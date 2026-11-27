В матче Джей-лиги 3 «Кочи Юнайтед» обыграл «Нара Клуб» со счетом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте забил Рео Сугияма. Хозяева поля уверенно довели встречу до победы.
Кочи Юнайтед — Нара Клуб: прогноз на матч Джей-лига 3 (Япония)
28 ноября 2026 года «Кочи Юнайтед» и «Нара Клуб» проведут матч турнира Джей-лига 3 (Япония). Команды уже совсем недавно встречались друг с другом, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Сумеют ли хозяева воспользоваться своим статусом площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
В Джей-лиге 3 у «Кочи Юнайтед» дела совсем плохи. Клуб идет на предпоследнем, 18-м месте из 20 команд в таблице сезона 2025. Главный тренер Такафуми Ёсимото пока не наладил стабильность, и особенно заметно это по последним шести матчам. Там у команды 2 победы, 3 поражения и 1 ничья, а выбраться из зоны вылета никак не получается.
Самым тревожным эпизодом для обороны стало поражение от «Нара Клуб» со счетом 0:5, которое команда потерпела 7 ноября. Пять пропущенных мячей в одном матче показывают, насколько уязвима защита против соперников среднего уровня лиги. Победа над «Мио Бивако Кусатсу» (1:0) всего два дня назад надежности не добавила. За этот отрезок клуб забил 9 голов, а пропустил 12. Поражения от «Рюкю» (0:1) и «Сагамихары» (1:3) говорят о том же, поскольку в равных матчах очки уплывают.
Интересные факты для ставок
- Счёт открыть не удалось в 2 из 6 матчей «Кочи Юнайтед».
- Сезон 2025 года проводит в Джей-лиге 3.
- Ориентировочный состав: Коносуке Фукумия, Юдай Мурата, Дайчи Кобаяси, Рюта Фудзимори, Сёсэй Козуки, Юта Микадо, Геня Сэкино, Такуми Хама.
Текущая форма
«Нара Клуб» из города Нара выступает в Джей-лиге 3 и держится на 9-м месте, в числе сильнейших в средней зоне таблицы. С Масаси Огурой у руля команда набрала хороший ход. В последних шести матчах у нее четыре победы, 12 забитых голов и всего 6 пропущенных.
Недавняя победа над «Матсумото Ямага» (2:1) придала команде импульс. Правда, в обороне у гостей не все гладко. В ноябре они крупно проиграли «Сагамихаре» (0:4) и уступили «Тошиге» (0:1). Зато чужие ошибки «Нара Клуб» использует умело. В предыдущей очной встрече 7 ноября клуб разгромил «Кочи Юнайтед» со счетом 5:0, а голы забили Кей Икома и Сюхэй Кавасаки.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке команда «Нара Клуб» сохраняла свои ворота на замке в 3 матчах из 6.
- Выступает в Джей-лиге 3 (3-й дивизион Японии). По состоянию на 2026 год занимает 9-е место из 20 команд.
- Ориентировочный состав: Хирото Сато, Тайсей Исии, Арата Ёсита, Сюнжи Масуда, Рин Морита, Рё Сато, Сёта Каваниси, Сюхэй Кавасаки.
Прогноз и ставки
«Нара Клуб» подходит к этой встрече с заметным психологическим перевесом. В недавнем матче гости уверенно разгромили хозяев со счетом 5:0. Команда Масаси Огуры стабильно забивает, на ее счету 12 мячей в последних шести турах. А вот оборона «Кочи Юнайтед» под руководством Такафуми Ёсимото продолжает допускать критические ошибки. Защита хозяев выглядит уязвимой, атака гостей способна этим воспользоваться. Ожидается, что «Нара Клуб» повторит успешный сценарий и возьмет верх в этом противостоянии.
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Тренды
Ставка Победа «Нара Клуб»
«Нара Клуб» выиграл 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Кочи Юнайтед» и в 14 из 20 игр «Нара Клуб».
Ставка Индивидуальный тотал «Нара Клуб» больше 1.5
Отметку 1.5 «Нара Клуб» пробивал в 11 из 20 последних встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Кочи Юнайтед
|96,57%
|1.04
|Ничья
|3,38%
|29.61
|Нара Клуб
|0,05%
|—
Динамика вероятностей1'–96'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|99,95%
|1.00
|12
|96,62%
|1.03
|X2
|3,43%
|29.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|5,04%
|19.83
|Меньше
|94,96%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Кочи Юнайтед
|1,79%
|55.88
|Нара Клуб
|3,25%
|30.73
|Не будет
|94,96%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|3,28%
|30.45
|Нет
|96,72%
|1.03
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Кочи Юнайтед -0.5
|96,57%
|1.04
|Нара Клуб +0.5
|3,43%
|29.15
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