На Мэдисон-сквер-гарден в матче НБА Нью-Йорк принимал Майами и уступил гостям со счетом 94:95. У победителей отличились Бэм Адебайо, Яннис Антетокунмпо и Эндрю Уиггинс.
Нью-Йорк – Майами: прогноз (кф. 1.80) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Никс» набрали чемпионский ход и уже довели свою победную серию до шести матчей подряд, закрепившись в топ-3 Восточной конференции. Команда Майка Брауна продолжает впечатлять дисциплиной в обороне, а дома ньюйоркцы действуют с двойной мотивацией.
Накануне хозяева уверенно разобрались с «Кливлендом» (121:102), так как переломили ход поединка благодаря идеальной реализации трехочковых. Даже несмотря на травмы О Джея Ануноби, Майлза Макбрайда и Джордана Кларксона, атака «Нью-Йорка» работает как часы. В последней встрече Микал Бриджес и Джейлен Брансон набрали по 19 очков, Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл, а Хосе Альварадо со скамейки запасных вообще устроил шоу, поскольку записал на свой счет 21 очко. Коллектив сейчас на кураже, здорово держит темп и точно не собирается останавливаться.
Семиматчевая победная сказка «Хит» оборвалась вчера в Филадельфии, где команда в напряженной борьбе уступила лидеру Востока (104:111) и сразу опустилась на шестую строчку конференции. Главная новость для Эрика Споэльстры - возвращение после повреждения на паркет Янниса Адетокунбо, который сразу выдал 32 очка и 14 подборов. Рядом с ним солидно отработали в атаке Дэвион Митчелл и Бэм Адебайо, последний оформил дабл-дабл, однако команда провалила трехочковые броски, в частности, у Клэя Томпсона практически ничего не получилось.
Можно отметить, что на выезде против организованных соперников «Майами» пока не хватает стабильности в дальних атаках. На очереди матч против «Нью-Йорка» и еще одно непростое испытание.
Прогноз и ставки
Обе команды подходят к этой дуэли после непростых матчей, но сейчас преимущество явно на стороне хозяев. «Нью-Йорк» на родном паркете разрывает соперников сбалансированным нападением и глубокой ротацией, где выстрелить может любой - от Брансона с Таунсом до резервиста Альварадо. Напротив, «Майами» слишком зависит от индивидуальных проходов Янниса Адетокунбо под кольцо, а железная оборона «Никс» умеет перекрывать кислород даже таким звездам. Мы считаем, что сыгранность, кураж и фактор домашнего паркета позволят чемпионам забрать седьмую победу подряд.
Наш прогноз - победа «Нью-Йорка» с учетом форы (-3.5) очка за 1.80
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Тренды
Ставка ИТ «Нью-Йорка» больше 111.5 очков
В четырех из пяти последних очных матчей клуб набирал более 111 очков за игру
Ставка ИТ «Майами» больше 107.5 очков
В четырех из пяти последних матчей клуб набирал более 107 очков за игру
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Нью-Йорк
|9,14%
|10.95
|Майами
|90,86%
|1.10
Динамика вероятностей7'–48'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|56,68%
|1.76
|Меньше
|43,32%
|2.31
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|30,43%
|3.29
|Меньше
|69,57%
|1.44
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|8,47%
|11.81
|Меньше
|91,53%
|1.09
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|8,4%
|11.90
|Меньше
|91,6%
|1.09
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Нью-Йорк +2.5
|47,93%
|2.09
|Майами -2.5
|52,07%
|1.92
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Нью-Йорк +3.5
|67,74%
|1.48
|Майами -3.5
|32,26%
|3.10
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