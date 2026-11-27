Сегодня на арене «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон» обыграл «Сиэтл» со счетом 2:1. Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль забросили по шайбе, и двух голов хватило, чтобы перевесить один точный бросок Джордана Эберле.
Эдмонтон — Сиэтл: прогноз (кф. 2.30) и ставки на матч НХЛ
Анализ команд
Продолжительный выезд сильно вымотал «нефтяников», которые потерпели три поражения подряд. Канадцы не смогли справиться с «Тампой» (1:3), «Каролиной» (4:7) и «Сент-Луисом» (4:5 Б). Возвращение домой тоже не принесло положительных эмоций, поскольку коллектив уступил «Вегасу» (3:5).
В противостоянии с «рыцарями» заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Колтон Дак и Василий Подколзин, а Эван Бушар отдал две результативные передачи. Кстати, капитан «Ойлерз» уже успел заработать 59 очков, из которых 45 пришлись на ассисты. Несмотря на последние неудачи, канадцы по-прежнему достаточно уверенно чувствуют себя в турнирной таблице.
Болельщикам «кракенов» в двух предыдущих домашних встречах приходилось ждать заброшенных шайб вплоть до третьего периода. Если в противостоянии с «Анахаймом» хозяева достаточно продуктивно провели заключительную двадцатиминутку (3:2), то справиться с «Чикаго» не получилось (1:3).
Единственную шайбу в ворота «ястребов» забросил Джордан Эберле, когда тренерский штаб уже заменил Джоуи Даккорда на шестого полевого хоккеиста. Ранее американский клуб уступил «Сан-Хосе» (3:4), а вот во встрече с «Ванкувером» удалось порадовать публику хорошей результативностью (5:1).
Прогноз и ставки
Не исключено, что предстоящая встреча будет сильно отличаться от последних результативных поединков «нефтяников». Канадцам пора обратить внимание на собственную оборону, поскольку именно многочисленные ошибки на своей половине площадки мешают команде добиваться результата. В этом плане «Сиэтл» является достаточно удобным соперником. Американский клуб не отличается высокой скоростью проведения атак и зачастую слишком долго готовит свои моменты.
В октябрьской очной встрече команды на двоих забросили всего четыре шайбы, причем «кракенам» удалось отличиться лишь однажды. Гости наверняка вновь постараются действовать достаточно плотно возле своих ворот, чтобы ограничить возможности Макдэвида и Драйзайтля. В преддверии повторного поединка на следующий день соперники вполне могут обойтись без открытого хоккея. В данном случае остановимся на варианте с невысокой общей результативностью.
Наш прогноз - тотал меньше шести шайб за 2.05
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Тренды
Ставка «Сиэтл» не забьет в первом периоде
В двух последних матчах «Сиэтл» не забрасывал шайбы в первом периоде
Ставка ИТ «Эдмонтона» больше 3.5 шайб
В двух из трех последних матчей «Эдмонтон» забрасывал минимум четыре шайбы
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Эдмонтон
|0,01%
|—
|Ничья
|0,23%
|429.57
|Сиэтл
|99,76%
|1.00
Динамика вероятностей9'–59'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|0,24%
|419.01
|12
|99,77%
|1.00
|X2
|99,99%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|15,79%
|6.33
|Меньше
|84,21%
|1.19
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Эдмонтон
|6,82%
|14.66
|Сиэтл
|8,97%
|11.15
|Не будет
|84,21%
|1.19
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Эдмонтон +1.5
|6,52%
|15.35
|Сиэтл -1.5
|93,48%
|1.07
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Эдмонтон +2.5
|91,33%
|1.09
|Сиэтл -2.5
|8,67%
|11.54
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
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