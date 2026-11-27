Главная неприятность для «островитян» заключается в том, что сейчас сразу несколько ведущих нападающих соперника находятся в хорошей форме. Даже довольно организованной обороне «Бостона» не удалось справиться с Коннором и его партнерами. К тому же канадцы уже успели изучить особенности игры ньюйоркцев в недавнем очном противостоянии. Если гостям вновь удастся наладить реализацию моментов, хозяевам придется серьезно прибавлять в нападении.

При этом домашнее преимущество «Айлендерс» не выглядит настолько существенным, чтобы однозначно отдавать предпочтение американскому клубу. Подопечные Питера Дебура не всегда достаточно продуктивно действуют впереди и зачастую вынуждены рассчитывать на надежную игру Сорокина. Гости же гораздо стабильнее распоряжаются своими возможностями. Вполне вероятно, что канадцы снова окажутся сильнее «островитян», хотя и исключать повторения сценария с овертаймом не будем.

Наш прогноз - победа «Виннипега» с форой (0) шайбы за 2.05