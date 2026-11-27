В матче Джей-лиги 2 Омия выиграла у Имабари со счетом 3:2. Гол Оты Ямамото и дубль Юты Тойокавы принесли хозяевам победу над гостями, у которых отличились Ёсиаки Комай и Уэсли Танк, а решающий мяч Тойокава отправил в ворота соперника на последней минуте.
Омия — Имабари: прогноз на матч Джей-лига 2
В рамках Джей-лиги 2 28 ноября 2026 года «Омия» сыграет с «Имабари». Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на эту встречу.
Анализ команд
Текущая форма
«Омия» идет на 6-м месте среди 20 команд и держится в верхней части таблицы Джей-лиги 2. Год назад клуб выиграл J3 League, так что старт на новом уровне вышел удачным, а амбиции на повышение класса никуда не делись.
В последних шести турах команда Нарсиса Пелаха играла в атакующем ключе и забила 10 мячей. Ярким пятном отрезка стала победа над ФК Точиги Сити со счетом 3:0, где «Reddoboru» не выпускали игру из-под контроля. На прошлой неделе серия прервалась. С Токушима Вортис хозяева проиграли 1:2, а единственный мяч на 58-й минуте провел Карлиньос Жуниор с передачи Изуми Тоя.
Интересные факты для ставок
- Убедительный ход: «Омия» выиграла 4 из 6 последних матчей.
- Выступает в J2 League, втором дивизионе чемпионата Японии. По состоянию на 2025 год команда идет 6-й среди 20 участников.
- В лазарете: Супханат Муанта.
- Ориентировочный состав: Том Гловер, Мэтью Эдвард, Рюя Нисио, Юсей Озаки, Хидзири Като, Нэш Хигакуре, Като Ген, Супханат Муанта.
Текущая форма
В Джей-лиге 2 «Имабари» проводит неровный сезон и на верхнюю часть таблицы пока не замахивается. Клуб идет 11-м из 20 команд Японии, пытается нащупать баланс между атакой и обороной, но результаты остаются нестабильными.
Оборона гостей в последнее время дает сбои. За шесть матчей коллектив пропустил девять мячей, а в ноябре и вовсе крупно уступил «Консадоле Саппоро» со счетом 0:4. Зато в недавней игре с «Тегевадзаро Миядзаки» команда Ёсикё Кубоямы добилась победы 2:1. Дзюня Като открыл счет на 30-й минуте, а на 81-й Кенго Фуруяма забил второй мяч с передачи Юки Кодзюры.
Интересные факты для ставок
- За этот отрезок тотал больше 2.5 голов прошел только в 2 матчах из 6.
- Клуб играет в Джей-лиге 2, втором дивизионе Японии. В сезоне 2026 года команда занимает 11-е место среди 20 участников.
- В лазарете: Рики Сато.
- Ориентировочный состав: Гента Ито, Ямато Маруяма, Такуми Цукия, Казуки Кусибики, Габриэль Гомес, Рэй Умэки, Юки Кодзюра, Кондо Такатори.
Прогноз и ставки
За последние шесть туров «Омия» забила 10 мячей. Правда, недавнее поражение от «Токушима Вортис» показало, что в обороне у команды не все гладко. «Имабари» идет лишь на 11-м месте, за тот же отрезок пропустил 9 голов и крупно уступил «Консадоле Саппоро». Домашний фактор и более стабильная атака склоняют нас к тому, что «Омия» не проиграет и сохранит интригу до конца встречи.
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка «Омия» не проиграет
«Омия» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 18 из 20 последних встреч «Омия» и в 16 из 20 игр «Имабари».
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Омия
|98,01%
|1.02
|Ничья
|1,97%
|50.78
|Имабари
|0,02%
|—
Динамика вероятностей3'–96'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|99,98%
|1.00
|12
|98,03%
|1.02
|X2
|1,99%
|50.32
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|5,31%
|18.84
|Меньше
|94,69%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Омия
|3,41%
|29.34
|Имабари
|1,9%
|52.68
|Не будет
|94,69%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Омия -1.5
|3,38%
|29.62
|Имабари +1.5
|96,62%
|1.03
О матче
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Статистика матча
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Главные тренеры
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии