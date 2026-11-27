Текущая форма

В Эрсте Дивизи сезон у «Маастрихта» выдался тяжелым. Клуб борется за выживание и занимает предпоследнее, 19-е место среди 20 участников, причем «Sterrendragers» держатся у самой опасной черты и в каждом матче вынуждены отыгрываться, чтобы не упасть в третий дивизион.

Из шести последних матчей команда Андриеса Йонкера выиграла два и три проиграла, а мячей забила 7 при 11 пропущенных. «Us MVV'ke» без особых проблем разобрались с «Эмменом» (2:0) и «Витесс Арнемом» (2:1), однако неделю назад получили 0:3 от «Де Графсхапа», и разговоры о надежности обороны вспыхнули с новой силой.

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