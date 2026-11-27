94'Угловой подаст Кашима Антлерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Ёситака Судзуки).
93'Угловой подаст Кашима Антлерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Косукэ Сирай).
93'Удар заблокирован. Гаку Сибасаки (Кашима Антлерс) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Наомичи Уэда.
92'Замена у команды Кашима Антлерс: на поле выходит Хомаре Токуда, игру покидает Юта Мацумира.
91'Автогол! Мяч в свои ворота срезает Наомичи Уэда (Кашима Антлерс). Счёт — Кашима Антлерс 1:1 Фаджиано Окаяма.
91'Штанга! Атару Эсака (Фаджиано Окаяма) пробил левой ногой из-за пределов штрафной прямым ударом со штрафного — мяч попадает в правую штангу!
91'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
89'Косукэ Сирай (Фаджиано Окаяма) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
89'Фолит Гаку Сибасаки (Кашима Антлерс).
88'Жёлтая карточка: предупреждение получает Кейсукэ Цукуи (Кашима Антлерс) за грубый фол.
88'Лукао (Фаджиано Окаяма) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
88'Фолит Кейсукэ Цукуи (Кашима Антлерс).
88'Неточный удар. Юта Мацумира (Кашима Антлерс) пробил левой ногой с левого края штрафной — мяч проходит левее створа ворот.
87'Офсайд у команды Фаджиано Окаяма: Рёга Сато оказался в положении «вне игры».
86'Замена в команде «Касима Антлерс». На поле выходит Харуто Матсумото, игру покидает Лео Сесар.
86'Минато Ёсида (Кашима Антлерс) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
86'Фолит Эйдзи Миямото (Фаджиано Окаяма).
84'Ноа Браун (Фагиано Окаяма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
84'Фолит Юта Мацумира (Кашима Антлерс).
81'Угловой подаст Кашима Антлерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Харука Мотояма).
81'Удар заблокирован. Юта Мацумира (Кашима Антлерс) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Гаку Сибасаки.
80'Рёга Сато (Фаджиано Окаяма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
80'Фолит Минато Ёсида (Кашима Антлерс).
79'Угловой подаст Кашима Антлерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Харука Мотояма).
79'Эйдзи Миямото (Фаджиано Окаяма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
79'Фолит Лео Сеара (Кашима Антлерс).
74'Замена у команды Фаджиано Окаяма: на поле выходит Рёга Сато, игру покидает Масая Мацуомото.
74'Замена у команды Фаджиано Окаяма: на поле выходит Лео Гаушо, игру покидает Ибуки Фудзита.
74'Неточный удар. Гаку Сибасаки (Кашима Антлерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Лео Сеара.
71'Офсайд у команды Фаджиано Окаяма: Лукао оказался в положении «вне игры».
71'Офсайд у команды Фаджиано Окаяма: Лукао оказался в положении «вне игры».
69'Неточный удар. Ибуки Фудзита (Фаджиано Окаяма) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот.
68'Лукао (Фаджиано Окаяма) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
68'Фолит Кайто Чида (Кашима Антлерс).
65'Гол! Кашима Антлерс 1:0 Фаджиано Окаяма. Наомичи Уэда (Кашима Антлерс) пробил головой из центра штрафной и отправляет мяч в нижний правый угол ворот. Голевая передача — Гаку Сибасаки навесом с углового.
64'Угловой подаст Кашима Антлерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Ибуки Фудзита).
64'Удар заблокирован. Минато Ёсида (Кашима Антлерс) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Юта Мацумира навесом в штрафную.
63'Замена у команды Кашима Антлерс: на поле выходит Минато Ёсида, игру покидает Элбер.
63'Замена у команды Кашима Антлерс: на поле выходит Гаку Сибасаки, игру покидает Матэус Буэно.
62'Угловой подаст Кашима Антлерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Ёситака Судзуки).
61'Неточный удар. Эйдзи Миямото (Фаджиано Окаяма) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой.
61'Эйдзи Миямото (Фаджиано Окаяма) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
61'Фолит Юма Сузуки (Кашима Антлерс).
59'Замена в составе Фагиано Окаяма. На поле выходит Лукао, игру покидает На Сан Хо.
58'Неточный удар. Лео Сеара (Кашима Антлерс) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Юта Мацумира навесом в штрафную.
56'Угловой подаст Кашима Антлерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Юго Татсута).
56'Удар заблокирован. Юма Сузуки (Кашима Антлерс) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кейсукэ Цукуи.
54'Фолит Ноа Браун (Фагиано Окаяма).
54'Рёя Огава (Кашима Антлерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
52'Неточный удар. Лео Сеара (Кашима Антлерс) пробил левой ногой с левого края штрафной — мяч летит выше ворот.
