«Селтикс» наконец прервали затяжную четырехматчевую серию поражений и возвращаются на родной паркет. В последнем выездном поединке подопечные Джо Маззуллы выпустили всю накопленную спортивную злость на «Вашингтон» и в итоге разгромили столичный клуб (131:116). Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум устроил настоящее шоу, поскольку записал на свой счет 41 очко, а возвращение Пола Джорджа сразу добавило команде баланс.

Главный тренер прекрасно понимает, что защита «кельтов» время от времени проседает, особенно в концовках. Впрочем, на собственном паркете «Бостон» традиционно играет значительно собраннее, так что перед следующей встречей с «Атлантой» настроение у хозяев максимально боевое.