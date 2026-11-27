Матч завершён, МВВ 3, ПСВ II 2.
Второй тайм завершён, МВВ 3, ПСВ II 2.
94'Шурьяно Корнецион (ПСВ II) получает жёлтую карточку.
94'Леннерд Даниэльс (МВВ) получает жёлтую карточку.
93'Фолит Киано Пенса (ПСВ II).
93'Стан Ван Дессел (МВВ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
92'Мадди Монамай (ПСВ II) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
92'Фолит Оливье Дюмон (МВВ).
91'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
90'Удар мимо. Элиас Сиера (МВВ) пробил правой ногой из центра штрафной, высоко и вправо, после углового.
89'Угловой подаст МВВ. Мяч ушёл за лицевую от Тина Смоленаарса.
89'Удар отражён. Ноа Эль Хамдауи (МВВ) пробил головой из центра штрафной, вратарь Тин Смоленаарс (ПСВ II) парирует мяч в нижний левый угол. Передал Стан ван Дессел, навес.
88'Фолит Амир Бухамди (ПСВ II).
88'Делано Асанте (МВВ) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
87'Удар отражён. Оливье Дюмон (МВВ) пробил головой из центра штрафной площади, Тин Смоленаарс (ПСВ II) парирует мяч в центре ворот. Пас от Стана Ван Десселя.
86'Удар мимо. Найм Мату (МВВ) пробил головой из центра штрафной, высоко и влево. Передал Стан ван Дессел, навес после углового.
85'Угловой подаст МВВ. Мяч ушёл за лицевую от Тина Смоленаарса.
85'Удар отражён. Ноа Эль Хамдауи (МВВ) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, вратарь Тин Смоленаарс (ПСВ II) парирует мяч в центре ворот.
84'Замена, ПСВ II. На поле выходит Самюэль Думбили, игру покидает Остин Джонс.
83'Фолит Хайро Беренс (ПСВ II).
83'Сил ван дер Веген (МВВ) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
80'Стан Ван Дессел (МВВ) получает жёлтую карточку за грубый фол.
80'Шуриано Корнецион (ПСВ II) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
80'Фолит Стан ван Дессел (МВВ).
78'Офсайд, МВВ. Оливье Дюмон зафиксирован в положении «вне игры».
75'Офсайд, МВВ. Ноа Эль Хамдауи зафиксирован в положении «вне игры».
74'Замена в составе МВВ. На поле выходит Стан Ван Дессел, игру покидает Мика Луйендик.
73'Гол! МВВ 3, ПСВ II 2. Финн Дикке (МВВ) пробил головой из центра штрафной площади, мяч влетает в верхний левый угол. Передал Элиас Сиера, выполнив навес после углового.
73'Удар мимо. Сил ван дер Веген (МВВ) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч улетел влево после углового.
73'Удар отражён. Финн Дикке (МВВ) пробил головой из центра штрафной площади, вратарь Тин Смоленаарс (ПСВ II) парирует мяч в центре ворот. Пас от Элиаса Сиеры после навеса.
72'Угловой подаст МВВ. Мяч ушёл за лицевую от Мади Монамай.
72'Удар заблокирован. Ноа Эль Хамдауи (МВВ) пробил правой ногой из центра штрафной площади. Передал Делано Асанте, выполнив навес.
71'Удар отражён. Финн Дикке (МВВ) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, вратарь Тин Смоленаарс (ПСВ II) парирует мяч в центре ворот. Передал Ноа Эль Хамдауи.
69'Угловой подаст МВВ. Мяч ушёл за лицевую от Фабиана Мерьена.
68'Замена в ПСВ-2. На поле выходит Хайро Беренс, игру покидает Михаэль Бресер.
68'Офсайд, ПСВ II. Остин Джонс зафиксирован в положении «вне игры».
67'Удар отражён. Элиас Сиера (МВВ) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, вратарь Тин Смоленаарс (ПСВ II) парирует мяч в центре ворот. Пас от Леннерда Даниэльса.
66'Удар заблокирован. Делано Асанте (МВВ) пробил левой ногой из-за штрафной площади, мяч отбит.
66'Удар заблокирован. Мика Луйендик (МВВ) пробил левой ногой из центра штрафной площади.
65'Угловой подаст МВВ. Мяч ушёл за лицевую от Тина Смоленаарса.
65'Удар отражён. Мика Луйендик (МВВ) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, вратарь Тин Смоленаарс (ПСВ II) парирует мяч в верхний центр ворот. Пас от Финна Дикке.
64'Замена в МВВ. На поле выходит Найм Мату, игру покидает Яэль Лисдек.
62'Гол! МВВ 2, ПСВ II 2. Элиас Сиера (МВВ) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч влетает в верхний правый угол. Пас от Ноа Эль Хамдауи.
62'Угловой подаст МВВ. Мяч ушёл за лицевую от Киано Пенса.
60'Фолит Сол Сидибе (ПСВ II).
60'Ноа Эль Хамдауи (МВВ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
58'Удар мимо. Леннерд Даниэльс (МВВ) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, сильно выше и вправо мимо ворот. Пас от Мики Луйендика.
55'Гол! МВВ 1, ПСВ II 2. Элиас Сиера (МВВ) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч влетает в нижний правый угол. Пас от Ноа Эль Хамдауи.
54'Удар мимо. Делано Асанте (МВВ) пробил головой из центра штрафной площади, мяч летит вправо мимо ворот. Пас от Леннерда Даниэльса после навеса.
54'Удар заблокирован. Элиас Сиера (МВВ) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч отбит. Пас от Сила ван дер Вегена.
51'Удар заблокирован. Сил ван дер Веген (МВВ) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч отбит. Пас от Свена Буланда.
