Венло — Ваалвейк: прогноз на матч Эрсте Дивизи (Нидерланды)
«Венло» 27 ноября 2026 года на своем поле примет «Ваалвейк» в рамках Эрсте Дивизи (Нидерланды). Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Венло» проводит тяжелый отрезок. 13-е место в таблице Эрсте Дивизи многое говорит о кризисе, в который команда провалилась по ходу сезона. Клуб с более высокими амбициями пока не находит стабильности, и если игра не изменится, он может оказаться ближе к зоне стыковых матчей.
Оборона команды Маринуса Дикхуизена играет слишком неровно, и это главная беда. Сначала были уверенная победа над «Маастрихтом» (2:1) и результативный разгром «Дордрехта» (4:2), а затем пошли неудачи – поражения от «Витесса» (0:2), «Эйндховена» (1:2) и «Ден Босха» (0:1). Единственным светлым пятном в этом ряду стала ничья с грандом «ПСВ» (1:1), но и там команда пропустила. За последние шесть встреч забитые и пропущенные мячи сложились в счет 8:9, и это лишний раз говорит о том, что «Венло» не умеет доводить матчи до спокойного конца.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «Венло» забила восемь мячей, в среднем 1.3 гола за игру.
- В лазарете: Юсри Эль Анбри.
- Ориентировочный состав: Эанна Кланси, Деви Хендрикс, Эдхи Зулиани, Габин Бланквар, Ларс де Блок, Раф Вуллерс, Андреас Верстраетен, Мохаммед Одрисс.
Текущая форма
«Ваалвейк» подходит к очередной игре с тревожным сигналом. Разгромив «Ден Босх» со счетом 4:0, команда не сумела удержать этот темп и следом уступила «Эйндховену» 2:3. Шестое место в таблице Эрсте Дивизи, где играют 20 клубов, выглядит вполне комфортно. Однако в последних встречах с «Алмере Сити» и «Эйндховеном» оборона давала сбои, так что теперь вопрос в том, сумеет ли коллектив Сандера Дуйтса надежно закрывать свои матчи.
В последнем матче гости пропустили дважды, что подчеркивает уязвимость защиты в моменты давления. Тем не менее, атака «Ваалвейка» остается работоспособным инструментом: Тим ван де Лоо открыл счет уже на 41-й минуте, а Финн Стоккерс на 26-й минуте добил преимущество, воспользовавшись ассистом Виргила Мисиджана. Теперь перед командой стоит задача исправить тактические просчеты и доказать, что разгром «Ден Босха» был не случайностью, а отражением реального потенциала.
Интересные факты для ставок
- На этом отрезке тотал больше 2.5 голов заходил в четырех матчах из шести.
- На игру ждем такой состав. Назжир Хелд, Лоек Постма, Йорем ван дер Вен, Файсал Аль Мазьяни, Йорди де Вейс, Тейс Ван Лейвен, Тим ван де Лоо и Рой Куйперс.
Прогноз и ставки
В атаке обе команды держат марку ровно. Десять последних туров «Венло» и «Ваалвейк» прошли без матча, в котором кто-то из них остался бы без забитого мяча. Хозяева при этом регулярно пропускают, и их баланс в последних шести встречах 8:9 говорит сам за себя. Гости после разгрома «Ден Босха» (4:0) споткнулись в игре с «Эйндховеном» (2:3), где защита дала трещину. Ждем открытый футбол с моментами у обеих сторон, поэтому и смотрим в сторону результативного исхода.
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Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 11 из 20 последних встреч «Венло» и в 9 из 20 игр «Ваалвейк».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 4 из 6 последних встреч «Венло» и в 5 из 6 игр «Ваалвейк».
Ставка Тотал голов больше 1.5
Суммарная средняя результативность соперников на недавнем отрезке составляет 3.2 за встречу.
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Составы и расстановка
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