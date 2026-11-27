Текущая форма

«Касима» идет второй среди двадцати команд Джей-лиги 1 и прочно держится в верхушке. В активе самого титулованного клуба в истории японского футбола 20 крупных трофеев, высокий уровень игры он сохраняет и сейчас, а руководит командой Торю Оники.

Разгром «Чонбук Хюндай Моторс» со счетом 3:0 показал, насколько опасен этот коллектив в атаке. Рёя Огава открыл счет на 17-й минуте, затем Кайто Чида забил с передачи Наомичи Уэды, а Юма Сузуки отличился после паса Кейсукэ Цукуи. В этой серии у команды есть только одно поражение, от ФК «Токио» со счетом 0:2, но результативность она не растеряла и забила 10 мячей в последних шести встречах.

Интересные факты для ставок