48'Фолит Шурьяно Корнецион (ПСВ II).
48'Делано Асанте (МВВ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Соль Сидибе (ПСВ II) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
47'Фолит Фин Дикке (МВВ).
47'Шурьяно Корнецион (ПСВ II) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Фолит Свен Буланд (МВВ).
46'Начинается второй тайм. Счёт: МВВ 0, ПСВ II 2.
46'Замена в составе ПСВ II. На поле выходит Ривас Манухуту, игру покидает Фабио Клуит.
46'Замена в составе ПСВ II. На поле выходит Киано Пенса, игру покидает Миккель Хансен.
Первый тайм окончен, МВВ 0, ПСВ II 2.
47'Удар заблокирован. Делано Асанте (МВВ) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч отбит. Пас от Леннерда Даниэльса после навеса.
46'Резервный арбитр компенсировал 2 минуты.
46'Удар отражён. Делано Асанте (МВВ) пробил левой ногой из-за штрафной площади, вратарь Тин Смоленаарс (ПСВ II) парирует мяч в центре ворот.
45'Офсайд, МВВ. Ноа Эль Хамдауи зафиксирован в положении «вне игры».
44'Офсайд, МВВ. Оливье Дюмон зафиксирован в положении «вне игры».
44'Удар мимо. Свен Буланд (МВВ) пробил головой из центра штрафной площади, мяч уходит в левый угол. Пас от Элиаса Сиерры, навес после стандартного положения.
42'Бут Мулдерс (ПСВ II) получает красную карточку.
42'Фолит Бот Мюльдерс (ПСВ II).
42'Делано Асанте (МВВ) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
41'Удар заблокирован. Ноа Эль Хамдауи (МВВ) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч заблокирован. Пас от Яеля Лисдека.
40'Удар мимо. Сил ван дер Веген (МВВ) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч уходит в правый угол. Пас от Леннерда Даниелса.
37'Фабио Клуит (ПСВ II) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
37'Фолит Леннерд Даниелс (МВВ).
35'Удар заблокирован. Ноа Эль Хамдауи (МВВ) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч отбит. Пас от Свена Буланда.
34'Офсайд, ПСВ II. Амир Бухамди зафиксирован в положении «вне игры».
33'Офсайд, МВВ. Ноа Эль Хамдауи зафиксирован в положении «вне игры».
33'Удар отражён. Амир Бухамди (ПСВ II) пробил правой ногой из-за штрафной, вратарь Хуго Вентгес (МВВ) парирует мяч в левый нижний угол.
29'Автогол! Сил ван дер Веген (МВВ). Счёт: МВВ 0, ПСВ II 2.
29'Удар отражён. Миккель Хансен (ПСВ II) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, Хуго Вентгес (МВВ) отражает удар в нижний правый угол. Пас от Амира Бухамди.
28'Удар заблокирован. Сол Сидибе (ПСВ II) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч остановлен.
26'Удар заблокирован. Миккель Хансен (ПСВ II) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч заблокирован.
25'Фолит Михаэль Брессер (ПСВ II).
25'Леннерд Даниелс (МВВ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
24'Офсайд, ПСВ II. Шурьяно Корнецион зафиксирован в положении «вне игры».
22'Удар отражён. Элиас Сиерра (МВВ) пробил левой ногой из центра штрафной площади, вратарь Тин Смоленаарс (ПСВ II) парирует мяч в центре ворот. Пас от Леннерда Даниелса.
20'Гол! МВВ 0, ПСВ II 1. Амир Бухамди (ПСВ II) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч влетает в левый нижний угол. Пас от Шурьяно Корнециона.
20'Фолит Фин Дикке (МВВ).
20'Миккель Хансен (ПСВ II) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
18'Офсайд, МВВ. Оливье Дюмон зафиксирован в положении «вне игры».
16'Фолит Шурьяно Корнецион (ПСВ II).
16'Сил ван дер Веген (МВВ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
14'Офсайд, ПСВ II. Шурьяно Корнецион зафиксирован в положении «вне игры».
13'Удар мимо. Делано Асанте (МВВ) пробил правой ногой из-за штрафной, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел в левый угол. Пас от Оливье Дюмона после розыгрыша стандартного положения.
13'Удар мимо. Ноа Эль Хамдауи (МВВ) пробил головой из центра штрафной, мяч улетел высоко и в левый угол. Пас от Элиаса Сиерры после розыгрыша стандартного положения.
12'Фолит Амир Бухамди (ПСВ II).
12'Яэль Лисдек (МВВ) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
10'Фолит Мади Монамай (ПСВ II).
10'Делано Асанте (МВВ) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
07'Удар мимо. Шурьяно Корнецион (ПСВ II) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч пролетает в сантиметрах от правого угла. Пас от Фабио Клуита.
06'Фолит Яэль Лисдек (МВВ).
06'Миккель Хансен (ПСВ II) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
04'Удар заблокирован. Леннерд Даниелс (МВВ) пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч остановлен. Пас от Мика Луйендика, проникающий пас.
04'Удар мимо. Миккель Хансен (ПСВ II) пробил правой ногой из-за штрафной, мяч пролетел в правый угол. Пас от Фабиана Мерьена, проникающий пас.
03'Удар отражён. Нойа Эль Хамдауи (МВВ) пробил левой ногой из центра штрафной площади, вратарь Тин Смоленаарс (ПСВ II) парирует мяч в нижний левый угол. Пас от Мики Луйендика.
03'Удар заблокирован. Мика Луйендик (МВВ) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч отбит. Пас от Ноа Эль Хамдауи.
03'Угловой подаст МВВ. Мяч ушёл за лицевую от Фабиана Мерьяна.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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