На Scotiabank Arena Торонто разобрался с «Бруклин Нетс» со счетом 105:81. Хозяева с первых минут забрали игру под себя и не дали сопернику повода усомниться в исходе. У победителей выделялись Скотти Барнс и Яков Поэльтль.
Торонто – Бруклин: прогноз (кф. 1.87) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Рэпторс» проводят чрезвычайно тяжелый сезон и застряли в нижней части Восточной конференции. Подопечные Дарко Раяковича страдают от хронических кадровых потерь - звездный новичок Кавай Леонард и форвард Ар Джей Барретт до сих пор находятся в лазарете и не помогут команде в следующей встрече.
В крайнем поединке против главного аутсайдера лиги «Милуоки» канадцы умудрились проиграть дома, позволив сопернику прервать серию из тринадцати поражений подряд (111:116). Даже несмотря на фееричный матч Скотти Барнса, который набрал 31 очко и оформил восемь передач, а также уверенный дабл-дабл Якоба Пелтля, хозяевам критически не хватило точности и надежности в защите. Сейчас все держится на игре Иммануэля Куикли и Джакоба Уолтера, ведь именно им приходится вытягивать матчи на энтузиазме. На очереди домашнее противостояние с «Бруклином».
«Нетс» тоже не хватают звезд с неба и находятся на предпоследней строчке Востока, однако в Канаду команда едет на серьезном эмоциональном подьеме. Накануне подопечные Жорди Фернандеса наконец прервали пятиматчевую серию неудач, одержав важную выездную победу над «Милуоки» (104:97).
Главным мотором коллектива стал звездный форвард Джулиус Рэндл, который набрал 28 очков, Ноа Клауни добавил 17 баллов, а центровой Дейрон Шарп и Майкл Портер-младший оформили дабл-даблы. К сожалению, проблемы не обошли клуб, так как бигмен Мориц Вагнер повредил колено и выбыл из игры. Тем не менее «Бруклин» умеет навязывать силовую борьбу под кольцом и имеет достаточно атакующих опций, чтобы создать проблемы любому середняку лиги.
Прогноз и ставки
Эксперты часто недооценивают «Бруклин» на выезде, но сейчас между этими соперниками нет той пропасти в классе, на которую намекает фактор домашнего паркета «Торонто». «Рэпторс» без Кавая Леонарда и Ар Джея Барретта выглядят слишком уязвимыми на периметре и регулярно проваливают концовки матчей. В свою очередь, «Нетс» поймали кураж после выездной победы, а линия атаки в составе Рэндла, Шарпа и Портера-младшего способна создать огромные проблемы сопернику. Мы считаем, что гости дадут настоящий бой канадцам.
Наш прогноз - победа «Бруклина» с учетом форы (+8.5) очков за 1.87
Статистика прогнозов на баскетболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка ИТ «Торонто» меньше 115.5 очков
Ни в одном из пяти последних матчей клуб не набирал более 115 очков за игру
Ставка ИТ «Бруклина» больше 103.5 очков
Во всех пяти последних матчах клуб набирал более 103 очков за игру
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Торонто
|100%
|1.00
|Бруклин Нетс
|0%
|—
Динамика вероятностей21'–48'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|52,35%
|1.91
|Меньше
|47,65%
|2.10
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|23,74%
|4.21
|Меньше
|76,26%
|1.31
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Торонто -20.5
|56,96%
|1.76
|Бруклин Нетс +20.5
|43,04%
|2.32
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Торонто -21.5
|36,76%
|2.72
|Бруклин Нетс +21.5
|63,24%
|1.58
О матче
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Главные тренеры
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Самые результативные
Сезон: 2026/2027
Комментарии