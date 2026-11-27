Матч окончен! Итоговый счёт — Коламбус Крю 1:0 Интер Майами.
Второй тайм завершён. Счёт — Коламбус Крю 1:0 Интер Майами.
94'Хабруне Таха (Коламбус Крю) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
94'Фолит Касемиро (Интер Майами).
92'Гол! Коламбус Крю 1:0 Интер Майами. Сантьяго Родригес (Коламбус Крю) пробил правой ногой с правого угла вратарской и отправляет мяч под перекладину по центру ворот. Голевая передача — Анас Зарури навесом в штрафную.
91'Угловой подаст Интер Майами. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Анас Зарури).
91'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
89'Угловой подаст Коламбус Крю. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Факундо Мура).
88'Замена у команды Коламбус Крю: на поле выходит Андрес Эррера, игру покидает Мохамед Фарси.
88'Замена у команды Коламбус Крю: на поле выходит Андре Гомеш, игру покидает Дилан Шамбо.
88'Замена у команды Коламбус Крю: на поле выходит Йосеф Мартинес, игру покидает Гонсало Тапия.
88'Замена у команды Интер Майами: на поле выходит Александр Шоу, игру покидает Иан Фрей.
87'Неточный удар. Дилан Шамбо (Коламбус Крю) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Хабруне Таха.
87'Удар заблокирован. Сантьяго Родригес (Коламбус Крю) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч.
84'Неточный удар. Херман Бертераме (Интер Майами) пробил головой с близкого расстояния — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Теласко Сеговия после розыгрыша углового.
83'Угловой подаст Интер Майами. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Гонсало Тапия).
83'Жёлтая карточка: предупреждение получает Шон Завадзки (Коламбус Крю).
82'Угловой подаст Интер Майами. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мальте Амундсен).
81'Дилан Шамбо (Коламбус Крю) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
81'Фолит Луис Суарес (Интер Майами).
80'Угловой подаст Коламбус Крю. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Касемиро).
80'Удар заблокирован. Брайс Мендес (Коламбус Крю) пробил левой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Сантьяго Родригес.
79'Жёлтая карточка: предупреждение получает Матиас Галарса (Интер Майами) за грубый фол.
79'Сантьяго Родригес (Коламбус Крю) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
79'Фолит Матиас Галарса (Интер Майами).
79'Гонсало Тапия (Коламбус Крю) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
79'Фолит Теласко Сеговия (Интер Майами).
76'Офсайд у команды Интер Майами: Касемиро оказался в положении «вне игры».
75'Фолит Анас Зарури (Коламбус Крю).
75'Иан Фрей (Интер Майами) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
74'Замена у команды Интер Майами: на поле выходит Луис Суарес, игру покидает Рикельме Филиппи.
74'Офсайд у команды Коламбус Крю: Сантьяго Родригес оказался в положении «вне игры».
71'Фолит Анас Зарури (Коламбус Крю).
71'Касемиро (Интер Майами) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
71'Хабруне Таха (Коламбус Крю) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
71'Фолит Херман Бертераме (Интер Майами).
70'Угловой подаст Интер Майами. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мальте Амундсен).
70'Удар заблокирован. Херман Бертераме (Интер Майами) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Иан Фрей.
67'Неточный удар. Теласко Сеговия (Интер Майами) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит правее створа ворот.
67'Удар заблокирован. Теласко Сеговия (Интер Майами) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Лионель Месси.
66'Замена у команды Интер Майами: на поле выходит Факундо Мура, игру покидает Фрицио Кайседо.
65'Жёлтая карточка: предупреждение получает Гонсало Тапия (Коламбус Крю) за грубый фол.
65'Лионель Месси (Интер Майами) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
65'Фолит Гонсало Тапия (Коламбус Крю).
65'Удар заблокирован. Брайс Мендес (Коламбус Крю) пробил левой ногой с близкого расстояния — защитники накрывают мяч.
65'Удар отражён. Гонсало Тапия («Колумбус Крю») пробил головой из центра штрафной площади, мяч летел в центр ворот, но Дейн Сент-Клер («Интер Майами») парировал удар. Ассистент — Анас Зарури, который выполнил навес.
63'Неточный удар. Сантьяго Родригес (Коламбус Крю) пробил головой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот.
61'Неточный удар. Анас Зарури (Коламбус Крю) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой.
60'Удар заблокирован. Сантьяго Родригес (Коламбус Крю) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
59'Неточный удар. Гонсало Тапия (Коламбус Крю) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Хабруне Таха.
58'Фолит Херман Бертераме (Интер Майами).
58'Шон Завадзки (Коламбус Крю) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
57'Фолит Мохамед Фарси (Коламбус Крю).
57'Фрицио Кайседо (Интер Майами) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
52'Фолит Брайс Мендес (Коламбус Крю).
