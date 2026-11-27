В матче НБА «Филадельфия» разгромила «Индиану» со счетом 93:62. Гости держали игру под контролем и добились крупной победы на площадке Gainbridge Fieldhouse.
Индиана – Филадельфия: прогноз (кф. 1.75) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Пэйсерс» переживают непростой отрезок в сезоне, однако команда Рика Карлайла точно не собирается отбывать номер перед родными трибунами. Накануне «иноходцы» прервали серию из четырех неудач подряд, так как оформили дома яркую победу над «Оклахомой» (125:120). Уверенная игра на щитах и характер помогли разобраться с одним из фаворитов Запада. Настоящими героями противостояния стали Паскаль Сиакам и Келли Убре-младший, которые набрали по 20 очков, а центровой Ивица Зубац оформил дабл-дабл.
Лазарет хозяев по-прежнему переполнен - Тайриз Халибертон, Аарон Несмит, Ти Джей Макконнелл, Бен Шеппард и Джонни Ферфи остаются вне игры, из-за чего в атаке коллективу иногда не хватает агрессивного баскетбола и стабильного дальнего броска. Тем не менее «Индиана» снова почувствовала вкус победы и попробует навязать борьбу «Сиксерс».
«Сиксерс» продолжают уверенно возглавлять Восточную конференцию и доказывают, что их звездная обойма способна побеждать даже без основного центрового. В последней домашней игре против «Майами» подопечные Ника Нерса переломили ход встречи благодаря роскошной второй четверти и выдержали натиск Янниса Адетокунбо в концовке (111:104).
Даже за отсутствия Джоэла Эмбиида атаку гостей феерично тянул Тайриз Макси, который набрал 30 очков, и 41-летний Леброн Джеймс, оформивший свой первый трипл-дабл в форме «Филадельфии». На выезде без Эмбиида коллективу явно будет непросто, однако и у соперника немало проблем с составом, поэтому неудивительно видеть «Филу» в роли фаворита.
Прогноз и ставки
Первая очная встреча этих команд две недели назад превратилась в настоящую результативную феерию и завершилась в пользу «Сиксерс». Сейчас расклад сил на площадке идеально подходит для повторения такого сценария: «Индиана» играет в быстрый баскетбол и имеет свежих Сиакама, Убре и Зубаца, которые из-за отсутствия Джоэла Эмбиида получат отличную возможность проявить себя. В то же время ослабленная травмами защита «Пэйсерс» на периметре просто не имеет ресурсов, чтобы остановить бешеный темп Тайриза Макси и Леброна Джеймса. Мы ожидаем открытую и зрелищную перестрелку.
Наш прогноз - тотал больше 232.5 очков за 1.75
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Тренды
Ставка ИТ «Индианы» больше 113.5 очков
В трех из пяти последних матчей команда набирала более 113 очков за игру
Ставка ИТ «Филадельфии» больше 116.5 очков
В трех из пяти последних матчей команда набирала более 116 очков за игру
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Индиана
|0%
|—
|Филадельфия
|100%
|1.00
Динамика вероятностей16'–47'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
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|95,8%
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|4,2%
|23.79
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|Вероятность
|Кф. модели
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|51,4%
|1.95
|Меньше
|48,6%
|2.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|38,08%
|2.63
|Меньше
|61,92%
|1.61
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Индиана +20.5
|45,85%
|2.18
|Филадельфия -20.5
|54,15%
|1.85
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Индиана +21.5
|57,73%
|1.73
|Филадельфия -21.5
|42,27%
|2.37
О матче
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