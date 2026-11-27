Текущая форма

«Омия» идет на 6-м месте среди 20 команд и держится в верхней части таблицы Джей-лиги 2. Год назад клуб выиграл J3 League, так что старт на новом уровне вышел удачным, а амбиции на повышение класса никуда не делись.

В последних шести турах команда Нарсиса Пелаха играла в атакующем ключе и забила 10 мячей. Ярким пятном отрезка стала победа над ФК Точиги Сити со счетом 3:0, где «Reddoboru» не выпускали игру из-под контроля. На прошлой неделе серия прервалась. С Токушима Вортис хозяева проиграли 1:2, а единственный мяч на 58-й минуте провел Карлиньос Жуниор с передачи Изуми Тоя.

Интересные факты для ставок