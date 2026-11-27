Матч окончен. Кёльн 5:0 Эльверсберг.

Второй тайм окончен. Кёльн 5:0 Эльверсберг.

91' Угловой подаст Эльверсберг. Мяч ушёл за лицевую от Жоэля Шмидта.

90' Резервный арбитр компенсировал 2 минуты.

89' Фолит Борна Соса (Кёльн).

89' Лукас Петков (Эльверсберг) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.

89' Замена в Эльверсберге. На поле выходит Раиф Адам, игру покидает Лассе Гюнтер.

88' Удар заблокирован. Лукас Петков (Эльверсберг) пробил левой ногой с правого фланга штрафной.

83' Удар мимо. Пауль Окон-Энгстлер (Кёльн) пробил левой ногой с правого фланга штрафной, мяч летит выше перекладины. Пас от Борны Сосы после углового.

83' Угловой подаст Кёльн. Мяч ушёл за лицевую от Лукаша Порбы.

82' Угловой подаст Кёльн. Мяч ушёл за лицевую от Коула Кэмпбелла.

80' Офсайд у Кёльна. Борна Соса зафиксирован в положении «вне игры».

78' Удар заблокирован. Лукас Петков (Эльверсберг) пробил головой из центра штрафной площади. Пас от Лассе Гюнтера с фланга.

78' Замена в составе Кёльна. На поле выходит Лука Лохосвили, игру покидает Том Краусс.

78' Замена в составе Кёльна. На поле выходит Рейган Хески, игру покидает Саид Эль Мала.

77' Фолит Жоэль Шмид (Кёльн).

77' Лукаш Порба (Эльверсберг) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

75' Удар мимо. Лукаш Порба (Эльверсберг) пробил левой ногой из-за пределов штрафной, мяч уходит вправо от ворот. Пас от Луки Ширха.

73' Замена в составе Кёльна. На поле выходит Рогнер Ахе, игру покидает Мариус Бюльтер.

73' Замена в составе Кёльна. На поле выходит Ян Тильман, игру покидает Себастьян Себулонсен.

71' Удар мимо. Давид Моква (Эльверсберг) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч улетел вправо.

71' Удар отражён. Кол Кэмпбелл (Эльверсберг) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, Марвин Швабе (Кёльн) парирует мяч в центре ворот. Пас от Лассе Гюнтера.

69' Замена, Эльверсберг. На поле выходит Лука Ширх, игру покидает Феликс Кайдель.

69' Замена, Эльверсберг. На поле выходит Фредерик Шмааль, игру покидает Франсис Онэка.

68' Максимилиан Рор (Эльверсберг) получает жёлтую карточку.

68' Гол! Кёльн 5:0 Эльверсберг. Саид Эль Мала (Кёльн) пробил правой ногой из центра штрафной в нижний правый угол. Пас от Жоэля Шмидта после быстрой атаки.

67' Удар отражён. Лукас Петков (Эльверсберг) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, Марвин Швабе (Кёльн) парирует мяч в верхний левый угол. Пас от Амары Конде.

66' Удар заблокирован. Кол Кэмпбелл (Эльверсберг) пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади. Пас от Лассе Гюнтера.

66' Удар мимо. Саид Эль Мала (Кёльн) пробил правой ногой из центра штрафной, мяч летит выше перекладины. Пас от Мариуса Бюльтера после быстрой атаки.

65' Замена в составе Кёльна. На поле выходит Исаак Йоханнессон, игру покидает Майки Мур.

64' Линтон Майна (Кёльн) получает жёлтую карточку.

63' Гол! Кёльн 4:0 Эльверсберг. Мариус Бюльтер (Кёльн) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади в нижний правый угол после быстрой контратаки.

62' Удар мимо. Линтон Майна (Кёльн) пробил правой ногой из центра штрафной, мяч уходит вправо от ворот. Пас от Саида Эль Мала.

61' Удар заблокирован. Саид Эль Мала (Кёльн) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади. Пас от Майки Мура.

