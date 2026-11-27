На арене UBS «Айлендерс» уступили «Виннипег Джетс» со счетом 1:3. У гостей дубль оформил Кайл Коннор, еще одну шайбу забросил Габриэль Виларди, а единственный гол хозяев на счету Логана Стэнли.
Айлендерс — Виннипег: прогноз (кф. 2.05) и ставки на матч НХЛ
Анализ команд
Всего трех секунд не хватило «Сент-Луису» для победы над «островитянами». Виктор Эклунд восстановил равенство в счете практически перед сиреной, а решающий буллит реализовал Бо Хорват (3:2 Б). Еще одну шайбу забросил Жан-Габриэль Пажо. Илья Сорокин завершил встречу с 21 сейвом.
В последнее время ньюйоркцы выступают с переменным успехом. Между победами над «Детройтом» (3:2) и «Сент-Луисом» коллектив уступил «Торонто» (2:4). Любопытно, что самым результативным хоккеистом команды остается защитник Мэттью Шефер, набравший 26 очков.
Кайл Коннор проводит великолепный сезон. Американский нападающий преодолел отметку в 20 заброшенных шайб всего за 26 матчей. В последнем противостоянии с «Бостоном» (4:2) форвард поразил ворота соперника и дважды ассистировал партнерам. Голом и результативной передачей отметился Марк Шайфли.
Приятно удивляет и стабильность нападения канадского клуба. В четырех предыдущих встречах, включая проигранный по буллитам поединок с «Вегасом» (4:5), хоккеисты «Виннипега» неизменно забрасывали по четыре шайбы. В результате команда заработала семь очков из восьми возможных.
Прогноз и ставки
Главная неприятность для «островитян» заключается в том, что сейчас сразу несколько ведущих нападающих соперника находятся в хорошей форме. Даже довольно организованной обороне «Бостона» не удалось справиться с Коннором и его партнерами. К тому же канадцы уже успели изучить особенности игры ньюйоркцев в недавнем очном противостоянии. Если гостям вновь удастся наладить реализацию моментов, хозяевам придется серьезно прибавлять в нападении.
При этом домашнее преимущество «Айлендерс» не выглядит настолько существенным, чтобы однозначно отдавать предпочтение американскому клубу. Подопечные Питера Дебура не всегда достаточно продуктивно действуют впереди и зачастую вынуждены рассчитывать на надежную игру Сорокина. Гости же гораздо стабильнее распоряжаются своими возможностями. Вполне вероятно, что канадцы снова окажутся сильнее «островитян», хотя и исключать повторения сценария с овертаймом не будем.
Наш прогноз - победа «Виннипега» с форой (0) шайбы за 2.05
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Тренды
Ставка ИТ «Виннипега» больше 2.5 шайб
В четырех последних матчах «Виннипег» забрасывал минимум три шайбы
Ставка Обе команды забросят минимум по три шайбы
В двух из четырех последних матчей «Виннипега» обе команды забрасывали минимум по три шайбы
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Айлендерс
|0,21%
|478.41
|Ничья
|2,16%
|46.25
|Виннипег Джетс
|97,63%
|1.02
Динамика вероятностей12'–55'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|2,37%
|42.17
|12
|97,84%
|1.02
|X2
|99,79%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|43,27%
|2.31
|Меньше
|56,73%
|1.76
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|11,11%
|9.00
|Меньше
|88,89%
|1.13
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Айлендерс
|20,8%
|4.81
|Виннипег Джетс
|22,47%
|4.45
|Не будет
|56,73%
|1.76
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Айлендерс +1.5
|18,45%
|5.42
|Виннипег Джетс -1.5
|81,55%
|1.23
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Айлендерс +2.5
|79,83%
|1.25
|Виннипег Джетс -2.5
|20,17%
|4.96
О матче
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Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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28.11.2026 в 00:55
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27.11.2026 в 21:50
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