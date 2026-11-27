Продолжительный выезд сильно вымотал «нефтяников», которые потерпели три поражения подряд. Канадцы не смогли справиться с «Тампой» (1:3), «Каролиной» (4:7) и «Сент-Луисом» (4:5 Б). Возвращение домой тоже не принесло положительных эмоций, поскольку коллектив уступил «Вегасу» (3:5).

В противостоянии с «рыцарями» заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Колтон Дак и Василий Подколзин, а Эван Бушар отдал две результативные передачи. Кстати, капитан «Ойлерз» уже успел заработать 59 очков, из которых 45 пришлись на ассисты. Несмотря на последние неудачи, канадцы по-прежнему достаточно уверенно чувствуют себя в турнирной таблице.