. Провал не отнял у клуба атакующего потенциала. В последних шести турах он забил 16 мячей. Да и в очных встречах команда уже показывала, на что способна, причем текущего соперника она обыграла 6 ноября.
Интересные факты для ставок
- Убедительный ход: «Алмере Сити» выиграла 4 из 6 последних матчей.
- Ориентировочный состав: Теун Бийлевелд, Весел Спил, Джоуи Якобс, Мис Хоедемакерс, Джеймс Лоренс, Ферди Друйф, Хамза Эль Дахри, Дамиан ван Бругген.
Прогноз и ставки
В атаке обе команды держат марку ровно. В последних десяти турах ни «Йонг Утрехт», ни «Алмере Сити» не уходили с поля без забитого мяча. «Алмере Сити» чувствует себя в таблице увереннее и идет на пятом месте, а хозяева из Утрехта переживают непростой период после смены тренера. В восьми из десяти последних игр обеих команд забивалось более 2.5 голов, так что открытый футбол здесь выглядит наиболее вероятным.
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Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 12 из 20 последних встреч «Йонг Утрехт» и в 12 из 20 игр «Алмере Сити».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 5 из 6 последних встреч «Йонг Утрехт» и в 5 из 6 игр «Алмере Сити».
Ставка «Алмере Сити» не проиграет
«Алмере Сити» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
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Составы и расстановка
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