51'На Сан Хо (Фагиано Окаяма) получает жёлтую карточку за грубый фол.
51'Фолит На Сан Хо (Фагиано Окаяма).
51'Элбер (Кашима Антлерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
48'Фолит Ноа Браун (Фагиано Окаяма).
48'Элбер (Кашима Антлерс) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
48'Неточный удар. Юма Сузуки (Кашима Антлерс) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Юта Мацумира навесом в штрафную.
46'Начался второй тайм. Счёт — Кашима Антлерс 0:0 Фаджиано Окаяма.
46'Замена у команды Фаджиано Окаяма: на поле выходит Атару Эсака, игру покидает Кота Кавано.
46'Замена у команды Кашима Антлерс: на поле выходит Юма Сузуки, игру покидает Александар Чаврич.
Первый тайм завершён. Счёт — Кашима Антлерс 0:0 Фаджиано Окаяма.
46'Фолит Ноа Браун (Фагиано Окаяма).
46'Наомичи Уэда (Кашима Антлерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
46'Резервный арбитр компенсировал 2 минуты.
45'Эйдзи Миямото (Фаджиано Окаяма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
45'Фолит Александар Чаврич (Кашима Антлерс).
41'Офсайд у команды Фаджиано Окаяма: Кота Кавано оказался в положении «вне игры».
39'Замена в составе Фагиано Окаяма. На поле выходит Эйидзи Миямото, игру покидает Обердан из-за травмы.
39'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
37'Пауза в матче из-за травмы Обердана (Фагиано Окаяма).
37'Обердан (Фагиано Окаяма) получает жёлтую карточку за грубый фол.
37'Фолит Обердан (Фагиано Окаяма).
37'Юта Мацумира (Кашима Антлерс) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
36'Угловой подаст Фаджиано Окаяма. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кейсукэ Цукуи).
36'Удар заблокирован. Ноа Браун (Фагиано Окаяма) пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч заблокирован. Пас от Обердана.
35'Удар заблокирован. Обердан (Фагиано Окаяма) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч заблокирован. Пас от Косукэ Сираи.
33'Угловой подаст Фаджиано Окаяма. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кайто Чида).
32'Удар мимо. Ноа Браун («Фагиано Окаяма») пробил левой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел выше ворот. Пас от Коты Кавано.
31'Удар отражён. Матэус Буэно (Кашима Антлерс) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Леннарт Мозер (Фаджиано Окаяма) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Элбер.
30'Неточный удар. Элбер (Кашима Антлерс) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Матэус Буэно навесом с углового.
29'Угловой подаст Кашима Антлерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Косукэ Сирай).
26'Косукэ Сирай (Фаджиано Окаяма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
26'Фолит Кейсукэ Цукуи (Кашима Антлерс).
26'Удар отражён. Наомичи Уэда (Кашима Антлерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Леннарт Мозер (Фаджиано Окаяма) парирует мяч в нижнем левом углу ворот.
25'Угловой подаст Кашима Антлерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Косукэ Сирай).
24'Удар мимо. Обердан (Фагиано Окаяма) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел вправо. Пас от Коты Кавано.
23'Удар отражён. Александар Чаврич (Кашима Антлерс) пробил головой из центра штрафной — вратарь Леннарт Мозер (Фаджиано Окаяма) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Наомичи Уэда навесом в штрафную.
22'Угловой подаст «Кашима Антлерс». Мяч ушёл за лицевую от Обердана.
18'Косукэ Сирай (Фаджиано Окаяма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
18'Фолит Юта Мацумира (Кашима Антлерс).
18'Неточный удар. Кайто Чида (Кашима Антлерс) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Рёя Огава навесом с углового.
17'Угловой подаст Кашима Антлерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Юго Татсута).
15'Ноа Браун (Фагиано Окаяма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
15'Фолит Кайто Чида (Кашима Антлерс).
11'Жёлтая карточка: предупреждение получает Ибуки Фудзита (Фаджиано Окаяма) за грубый фол.
11'Фолит Ибуки Фудзита (Фаджиано Окаяма).
11'Матэус Буэно (Кашима Антлерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
10'Неточный удар. Лео Сеара (Кашима Антлерс) пробил правой ногой из центра штрафной после розыгрыша стандарта — мяч проходит правее створа ворот.
09'Фолит Ибуки Фудзита (Фаджиано Окаяма).
09'Элбер (Кашима Антлерс) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
06'Фолит Обердан (Фудзяно Окаяма).
06'Юта Мацумира (Кашима Антлерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
04'Кота Кавано (Фаджиано Окаяма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
04'Фолит Рёя Огава (Кашима Антлерс).
02'Ибуки Фудзита (Фаджиано Окаяма) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
02'Фолит Лео Сеара (Кашима Антлерс).
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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