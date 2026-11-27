На арене TD Garden в матче НБА «Бостон» взял верх над «Атлантой» с минимальным перевесом 69:68. Хозяева площадки удержали преимущество до финальной сирены, хотя гости играли активно. Команды тренировали Име Удока и Куин Снайдер.
Бостон – Атланта: прогноз (кф. 1.75) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Селтикс» наконец прервали затяжную четырехматчевую серию поражений и возвращаются на родной паркет. В последнем выездном поединке подопечные Джо Маззуллы выпустили всю накопленную спортивную злость на «Вашингтон» и в итоге разгромили столичный клуб (131:116). Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум устроил настоящее шоу, поскольку записал на свой счет 41 очко, а возвращение Пола Джорджа сразу добавило команде баланс.
Главный тренер прекрасно понимает, что защита «кельтов» время от времени проседает, особенно в концовках. Впрочем, на собственном паркете «Бостон» традиционно играет значительно собраннее, так что перед следующей встречей с «Атлантой» настроение у хозяев максимально боевое.
«Хокс» идут сейчас на таком кураже, что позавидовать может любой клуб лиги - команда Куина Снайдера выиграла четыре матча подряд, взяла восемь побед в последних десяти играх и уверенно дышит в спину лидерам Востока.
В предыдущем домашнем поединке «ястребы» без лишнего шума разобрали на части крепкий «Детройт» (107:97), поскольку продемонстрировав быстрый темп и уверенную игру под щитом. Даже несмотря на переполненный лазарет, где до сих пор находятся ряд ключевых игроков, атака коллектива работает удачно. «Атланта» имела достаточно времени на отдых, поэтому подходит к битве с «Бостоном» свежей и максимально заряженной.
Прогноз и ставки
«Бостон» является фаворитом этого противостояния, но сейчас «Атланта» совсем не выглядит мальчиком для битья. Гости выиграли восемь из десяти последних поединков и успели обыграть на выезде даже «Оклахому», поэтому их высокий темп способен создать немало проблем «кельтам». Конечно, на домашнем паркете у Джейсона Тейтума и компании есть все шансы вырвать победу, однако легкой прогулки для хозяев здесь точно не будет.
Наш прогноз - победа «Атланты» с учетом форы (+10.5) очков за 1.75
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Тренды
Ставка ИТ «Бостона» меньше 117.5 очков
Только в одном из пяти последних матчей клуб набирал более 117 очков за игру
Ставка ИТ «Атланты» больше 103.5 очков
Во всех пяти последних матчах клуб набирал более 103 очков за игру
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Бостон
|31,29%
|3.20
|Атланта
|68,71%
|1.46
Динамика вероятностей10'–48'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|60,09%
|1.66
|Меньше
|39,91%
|2.51
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|36,9%
|2.71
|Меньше
|63,1%
|1.58
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|18,17%
|5.50
|Меньше
|81,83%
|1.22
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|17,98%
|5.56
|Меньше
|82,02%
|1.22
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Бостон +0.5
|40,97%
|2.44
|Атланта -0.5
|59,03%
|1.69
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Бостон +1.5
|61,41%
|1.63
|Атланта -1.5
|38,59%
|2.59
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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