60' Замена в Эльверсберге. На поле выходит Коул Кэмпбелл, игру покидает Морис Краттенмахер.

60' Замена в Эльверсберге. На поле выходит Амара Конде, игру покидает Ян Гьямера.

59' Удар мимо. Ян Гьямера (Эльверсберг) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади после углового, мяч уходит влево от ворот.

59' Угловой подаст Эльверсберг. Мяч ушёл за лицевую от Тома Крауса.

59' Удар заблокирован. Лукас Петков (Эльверсберг) пробил головой с правого края шестиметровой отметки. Пас от Феликса Кайделя с фланга.

58' Угловой подаст Эльверсберг. Мяч ушёл за лицевую от Яхмая Симпсона-Пусея.

58' Удар заблокирован. Давид Моква (Эльверсберг) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч отбит. Пас от Феликса Кайделя.

57' Удар мимо. Максимилиан Рор (Эльверсберг) пробил правой ногой с правого края шестиметровой отметки, мяч улетел в левый от ворот. Пас от Феликса Кайделя после углового.

57' Угловой подаст Эльверсберг. Мяч ушёл за лицевую от Тома Крауса.

55' Угловой подаст Эльверсберг. Мяч ушёл за лицевую от Борны Сосы.

55' Удар заблокирован. Феликс Кайдель (Эльверсберг) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч отбит.

54' Фолит Том Краусс (Кёльн).

54' Феликс Кайдель (Эльверсберг) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

52' Фолит Максимилиан Рор (Эльверсберг).

52' Мариус Бюльтер (Кёльн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

51' Удар заблокирован. Лукаш Поремба (Эльверсберг) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч отбит. Пас от Мориса Краттенмахера.

51' Удар отражён. Францис Оньека (Эльверсберг) пробил левой ногой из центра штрафной, Марвин Швабе (Кёльн) отбивает мяч в центр ворот.

50' Удар мимо. Линтон Майна (Кёльн) пробил левой ногой с неудобного угла слева, но мяч пролетел рядом с верхним левым углом. Пас от Борны Сосы.

50' Фолит Лукаш Поремба (Эльверсберг).

50' Линтон Майна (Кёльн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

46' Второй тайм начинается. Кёльн 3, Эльверсберг 0.

Первый тайм окончен. Кёльн 3:0 Эльверсберг.

47' Фолит Морис Краттенмахер (Эльверсберг).

47' Себастьян Себулонсен (Кёльн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

46' Удар отражён. Феликс Кайдель (Эльверсберг) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, Марвин Швабе (Кёльн) парирует мяч в нижний левый угол.

46' Резервный арбитр компенсировал 2 минуты.

45' Удар мимо. Жоэль Шмид (Кёльн) пробил головой из центра штрафной, мяч выше ворот. Пас от Линтона Майны после углового.

44' Угловой подаст Кёльн. Мяч ушёл за лицевую от Яна Гьямера.

44' Удар заблокирован. Майки Мур (Кёльн) пробил правой ногой с левого фланга штрафной, мяч заблокирован. Пас от Тома Крауса.

43' Фолит Лукас Пинкерт (Эльверсберг).

43' Мариус Бюльтер (Кёльн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

43' Угловой подаст Эльверсберг. Мяч ушёл за лицевую от Яхмая Симпсона-Пусея.

41' Удар мимо. Лукас Петков (Эльверсберг) пробил левой ногой из центра штрафной, мяч летит высоко и широко в левый угол.

41' Удар отражён. Лассе Гюнтер (Эльверсберг) пробил левой ногой с левого фланга штрафной, Марвин Швабе (Кёльн) парирует мяч в центре ворот. Пас от Франциса Ончеки.

39' Гол! Кёльн 3:0 Эльверсберг. Мариус Бюльтер (Кёльн) пробил головой из центра штрафной в верхний правый угол. Пас от Борны Сосы.

39' Фолит Феликс Кайдель (Эльверсберг).

39' Мариус Бюльтер (Кёльн) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

38' Фолит Давид Моква (Эльверсберг).

