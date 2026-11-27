Текущая форма

Перед финишной прямой сезона в MLS Мейджор Лиге «Солт Лэйк» неожиданно нашел свою игру. В общем зачете команда идет на 18-м месте, в Западной конференции занимает 9-ю строчку, зато коллектив Пабло Мастрони прибавляет на глазах и уже всерьез претендует на борьбу за плей-офф.

На последнем отрезке клуб выиграл четыре матча из шести. За это время он забил 12 мячей, а пропустил лишь шесть. Запомнились уверенная победа над «Сент-Луис Сити» (3:0) и волевые успехи над «Лос-Анджелес Гэлэкси» и «Остин ФК» со счетом 2:1. Огорчила только неудача против «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:2), зато свежая ничья с «Сиэтл Саундерс» (1:1) показала, что хозяева поля умеют удерживать результат и не терять контроль над игрой.

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