Матч окончен! Итоговый счёт — Кашива Рейсол 3:1 Санфречче Хиросима.
Второй тайм завершён. Счёт — Кашива Рейсол 3:1 Санфречче Хиросима.
94'Фолит Мао Хосоя (Кашива Рейсол).
94'Ким Джу-Сон (Санфречче Хиросима) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
93'Неточный удар. Тодзиро Кубо (Кашива Рейсол) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Юсукэ Сэгава.
92'Удар заблокирован. Юсукэ Сэгава (Кашива Рейсол) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Тодзиро Кубо.
91'Резервный арбитр компенсировал 4 минуты.
87'Жёлтая карточка: предупреждение получает Нобутэру Накагава (Кашива Рейсол) за грубый фол.
87'Фолит Нобутэру Накагава (Кашива Рейсол).
87'Шимон Кобаяши (Санфречче Хиросима) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
84'Удар отражён. Мао Хосоя (Кашива Рейсол) пробил правой ногой из центра штрафной — вратарь Кэисукэ Осако (Санфречче Хиросима) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Юсукэ Сэгава проникающим пасом.
83'Неточный удар. Юсукэ Сэгава (Кашива Рейсол) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит рядом с левой «девяткой».
82'Удар мимо. Наоки Маэда («Санфречче Хиросима») пробил головой с левой стороны штрафной площади, мяч пролетел в сантиметрах от верхнего левого угла. Передачу от углового сделал Сюнки Хигаси.
82'Угловой подаст Санфречче Хиросима. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Тодзиро Кубо).
81'Замена у команды Кашива Рейсол: на поле выходит Хирому Мицумару, игру покидает Кеншин Юба.
78'Неточный удар. Шимон Кобаяши (Санфречче Хиросима) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Араи Наото навесом в штрафную.
77'Удар отражён. Масаки Ватай (Кашива Рейсол) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Кэисукэ Осако (Санфречче Хиросима) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Тодзиро Кубо.
76'Удар заблокирован. Мао Хосоя (Кашива Рейсол) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Масаки Ватай.
75'Замена у команды Кашива Рейсол: на поле выходит Масаки Ватай, игру покидает Ёсиро Койзуми.
75'Замена у команды Кашива Рейсол: на поле выходит Юто Ямада, игру покидает Сачиро Тошима.
74'Замена в составе «Санфречче Хиросимы». На поле выходит Наоки Маэда, игру покидает Даики Суга.
74'Угловой подаст Санфречче Хиросима. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Дайки Сугиока).
74'Удар заблокирован. Хигаси Шунки (Санфречче Хиросима) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
72'Жёлтая карточка: предупреждение получает Сачиро Тошима (Кашива Рейсол) за грубый фол.
72'Фолит Сачиро Тошима (Кашива Рейсол).
72'Дайки Суга (Санфречче Хиросима) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
71'Нобутэру Накагава (Кашива Рейсол) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
71'Фолит Шимон Кобаяши (Санфречче Хиросима).
71'Удар отражён. Мао Хосоя (Кашива Рейсол) пробил левой ногой с правого края штрафной — вратарь Кэисукэ Осако (Санфречче Хиросима) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Тодзиро Кубо.
70'Угловой подаст Санфречче Хиросима. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Сачиро Тошима).
70'Удар заблокирован. Кавабе Хаяо (Санфречче Хиросима) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
69'Угловой подаст Санфречче Хиросима. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Нобутэру Накагава).
69'Штанга! Сюто Накано (Санфречче Хиросима) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч попадает в левую штангу! Передачу выполнил Тайси Мацуомото навесом с углового.
69'Угловой подаст Санфречче Хиросима. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Дайки Сугиока).
68'Удар заблокирован. Тайси Мацуомото (Санфречче Хиросима) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Араи Наото навесом в штрафную.
67'Замена у команды Санфречче Хиросима: на поле выходит Кусини Енги, игру покидает Себастьен Аллер.
67'Неточный удар. Ёсэй Ямаучи (Кашива Рейсол) пробил левой ногой с правого края штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Мао Хосоя.
65'Удар отражён. Тодзиро Кубо (Кашива Рейсол) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Кэисукэ Осако (Санфречче Хиросима) парирует мяч в верхнем правом углу ворот. Передачу выполнил Мао Хосоя.
64'Замена у команды Кашива Рейсол: на поле выходит Юсукэ Сэгава, игру покидает Хината Ямаучи.
64'Замена у команды Кашива Рейсол: на поле выходит Мао Хосоя, игру покидает Сёта Фудзио.
63'Фолит Сёта Фудзио (Кашива Рейсол).
63'Ким Джу-Сон (Санфречче Хиросима) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
62'Замена у команды Санфречче Хиросима: на поле выходит Шимон Кобаяши, игру покидает Шун Аюкава.
61'Араи Наото (Санфречче Хиросима) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
61'Фолит Хината Ямаучи (Кашива Рейсол).
59'Сюто Накано (Санфречче Хиросима) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
59'Фолит Хината Ямаучи (Кашива Рейсол).
58'Фолит Ёсэй Ямаучи (Кашива Рейсол).
58'Шун Аюкава (Санфречче Хиросима) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
57'Гол! Кашива Рейсол 3:1 Санфречче Хиросима. Ёсэй Ямаучи (Кашива Рейсол) пробил правой ногой с правого угла вратарской и отправляет мяч по центру ворот.
57'Удар отражён. Сёта Фудзио (Кашива Рейсол) пробил левой ногой из центра штрафной — вратарь Кэисукэ Осако (Санфречче Хиросима) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Ёсиро Койзуми.
