На KeyBank Center завершился матч НХЛ между «Баффало» и «Питтсбургом». Гости выиграли со счетом 5:3 и забросили пять шайб в ворота хозяев льда. У победителей отличились Бен Киндел, Крис Летан, Рутгер МакГроарти, Блейк Лизотт и Вилле Койвуне.
Баффало — Питтсбург: прогноз (кф. 2.10) и ставки на матч НХЛ
Анализ команд
С результативностью у «клинков» сейчас полный порядок. За четыре предыдущих поединка команда забросила 20 шайб, одержав три победы. Особенно удачными получились встречи с «Вашингтоном» (6:3) и «Тампой» (6:2). Не возникло серьезных трудностей и в домашнем противостоянии с «Рейнджерс» (5:1).
Помимо Куинна, стоит выделить Тейджа Томпсона, набравшего девять очков за пять матчей. Постепенно прибавляет и Укко-Пекка Луукконен, выигравший пять из семи последних встреч, которые начинал в стартовом составе. После неудачного начала ноября дела у коллектива явно пошли на поправку.
Возвращение Евгения Малкина после повреждения пока не помогло «пингвинам» выбраться из кризиса. Россиянин отметился голом и результативной передачей в противостоянии с «Калгари», однако его команда уступила со счетом 3:6. Особенно неудачно хозяева провели второй период, пропустив четыре шайбы.
Совсем перестал радовать результативностью Сидни Кросби, заработавший всего три очка за семь предыдущих встреч. На том же отрезке показатель полезности канадца составил -12. Вдобавок ко всему у коллектива из Пенсильвании возникают серьезные трудности в обороне, из-за чего даже трех заброшенных шайб зачастую не хватает для победы.
Прогноз и ставки
Для «Питтсбурга» сейчас особенно важно вернуть уверенность своим ведущим хоккеистам, однако предстоящий соперник вряд ли предоставит такую возможность. «Клинки» заметно прибавили в скорости, а их нападающие гораздо эффективнее распоряжаются шайбой в чужой зоне. При этом хозяевам необязательно рассчитывать исключительно на Томпсона, поскольку хорошую форму набрали и другие исполнители. Защитникам гостей придется уделять внимание сразу нескольким звеньям.
Даже результативная игра Малкина пока не позволяет «пингвинам» исправить положение. Слишком часто усилия нападающих сводятся на нет из-за неудачных действий партнеров на своей половине площадки. Если американский клуб вновь позволит сопернику на протяжении длительного времени владеть инициативой, избежать очередного поражения будет тяжело. Нынешний «Баффало» способен воспользоваться предоставленными возможностями и добиться успеха уже за 60 минут.
Наш прогноз - победа «Баффало» за 2.10
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Ставка ИТ «Баффало» больше 3.5 шайб
В трех из четырех последних матчей «Баффало» забрасывал минимум четыре шайбы
Ставка Тотал больше 6.5 шайб
В трех из четырех последних матчей «Баффало» забрасывалось минимум семь шайб
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Баффало
|0%
|—
|Ничья
|0%
|—
|Питтсбург
|100%
|1.00
Динамика вероятностей1'–58'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|0%
|—
|12
|100%
|1.00
|X2
|100%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Баффало
|5,59%
|17.89
|Питтсбург
|15,22%
|6.57
|Не будет
|79,19%
|1.26
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Баффало +2.5
|5,15%
|19.43
|Питтсбург -2.5
|94,85%
|1.05
О матче
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