Текущая форма

Сезон в Джей-лиге 1 выдался для команды из Киото тяжелым. Клуб идет на 19-м месте из 20 и находится в шаге от вылета. Последние недели многое поменяли. При Ранко Поповиче игра заметно выросла, и кампания пошла совсем в другом направлении.

В последних шести матчах «Фиолетовые» выиграли пять раз, забили 12 мячей и пропустили лишь три. На данный момент это одна из самых опасных команд в лиге. Разгром «Ньюкасл Юнайтед Джетс» со счетом 5:2 и победа 2:1 над «Урава Ред Даймондс» это подтвердили. В самой свежей встрече с «Поханг Стилерз» (1:0) решающий гол на 11-й минуте забил Масая Окугава с передачи Харуки Арая. Однако в этом сезоне команда по-прежнему остается одним из главных аутсайдеров.

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