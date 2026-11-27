Текущая форма

«Венло» проводит тяжелый отрезок. 13-е место в таблице Эрсте Дивизи многое говорит о кризисе, в который команда провалилась по ходу сезона. Клуб с более высокими амбициями пока не находит стабильности, и если игра не изменится, он может оказаться ближе к зоне стыковых матчей.

Оборона команды Маринуса Дикхуизена играет слишком неровно, и это главная беда. Сначала были уверенная победа над «Маастрихтом» (2:1) и результативный разгром «Дордрехта» (4:2), а затем пошли неудачи – поражения от «Витесса» (0:2), «Эйндховена» (1:2) и «Ден Босха» (0:1). Единственным светлым пятном в этом ряду стала ничья с грандом «ПСВ» (1:1), но и там команда пропустила. За последние шесть встреч забитые и пропущенные мячи сложились в счет 8:9, и это лишний раз говорит о том, что «Венло» не умеет доводить матчи до спокойного конца.

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