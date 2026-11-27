В матче MLS Мейджор Лига «Солт Лэйк» уступил «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 0:1. Единственный мяч на 58-й минуте забил Эммануэль Сабби.
Солт Лэйк — Ванкувер Уайткэпс: прогноз на матч MLS Мейджор Лига
«Солт Лэйк» 28 ноября 2026 года на своем поле примет «Ванкувер Уайткэпс» в рамках MLS Мейджор Лига. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашнего поля и какие ставки выбрать? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
Перед финишной прямой сезона в MLS Мейджор Лиге «Солт Лэйк» неожиданно нашел свою игру. В общем зачете команда идет на 18-м месте, в Западной конференции занимает 9-ю строчку, зато коллектив Пабло Мастрони прибавляет на глазах и уже всерьез претендует на борьбу за плей-офф.
На последнем отрезке клуб выиграл четыре матча из шести. За это время он забил 12 мячей, а пропустил лишь шесть. Запомнились уверенная победа над «Сент-Луис Сити» (3:0) и волевые успехи над «Лос-Анджелес Гэлэкси» и «Остин ФК» со счетом 2:1. Огорчила только неудача против «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:2), зато свежая ничья с «Сиэтл Саундерс» (1:1) показала, что хозяева поля умеют удерживать результат и не терять контроль над игрой.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей соперники «Солт Лэйк» забивают в среднем один гол за игру.
- Текущий статус (сезон 2026): Выступает в MLS (Западная конференция). Занимает 9-е место в Западной конференции и 18-е место в общем зачете. Шансы на участие в плей-офф не определены.
- В лазарете: Морган Гилавоги, Эмека Энели, Джастин Глад, Стейн Спирингс, Оуэн Андерсон.
- Ориентировочный состав: Рафаэль Кабрал, Деандре Йедлин, Джастин Глад, Квинтон Филипп, Лукас Энгель, Хуан Санабрия, Саба Лобжанидзе, Колин Гаске.
Текущая форма
«Ванкувер Уайткэпс» прочно обосновался на вершине Западной конференции MLS. В своем дивизионе клуб идет первым, а в общей таблице лиги занимает второе место. Сезон для канадской команды стал историческим. Она не просто борется за плей-офф, а навязывает соперникам свою игру, причем ее атака остается одной из самых результативных в турнире.
За последние шесть матчей коллектив выиграл четыре раза, забил 13 мячей и пропустил всего четыре. Оборона держится надежно, и свежий пример тому – победа над «Монреалем» со счетом 2:0. Эдьер Окампо открыл счет на 44-й минуте, а Бруно Киньонес через 11 минут после передачи партнера удвоил преимущество. Под руководством тренера Йеспера Соренсена команда уверенно переигрывает даже прямых конкурентов, как в разгроме «Сиэтл Саундерс» (5:1). Правда, единичные просчеты случаются, и поражение от «Колорадо Рапидс» (0:1) тому подтверждение.
Интересные факты для ставок
- На этом отрезке тотал больше 2.5 голов проходил в 3 из 6 матчей.
- В сезоне 2026 года «Ванкувер Уайткэпс» держится первым в Западной конференции MLS и вторым в общей таблице лиги.
- В лазарете: Кенджи Кабрера, С. Сабали, Э. Сабби.
- Ориентировочный состав: Ёхей Такаока, Эдьер Окампо, Тристан Блэкмон, Ральф Призо, Тейт Джонсон, Оливер Ларраз, Андрес Кубас, Эммануэль Сабби.
Прогноз и ставки
«Ванкувер Уайткэпс» возглавляет Западную конференцию, а в последних шести встречах забил 13 мячей, причем «Сиэтл Саундерс» был разгромлен со счетом 5:1. Скучать хозяева поля не дают. В десяти последних матчах тотал больше 2.5 прошел в восьми случаях, команда Пабло Мастрони регулярно открывает счет и создает моменты. Ждем открытый футбол с активными действиями у обеих ворот, поэтому ставка на результативность выглядит самым логичным выбором в этом противостоянии.
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Тренды
Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 14 из 20 последних встреч «Солт Лэйк» и в 13 из 20 игр «Ванкувер Уайткэпс».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 5 из 6 последних встреч «Солт Лэйк» и в 3 из 6 игр «Ванкувер Уайткэпс».
Ставка Победа «Ванкувер Уайткэпс»
«Ванкувер Уайткэпс» выиграл 1 из 1 последних очных встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Солт Лэйк
|0,02%
|—
|Ничья
|2,32%
|43.16
|Ванкувер Уайткэпс
|97,66%
|1.02
Динамика вероятностей3'–94'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|2,34%
|42.70
|12
|97,68%
|1.02
|X2
|99,98%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|4,77%
|20.95
|Меньше
|95,23%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Солт Лэйк
|2,23%
|44.88
|Ванкувер Уайткэпс
|2,55%
|39.28
|Не будет
|95,23%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|2,26%
|44.30
|Нет
|97,74%
|1.02
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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