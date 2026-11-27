«Пэйсерс» переживают непростой отрезок в сезоне, однако команда Рика Карлайла точно не собирается отбывать номер перед родными трибунами. Накануне «иноходцы» прервали серию из четырех неудач подряд, так как оформили дома яркую победу над «Оклахомой» (125:120). Уверенная игра на щитах и характер помогли разобраться с одним из фаворитов Запада. Настоящими героями противостояния стали Паскаль Сиакам и Келли Убре-младший, которые набрали по 20 очков, а центровой Ивица Зубац оформил дабл-дабл.

Лазарет хозяев по-прежнему переполнен - Тайриз Халибертон, Аарон Несмит, Ти Джей Макконнелл, Бен Шеппард и Джонни Ферфи остаются вне игры, из-за чего в атаке коллективу иногда не хватает агрессивного баскетбола и стабильного дальнего броска. Тем не менее «Индиана» снова почувствовала вкус победы и попробует навязать борьбу «Сиксерс».