Текущая форма

«Касива Рейсол» идет на 15-м месте в таблице Джей-лиги 1. Результативность команды заметно выросла. В последних шести матчах коллектив выиграл пять раз и забил 13 мячей, а поражение потерпел лишь однажды. Игра при Рикардо Родригесе стала стабильнее.

В последнем матче клуб уверенно переиграл «Ньюкасл Юнайтед Джетс» со счетом 2:1. Счет на седьмой минуте открыл Хината Ямаучи, и его точный удар задал тон доминированию хозяев поля. Решающую точку поставил Кеншин Юба, который на 70-й минуте реализовал ассист партнера. Для команды этот успех стал пятой победой подряд, причем серию она прервала после единственной неудачи против «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба».

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