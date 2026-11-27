В матче ВХЛ «Металлург Нк» обыграл AKM со счетом 2:0. Счет на 36-й минуте открыл Александр Перевалов, а еще через три минуты его команда удвоила преимущество и довела дело до победы. Хозяева уверенно держали игру под контролем до финальной сирены.
Металлург Нк — AKM: прогноз на матч ВХЛ
28 ноября 2026 года «Металлург Нк» и «АКМ» проведут матч турнира ВХЛ. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
В ВХЛ «Металлург Нк» уверенно закрепляется в числе самых опасных команд. Под руководством тренера Андрея Лунёва коллектив нашел баланс между атакой и обороной. В шести последних встречах команда выиграла четыре, причем забросила 17 шайб, а пропустила лишь 10.
Настрой команда подтвердила недавней победой над ХК «Калуга» со счетом 4:1, и этот успех помог клубу сохранить ход. В той встрече, а также в матчах с «Нефтяником» и «Барсом» отличную форму показали Владислав Кодола и Михаил Шалагин, которые постоянно давят на соперников. Капитан Даниил Апальков по-прежнему ведет за собой партнеров и организует игру и в нападении, и в обороне. Команда из Новокузнецка на домашнем льду особенно неудобна для соперников.
Интересные факты для ставок
- Уверенный ход: «Металлург Нк» выиграла 4 из 6 последних матчей.
- Ориентировочный состав: Виноградов З. Иван Чехович, Михаил Дорошенко, Чуркин В. Наумов В. Шешин Д. Перевалов А. Крюков Т.
Текущая форма
Отрезок в ВХЛ для AKM складывается тяжело, и команда ищет опору в условиях затяжного кризиса. Четыре поражения в шести последних встречах вскрыли проблемы с реализацией и надежностью обороны, а стабильность коллектива в борьбе за высокие места теперь под вопросом.
Поражение от ХК «Сокол» Красноярск со счетом 1:2 получилось особенно болезненным. Оно продолжило неприятную линию, начатую после разгрома от «Норильска» (3:6). Вадим Епанчинцев пытается перестроить игру, однако гости то и дело теряют концентрацию в ключевые моменты. Даже матчи с ЦСК ВВС Самара (5:3) и «Нефтяником» Альметьевск (4:0) прошли с перепадами, причем соперники раз за разом создавали угрозу. Сейчас у клуба 16 заброшенных шайб при 17 пропущенных. Без наведения порядка в обороне прервать серию неудач будет крайне сложно.
Интересные факты для ставок
- За шесть последних матчей AKM забросила 16 шайб, то есть в среднем 2,7 за игру.
- В 2 матчах из 6 команды забрасывали больше 5,5 шайбы.
- Ориентировочный состав: Канарский И. Алексей Кожевников, Калабушкин Е. Дамир Рахимуллин, Никита А. Рожков, Яровой С. Файзуллин А. Егор Морозов.
Прогноз и ставки
«Металлург Нк» при Андрее Луневе набрал ход. Четыре победы в шести последних встречах и 17 заброшенных шайб. У «AKM» дела хуже: команда проиграла четыре матча из того же отрезка, а совсем недавно уступила «Соколу» со счетом 1:2. На домашнем льду хозяева обычно действуют агрессивнее, и разница в классе и настрое здесь видна отчетливо. Ждем, что новокузнецкий коллектив возьмет игру под контроль с первых минут и не позволит гостям переломить ход встречи.
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Ставка Победа «Металлург Нк»
На отрезке из 6 встреч у «Металлург Нк» 4 победы и 2 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 3.5
Тотал больше 3.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Металлург Нк» и в 14 из 20 игр «AKM».
Ставка Индивидуальный тотал «Металлург Нк» больше 2.5
Отметку 2.5 «Металлург Нк» пробивал в 11 из 20 последних встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Металлург Нк
|99,97%
|1.00
|Ничья
|0,03%
|—
|AKM
|0%
|—
Динамика вероятностей0'–54'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|100%
|1.00
|12
|99,97%
|1.00
|X2
|0,03%
|—
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|36,33%
|2.75
|Меньше
|63,67%
|1.57
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|7,58%
|13.18
|Меньше
|92,42%
|1.08
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Металлург Нк
|24,77%
|4.04
|AKM
|11,56%
|8.65
|Не будет
|63,67%
|1.57
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|13,38%
|7.47
|Нет
|86,62%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Металлург Нк -2.5
|89,95%
|1.11
|AKM +2.5
|10,05%
|9.95
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