Интер — Дженоа: прогноз на матч Серии А
Анализ команд
Текущая форма
«Интер» к старту сезона подходил в качестве явного претендента на чемпионский титул наряду с «Наполи» и «Миланом» и сезон изначально ожидался непростым. В первом круге у команды Кристиана Киву были проблемы, но постепенно «нерадзурии» набрали форму и выбились в лидеры – в данный момент от второго «Милана» есть солидный отрыв в 10 баллов. На неделе «Интер» провалился в ответном матче 1/16 финала Лиги Чемпионов, проиграв 1:2 «Буде/Глим» и покинул таким образом турнир.
Дисквалификации и травмы
Дисквалифицирован Бастони. Травмирован Л. Мартинес.
Интересные тренды для ставок
- «Интер» выиграл семь последних матчей в Серии А
- В двух последних матчах «Интер» обыгрывал «Дженоа»
Ориентировочный состав: Зоммер – Биссек, Де Врей, Аугусто – Энрике, Диуф, Сучич, Мхитарян, Димарко – Эспозито, Бонни.
Текущая форма
«Дженоа» к старту сезона подходил в качестве крепкого середняка и не считался потенциальным кандидатом на вылет, но провалился на стартовом отрезке. Только с приходом Даниеле Де Росси в начале ноября ситуация постепенно стабилизировалась. В данный момент «грифоны» занимают 14-е место в таблице с 27 очками и на три балла отрываются от зоны вылета – есть риск оказаться на краю пропасти уже сегодня. Обыграв в последнем туре 3:0 «Торино», «Дженоа» добыл шестую победу в сезоне.
Дисквалификации и травмы
Травмированы Отоа и Нортон-Каффи.
Интересные тренды для ставок
- В четырех последних матчах «Дженоа» добыл лишь одну победу
- В четырех из пяти последних матчей «Дженоа» забивал в ворота «Интера»
Ориентировочный состав: Бейло – Маркандалли, Эстигор, Васкес – Эллертссон, Френдруп, Малиновский, Бальданци, Мартин – Витинья, Коломбо.
Прогноз и ставки
«Интер» после провального матча против «Буде/Глимт» и вылета из Лиги Чемпионов безусловно находится не в лучшем настроении, и генуэзцы наверняка этим будут стремиться воспользоваться. Несмотря на то, что «Дженоа» особой стабильностью в последнее время не отличается, в атаке «грифоны» вполне эффективны и регулярно забивают в ворота «Интера», наверняка и сегодня на свой гол наиграют. Однако при этом «нерадзурри» безусловно дома будут способны отвечать.
Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. Такое пари предлагается за 2.15
Ставка на исход
Сегодня «Интер» безусловно будет вынужден провести ротацию, всего несколько дней прошло после Лиги Чемпионов. Очевидно, что на все сто процентов своих возможностей сыграть «нерадзурри» не сумеют, но при этом вряд ли «Дженоа» стоит рассчитывать на снисхождение. У наставника «Интера» есть возможность провести ротацию без серьезной потери в качестве, «Дженоа» нестабилен и много ошибается в обороне – есть смысл в таком матче рассчитывать на уверенную победу фаворита.
Ставка – азиатская фора (-1.5) на «Интер». Такое пари предлагается за 1.95
Ставка на угловые
«Интер» является безоговорочным фаворитом матча и наверняка все 90 минут проведет в атаках – по угловым хозяева должны победить уверенно.
Ставка – азиатская фора (-5) по угловым на «Интер». Такое пари предлагается за 1.99
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Прогнозы экспертов
«Интер» на своем поле сыграет с «Дженоа» в 27 туре Серии А. Уверен тут в успехе миланцев, которые явно будут разозлены после неудачи в другом турнире на неделе.
Сенсационно «Интер» вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии 1/16 финала. Не смог он повторить успех предыдущего розыгрыша, когда с трудом он дошел до финала, по пути справившись с несколькими топовыми оппонентами. Но вот сейчас команду Киву достаточно неожиданный соперник остановил – «Буде/Глимт». Причем, норвежцы в обеих встречах смогли победить – 1:3 и 1:2.
