Текущая форма

В Джей-лиге 3 у «Кочи Юнайтед» дела совсем плохи. Клуб идет на предпоследнем, 18-м месте из 20 команд в таблице сезона 2025. Главный тренер Такафуми Ёсимото пока не наладил стабильность, и особенно заметно это по последним шести матчам. Там у команды 2 победы, 3 поражения и 1 ничья, а выбраться из зоны вылета никак не получается.

Самым тревожным эпизодом для обороны стало поражение от «Нара Клуб» со счетом 0:5, которое команда потерпела 7 ноября. Пять пропущенных мячей в одном матче показывают, насколько уязвима защита против соперников среднего уровня лиги. Победа над «Мио Бивако Кусатсу» (1:0) всего два дня назад надежности не добавила. За этот отрезок клуб забил 9 голов, а пропустил 12. Поражения от «Рюкю» (0:1) и «Сагамихары» (1:3) говорят о том же, поскольку в равных матчах очки уплывают.

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