38' Том Краусс (Кёльн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

37' Угловой подаст Эльверсберг. Мяч ушёл за лицевую от Себастьяна Себулонсена.

37' Удар заблокирован. Лукаш Поремба (Эльверсберг) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч заблокирован.

37' Удар мимо. Давид Моква (Эльверсберг) пробил головой из центра штрафной, мяч летит вправо мимо ворот. Пас от Феликса Кайделя после углового.

37' Угловой подаст Эльверсберг. Мяч ушёл за лицевую от Джамая Симпсона-Пусея.

34' Удар заблокирован. Францис Онэка (Эльверсберг) пробил левой ногой из центра штрафной, мяч отбит. Пас от Давида Моквы.

33' Лукаш Порба (Эльверсберг) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

33' Фолит Линтон Майна (Кёльн).

31' Мяч уходит в сторону. Саид Эль Мала (Кёльн) пробил левой ногой с неудобного угла слева. Пас от Мариуса Бюльтера.

31' Удар отражён. Себастьян Себулонсен (Кёльн) пробил правой ногой из центра штрафной, вратарь Николя Кристоф (Эльверсберг) парирует мяч в верхний правый угол. Пас от Майки Мура.

30' Фолит Ян Гьямера (Эльверсберг).

30' Майки Мур (Кёльн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

28' Положение «вне игры» у Кёльна. Мариус Бюльтер зафиксирован в офсайде.

27' Удар заблокирован. Саид Эль Мала (Кёльн) пробил правой ногой из центра штрафной, мяч остановлен. Пас от Мариуса Бюльтера.

25' Фолит Давид Моква (Эльверсберг).

25' Том Краусс (Кёльн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

24' Мимо! Давид Моква (Эльверсберг) пробил правой ногой из центра штрафной, но мяч пролетел чуть выше перекладины. Пас от Лукаса Петкова.

23' Угловой подаст Эльверсберг. Мяч ушёл за лицевую от Яхмая Симпсона-Пусея.

22' Фолит Лукас Петков (Эльверсберг).

22' Борна Соса (Кёльн) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.

20' Фолит Фрэнсис Оньека (Эльверсберг).

20' Яхмай Симпсон-Пусей (Кёльн) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

20' Удар мимо. Джамай Симпсон-Пусей (Кельн) пробил головой из центра штрафной площади после углового, мяч пролетел чуть выше ворот.

19' Угловой подаст Кельн. Мяч ушёл за лицевую от Лукаша Порбы.

19' Удар заблокирован. Саид Эль Мала (Кельн) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади. Пас от Линтона Майны.

18' Морис Краттенмахер (Эльверсберг) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.

18' Фолит Себастьян Себулонсен (Кельн).

16' Гол! «Кёльн» 2:0 «Эльверсберг». Саид Эль Мала («Кёльн») пробил правой ногой из центра штрафной в верхний правый угол. Ассистент — Майки Мур.

11' Удар отражён. Морис Краттенмахер (Эльверсберг) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, Марвин Швабе (Кёльн) парирует мяч в центре ворот. Ассистент — Фрэнсис Оньека.

10' Удар заблокирован. Мики Мур (Кельн) пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади. Пас от Мариуса Бюльтера.

08' Гол! Кёльн 1:0 Эльверсберг. Мариус Бюльтер (Кёльн) пробил головой с острого угла в верхний правый угол. Передал Берна Соса.

07' Угловой подаст Кёльн. Мяч ушёл за лицевую от Яна Гьямера.

07' Удар заблокирован. Мики Мур (Кёльн) пробил правой ногой из центра штрафной площади. Пас от Саида Эль Мала.

03' Удар мимо. Давид Моква (Эльверсберг) пробил головой из центра штрафной, мяч летит высоко и вправо мимо ворот. Пас от Феликса Кайделя после углового.

02' Угловой у «Эльверсберга». Мяч ушёл за лицевую от Себастьяна Себулонсена.

02' Удар заблокирован. Морис Краттенмахер (Эльверсберг) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч отбит. Пас от Франсиса Оньеки.