52'Теласко Сеговия (Интер Майами) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
51'Шон Завадзки (Коламбус Крю) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
51'Фолит Рикельме Филиппи (Интер Майами).
47'Фолит Брайс Мендес (Коламбус Крю).
47'Фрицио Кайседо (Интер Майами) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
46'Удар заблокирован. Гонсало Тапия (Коламбус Крю) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Анас Зарури.
46'Начался второй тайм. Счёт — Коламбус Крю 0:0 Интер Майами.
Первый тайм завершён. Счёт — Коламбус Крю 0:0 Интер Майами.
45'Резервный арбитр показал, что компенсированного времени не добавлено.
45'Жёлтая карточка: предупреждение получает Сантьяго Родригес (Коламбус Крю) за игру рукой.
45'Игра рукой — правила нарушает Сантьяго Родригес (Коламбус Крю).
44'Угловой подаст «Колумбус Крю». Мяч ушёл за лицевую от Дейна Сент-Клера.
44'Удар отражён. Брайс Мендес (Колумбус Крю) пробил левой ногой с неудобного угла справа, мяч летел в верхний центр ворот, но Дейн Сент-Клер (Интер Майами) парировал удар. Ассист: Сантьяго Родригес.
44'Угловой подаст Коламбус Крю. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Фрицио Кайседо).
44'Удар заблокирован. Мохамед Фарси (Коламбус Крю) пробил правой ногой с острого угла справа — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Стивен Морейра.
40'Фолит Теласко Сеговия (Интер Майами).
40'Брайс Мендес (Коламбус Крю) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
39'Удар отражён. Фрицио Кайседо (Интер Майами) пробил правой ногой с левого края штрафной — вратарь Патрик Шульте (Коламбус Крю) парирует мяч в нижнем правом углу ворот.
38'Фолит Сантьяго Родригес (Коламбус Крю).
38'Родриго Де Пауль (Интер Майами) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
37'Угловой подаст Коламбус Крю. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Херман Бертераме).
37'Угловой подаст Коламбус Крю. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Микаэл).
36'Удар отражён. Херман Бертераме (Интер Майами) пробил правой ногой из центра штрафной — вратарь Патрик Шульте (Коламбус Крю) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Лионель Месси.
34'Угловой подаст «Колумбус Крю». Мяч ушёл за лицевую от Дейна Сент-Клера.
34'Удар отражён. Брайс Мендес (Колумбус Крю) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч летел в нижний правый угол, но Дейн Сент-Клер (Интер Майами) спас свою команду. Пас от Стивена Морейры.
29'Фолит Сантьяго Родригес (Коламбус Крю).
29'Лионель Месси (Интер Майами) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
28'Фрицио Кайседо (Интер Майами) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
28'Фолит Шон Завадзки (Коламбус Крю).
26'Угловой подаст Коламбус Крю. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Теласко Сеговия).
26'Удар заблокирован. Анас Зарури (Коламбус Крю) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Мохамед Фарси.
26'Неточный удар. Мохамед Фарси (Коламбус Крю) пробил левой ногой с правого края штрафной — мяч проходит левее створа ворот.
23'Фолит Брайс Мендес (Коламбус Крю).
23'Иан Фрей (Интер Майами) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
22'Угловой подаст Интер Майами. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Патрик Шульте).
22'Неточный удар. Лионель Месси (Интер Майами) пробил левой ногой из-за пределов штрафной прямым ударом со штрафного — мяч проходит чуть выше перекладины.
21'Фолит Шон Завадзки (Коламбус Крю).
21'Херман Бертераме (Интер Майами) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
19'Неточный удар. Дилан Шамбо (Коламбус Крю) пробил левой ногой из центра штрафной после розыгрыша стандарта — мяч проходит чуть выше перекладины.
18'Жёлтая карточка: предупреждение получает Фрицио Кайседо (Интер Майами) за грубый фол.
18'Дилан Шамбо (Коламбус Крю) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
18'Фолит Фрицио Кайседо (Интер Майами).
18'Анас Зарури (Коламбус Крю) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
18'Фолит Иан Фрей (Интер Майами).
17'Неточный удар. Родриго Де Пауль (Интер Майами) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Теласко Сеговия.
14'Неточный удар. Лионель Месси (Интер Майами) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Херман Бертераме проникающим пасом.
12'Неточный удар. Анас Зарури (Коламбус Крю) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Гонсало Тапия.
10'Офсайд у команды Коламбус Крю: Мохамед Фарси оказался в положении «вне игры».
08'Херман Бертераме (Интер Майами) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
08'Фолит Дилан Шамбо (Коламбус Крю).
02'Угловой подаст Интер Майами. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Шон Завадзки).
01'Фолит Сантьяго Родригес (Коламбус Крю).
01'Иан Фрей (Интер Майами) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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