С результативностью у «клинков» сейчас полный порядок. За четыре предыдущих поединка команда забросила 20 шайб, одержав три победы. Особенно удачными получились встречи с «Вашингтоном» (6:3) и «Тампой» (6:2). Не возникло серьезных трудностей и в домашнем противостоянии с «Рейнджерс» (5:1).

Помимо Куинна, стоит выделить Тейджа Томпсона, набравшего девять очков за пять матчей. Постепенно прибавляет и Укко-Пекка Луукконен, выигравший пять из семи последних встреч, которые начинал в стартовом составе. После неудачного начала ноября дела у коллектива явно пошли на поправку.