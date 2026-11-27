Текущая форма

В ВХЛ «Металлург Нк» уверенно закрепляется в числе самых опасных команд. Под руководством тренера Андрея Лунёва коллектив нашел баланс между атакой и обороной. В шести последних встречах команда выиграла четыре, причем забросила 17 шайб, а пропустила лишь 10.

Настрой команда подтвердила недавней победой над ХК «Калуга» со счетом 4:1, и этот успех помог клубу сохранить ход. В той встрече, а также в матчах с «Нефтяником» и «Барсом» отличную форму показали Владислав Кодола и Михаил Шалагин, которые постоянно давят на соперников. Капитан Даниил Апальков по-прежнему ведет за собой партнеров и организует игру и в нападении, и в обороне. Команда из Новокузнецка на домашнем льду особенно неудобна для соперников.

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