56'Удар заблокирован. Кеншин Юба (Кашива Рейсол) пробил левой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Ёсиро Койзуми.
54'Фолит Сёта Фудзио (Кашива Рейсол).
54'Кавабе Хаяо (Санфречче Хиросима) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
53'Кеншин Юба (Кашива Рейсол) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
53'Фолит Араи Наото (Санфречче Хиросима).
52'Удар отражён. Ёсиро Койзуми (Кашива Рейсол) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Кэисукэ Осако (Санфречче Хиросима) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Кеншин Юба.
52'Дайки Сугиока (Кашива Рейсол) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
52'Фолит Дайки Суга (Санфречче Хиросима).
51'Сёта Фудзио (Кашива Рейсол) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
51'Фолит Кавабе Хаяо (Санфречче Хиросима).
48'Угловой подаст Кашива Рейсол. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кэисукэ Осако).
48'Удар отражён. Ёсэй Ямаучи (Кашива Рейсол) пробил правой ногой с острого угла справа — вратарь Кэисукэ Осако (Санфречче Хиросима) парирует мяч в нижнем правом углу ворот.
48'Удар отражён. Сачиро Тошима (Кашива Рейсол) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Кэисукэ Осако (Санфречче Хиросима) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Хината Ямаучи.
47'Сачиро Тошима (Кашива Рейсол) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Фолит Акито Судзуки (Санфречче Хиросима).
46'Начался второй тайм. Счёт — Кашива Рейсол 2:1 Санфречче Хиросима.
46'Замена у команды Санфречче Хиросима: на поле выходит Хигаси Шунки, игру покидает Хаято Араки.
46'Замена у команды Санфречче Хиросима: на поле выходит Кавабе Хаяо, игру покидает Ётаро Накадима.
Первый тайм завершён. Счёт — Кашива Рейсол 2:1 Санфречче Хиросима.
49'Кенго Нагаи (Кашива Рейсол) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
49'Фолит Хаято Араки (Санфречче Хиросима).
48'Угловой подаст Санфречче Хиросима. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Тайё Кога).
46'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
45'Удар заблокирован. Ёсиро Койзуми (Кашива Рейсол) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кеншин Юба.
43'Фолит Сёта Фудзио (Кашива Рейсол).
43'Ётаро Накадима (Санфречче Хиросима) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
40'Неточный удар. Шун Аюкава (Санфречче Хиросима) пробил левой ногой из центра штрафной после подачи углового — мяч летит выше ворот.
40'Угловой подаст Санфречче Хиросима. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Дайки Сугиока).
37'Неточный удар. Тодзиро Кубо (Кашива Рейсол) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Нобутэру Накагава.
36'Угловой подаст Санфречче Хиросима. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Тодзиро Кубо).
35'Фолит Нобутэру Накагава (Кашива Рейсол).
35'Акито Судзуки (Санфречче Хиросима) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
35'Фолит Нобутэру Накагава (Кашива Рейсол).
35'Тайси Мацуомото (Санфречче Хиросима) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
34'Угловой подаст Кашива Рейсол. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кэисукэ Осако).
34'Удар отражён. Нобутэру Накагава (Кашива Рейсол) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Кэисукэ Осако (Санфречче Хиросима) парирует мяч в верхнем правом углу ворот. Передачу выполнил Тодзиро Кубо.
33'Угловой подаст Кашива Рейсол. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Хаято Араки).
28'Гол! Касива Рейсол 2, Санфречче Хиросима 1. Сота Фудзио (Касива Рейсол) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади в нижний правый угол. Ассист от Сатиро Тосимы после быстрой контратаки. Гол подтверждён после просмотра VAR.
27'Удар заблокирован. Араи Наото (Санфречче Хиросима) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
26'Неточный удар. Тайси Мацуомото (Санфречче Хиросима) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот.
24'Гол! Кашива Рейсол 1:1 Санфречче Хиросима. Тодзиро Кубо (Кашива Рейсол) пробил правой ногой из центра штрафной и отправляет мяч по центру ворот. Голевая передача — Кеншин Юба навесом в штрафную.
23'Угловой подаст Кашива Рейсол. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Дайки Суга).
21'Неточный удар. Акито Судзуки (Санфречче Хиросима) пробил правой ногой с левого края штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Дайки Суга.
19'Гол! Кашива Рейсол 0:1 Санфречче Хиросима. Себастьен Аллер (Санфречче Хиросима) пробил правой ногой с близкого расстояния после розыгрыша стандарта и отправляет мяч в нижний левый угол ворот.
19'Удар заблокирован. Хаято Араки (Санфречче Хиросима) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Тайси Мацуомото.
18'Фолит Ёсэй Ямаучи (Кашива Рейсол).
18'Себастьен Аллер (Санфречче Хиросима) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
15'Удар отражён. Акито Судзуки (Санфречче Хиросима) пробил левой ногой с левого угла вратарской — вратарь Кенго Нагаи (Кашива Рейсол) парирует мяч по центру ворот.
14'Фолит Дайки Сугиока (Кашива Рейсол).
14'Шун Аюкава (Санфречче Хиросима) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
07'Фолит Хаято Араки (Санфречче Хиросима).
07'Хината Ямаучи (Кашива Рейсол) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
04'Ёсэй Ямаучи (Кашива Рейсол) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
04'Фолит Себастьен Аллер (Санфречче Хиросима).
01'Ётаро Накадима (Санфречче Хиросима) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Фолит Сёта Фудзио (Кашива Рейсол).
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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