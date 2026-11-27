«Никс» набрали чемпионский ход и уже довели свою победную серию до шести матчей подряд, закрепившись в топ-3 Восточной конференции. Команда Майка Брауна продолжает впечатлять дисциплиной в обороне, а дома ньюйоркцы действуют с двойной мотивацией.

Накануне хозяева уверенно разобрались с «Кливлендом» (121:102), так как переломили ход поединка благодаря идеальной реализации трехочковых. Даже несмотря на травмы О Джея Ануноби, Майлза Макбрайда и Джордана Кларксона, атака «Нью-Йорка» работает как часы. В последней встрече Микал Бриджес и Джейлен Брансон набрали по 19 очков, Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл, а Хосе Альварадо со скамейки запасных вообще устроил шоу, поскольку записал на свой счет 21 очко. Коллектив сейчас на кураже, здорово держит темп и точно не собирается останавливаться.