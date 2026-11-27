«Рэпторс» проводят чрезвычайно тяжелый сезон и застряли в нижней части Восточной конференции. Подопечные Дарко Раяковича страдают от хронических кадровых потерь - звездный новичок Кавай Леонард и форвард Ар Джей Барретт до сих пор находятся в лазарете и не помогут команде в следующей встрече.

В крайнем поединке против главного аутсайдера лиги «Милуоки» канадцы умудрились проиграть дома, позволив сопернику прервать серию из тринадцати поражений подряд (111:116). Даже несмотря на фееричный матч Скотти Барнса, который набрал 31 очко и оформил восемь передач, а также уверенный дабл-дабл Якоба Пелтля, хозяевам критически не хватило точности и надежности в защите. Сейчас все держится на игре Иммануэля Куикли и Джакоба Уолтера, ведь именно им приходится вытягивать матчи на энтузиазме. На очереди домашнее противостояние с «Бруклином».