И еще более интересно, что параллельно с этим в Серии А очень хороших результатов «Интер» добивался. Собственно, он уже является главным претендентом на Скудетто. Давно идет команда Киву первой в турнире, сейчас она имеет отрыв от «Милана» со второй строчки уже в десять баллов. В большинстве туров миланцы только выигрывали недавно.
«Дженоа» Италию в еврокубках, конечно, не представляет. Но у него и без того проблем хватает. Хотя стоит отметить, что «грифоны» неплохо выступали в последнее время. Дважды ни проиграли недавно «Наполи» (2:3) и «Лацио» (2:3). И для клуба эти проигрыши стали единственными в 2026 году.
В остальных турах за последние месяцы «Дженоа» чередовал ничьи и победы. В турнирной таблице он поднялся на 14 место. Но пока отрыв команды от зоны вылета далеко не такой большой – всего три очка. Так что расслабляться «грифонам» некогда. С другой стороны, в этом матче рассчитывать им точно не на что. В гости приедет «Интер», разозленный после раннего вылета из ЛЧ.
Моя ставка – фора (-1.5) мяча на «Интер» за 1.95
«Интер» примет дома «Дженоа» в 13 туре чемпионата Италии. В последнее время миланцы зачастили с неудачами, уже напрямую не борются за лидерство. Но я думаю, в этом матче команда Киву обязана три балла набирать.
В Серии А «Интер» долгое время шел без поражений. Успешная серия команды прервалась в конце октября. Причем противостояние было принципиальным — дерби с «Миланом» (1:3) Более того, в одном из следующих туров команда Киву еще и с «Аталантой» очки поделила, которая сейчас даже за еврокубки не борется. У них была результативная ничья, восемь голов на двоих — 4:4. «Интер» едва не победил, к 76 минуте вел 4:2, но умудрился дважды в концовке пропустить.
Из-за этих двух неудач «Интер» теперь опустился на третье место с 29 баллами. Ранее он делил первую строчку с «Лацио», сейчас же разрыв между лидерами насчитывает три балла, между ними еще и «Рома» стоит. Так что в Италии снова активная борьба за Скудетто идет, пусть и пока «Интер» в ней не является главным фаворитом.
«Дженоа» же располагается в привычной для себя части турнирной таблицы — в середине. В активе команды 16 очков, с которыми она занимает десятое место, не такой большой разрыв с соперниками выше и ниже имеет. Впрочем, не думаю, что близко к еврокубковой зоне «грифоны» поднимутся.
Хотя, если брать пять последних туров в чемпионате, то в них «Дженоа» выступал даже лучше «Интера» - проиграл только в одной встрече, не справился с «Миланом» (1:2), В четырех остальных встречах «грифоны» побеждали, в том числе смогли обыграть «Ювентус» - 2:0. В других случаях оппозиция была проще.
Да, у «Интера» график матчей плотнее, клуб еще в Лиге чемпионов честь Италии представляет, в последних турах обыграл «Фейеноорд» (3:0) и «Штутгарт» (2:0). Но я не думаю, что сейчас миланцы из-за этого очки потеряют.
Статус «Интера» выше, команда еще и отстала немного от лидера. Так что сейчас миланцы сыграют с боевым настроем. Ставлю на выигрыш хозяев поля с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.85
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Тренды
Ставка Точный счет 3:1
Два из восьми последних домашних матчей «Интера» завершились с таким счетом11.50
Ставка «Интер» забьет во втором тайме
В двух последних матчах «Интера» такая ставка была успешной1.35
Ставка «Дженоа» забьет во втором тайме
В четырех из пяти последних матчей «Дженоа» такая ставка была успешной2.89
Комментарии
28.02.2026 в 20:50
28.02.2026 в 19:15
28.02.2026 в 17:00