Текущая форма

«Коламбус» разогнался во второй половине сезона. Клуб всерьез взялся за верхнюю часть таблицы и идет на 7-м месте в Восточной конференции MLS, причем на этом отрезке его отличает редкая стабильность. Пять побед в шести матчах помогли удержать положительный баланс и подойти к решающим турам с солидным запасом уверенности.

После паузы «Коламбус» вернулся на поле с максимальной отдачей. Сначала досталось «Чикаго Файр» (4:3), затем команда по очереди обыграла «Ди Си Юнайтед» (3:0), «Даллас» (2:0) и «Торонто» (4:2). В последнем матче с «Чикаго» многое решил Гонсало Тапия, оформивший дубль. Он реализовал пенальти на 9-й минуте и завершил атаку на 58-й. При исполняющем обязанности главного тренера Лоране Куртуа команда нашла верный баланс. 15 забитых мячей при всего 5 пропущенных говорят о том, что клуб из Огайо сейчас на пике своих кондиций.

Интересные факты для ставок