«Интер» примет дома «Дженоа» в 13 туре чемпионата Италии. В последнее время миланцы зачастили с неудачами, уже напрямую не борются за лидерство. Но я думаю, в этом матче команда Киву обязана три балла набирать.

В Серии А «Интер» долгое время шел без поражений. Успешная серия команды прервалась в конце октября. Причем противостояние было принципиальным — дерби с «Миланом» (1:3) Более того, в одном из следующих туров команда Киву еще и с «Аталантой» очки поделила, которая сейчас даже за еврокубки не борется. У них была результативная ничья, восемь голов на двоих — 4:4. «Интер» едва не победил, к 76 минуте вел 4:2, но умудрился дважды в концовке пропустить.

Из-за этих двух неудач «Интер» теперь опустился на третье место с 29 баллами. Ранее он делил первую строчку с «Лацио», сейчас же разрыв между лидерами насчитывает три балла, между ними еще и «Рома» стоит. Так что в Италии снова активная борьба за Скудетто идет, пусть и пока «Интер» в ней не является главным фаворитом.

«Дженоа» же располагается в привычной для себя части турнирной таблицы — в середине. В активе команды 16 очков, с которыми она занимает десятое место, не такой большой разрыв с соперниками выше и ниже имеет. Впрочем, не думаю, что близко к еврокубковой зоне «грифоны» поднимутся.

Хотя, если брать пять последних туров в чемпионате, то в них «Дженоа» выступал даже лучше «Интера» - проиграл только в одной встрече, не справился с «Миланом» (1:2), В четырех остальных встречах «грифоны» побеждали, в том числе смогли обыграть «Ювентус» - 2:0. В других случаях оппозиция была проще.

Да, у «Интера» график матчей плотнее, клуб еще в Лиге чемпионов честь Италии представляет, в последних турах обыграл «Фейеноорд» (3:0) и «Штутгарт» (2:0). Но я не думаю, что сейчас миланцы из-за этого очки потеряют.

Статус «Интера» выше, команда еще и отстала немного от лидера. Так что сейчас миланцы сыграют с боевым настроем. Ставлю на выигрыш хозяев поля с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.85