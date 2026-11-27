В матче Джей-лиги 1 «Киото» разгромил «Сересо Осака» со счетом 4:1. Рафаэль Элиас оформил хет-трик. Забил он с игры, с пенальти и в концовке встречи. У гостей отличился Рейя Сакада, а Харуки Арай увеличил преимущество хозяев.
Киото — Сересо Осака: прогноз на матч Джей-лига 1
В рамках Джей-лиги 1 28 ноября 2026 года «Киото» сыграет с «Сересо Осака». Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на этот матч.
Анализ команд
Текущая форма
Сезон в Джей-лиге 1 выдался для команды из Киото тяжелым. Клуб идет на 19-м месте из 20 и находится в шаге от вылета. Последние недели многое поменяли. При Ранко Поповиче игра заметно выросла, и кампания пошла совсем в другом направлении.
В последних шести матчах «Фиолетовые» выиграли пять раз, забили 12 мячей и пропустили лишь три. На данный момент это одна из самых опасных команд в лиге. Разгром «Ньюкасл Юнайтед Джетс» со счетом 5:2 и победа 2:1 над «Урава Ред Даймондс» это подтвердили. В самой свежей встрече с «Поханг Стилерз» (1:0) решающий гол на 11-й минуте забил Масая Окугава с передачи Харуки Арая. Однако в этом сезоне команда по-прежнему остается одним из главных аутсайдеров.
Интересные факты для ставок
- Убедительный ход: «Киото» выиграла 5 из 6 последних матчей.
- Турнирное положение: Команда выступает в Джей-лиге 1. В таблице сезона 2026 года занимает 19-е место из 20 команд.
- В лазарете: Рен Като.
- Ориентировочный состав: Алекс Соуза, Холлс, Хисаши Аппиа Тавиах, Ёсинори Сузуки, Сити Такааки, Сунг-джун Юн, Симпей Фукуока, Жоао Педро.
Текущая форма
«Сересо Осака» идет третьим в Джей-лиге 1, но стабильности команде по-прежнему не хватает. В шести последних турах она выиграла всего один раз, причем пропустила 14 мячей, а забила семь. Перед важными матчами оборона клуба вызывает вопросы.
Переломить тенденцию в игре с «Урава Ред Даймондс» не получилось. Встреча завершилась вничью 2:2, причем гости открыли счет на 56-й минуте после удара Рикито Иноуэ. Удержать перевес им не удалось, и Соломону Сакурагаве пришлось спасать ничью на 102-й минуте, когда он сам завершил атаку с передачи Тьяго Андраде. Такие матчи показывают главную слабость команды Пабло Мачина. Забивать она умеет, но в обороне регулярно проваливается, и подтверждение тому – разгромные поражения от «ФК Токио» (0:3) и «Урава Ред Даймондс» (0:2).
Дисквалификации и травмы
Школа подготовки поставлена солидно, ведь у клуба сильная собственная академия.
Интересные факты для ставок
- В шести последних матчах «Сересо Осака» забила семь голов, в среднем 1.2 за игру.
- Выступает в Джей-лиге 1. В сезоне 2026 года держится на третьей строчке среди 20 команд.
- Ориентировочный состав: Аюму Охата, Джексон Ирвайн, Юмэки Ёкояма, Ёта Коми, Кото Абэ, Хаято Окуда, Дион Кулс, Рикито Иноуэ.
Прогноз и ставки
«Киото» поймало хороший ход. Пять побед в последних шести турах и 12 забитых мячей, в том числе уверенная победа 5:2 над «Ньюкасл Юнайтед Джетс». У «Сересо Осака» оборона совсем разладилась: за последние шесть матчей команда пропустила 14 голов, так что гостевой вариант выглядит крайне рискованным. С таким импульсом хозяев и нестабильностью гостей ждем, что коллектив из Киото сохранит свои очки.
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Тренды
Ставка «Киото» не проиграет
«Киото» уступил лишь 0 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Киото» и в 17 из 20 игр «Сересо Осака».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 2 из 6 последних встреч «Киото» и в 4 из 6 игр «Сересо Осака».
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Киото
|100%
|1.00
|Ничья
|0%
|—
|Сересо Осака
|0%
|—
Динамика вероятностей1'–95'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|100%
|1.00
|12
|100%
|1.00
|X2
|0%
|—
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|4,35%
|22.98
|Меньше
|95,65%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Киото
|2,23%
|44.80
|Сересо Осака
|2,12%
|47.20
|Не будет
|95,65%
|1.05
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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