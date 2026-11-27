Текущая форма

«Омские Крылья» застряли в затяжном кризисе, и рецепта стабильной игры в ВХЛ у них пока нет. Из шести последних матчей команда выиграла лишь два, а в четырех уступила, и эта нестабильность уже серьезно мешает ей на дистанции. Соотношение шайб 9:11 перевеса не дает, зато очки коллективу даются с большим трудом.

Победа над «Нефтяником Альметьевск» со счетом 2:1 принесла омичам передышку, правда короткую. До нее команда уступала «Барсу Казань» (1:2) и «СКА-Неве» (0:1), и оборона не выдерживала давления соперников. Луи Робитайл возглавил коллектив, но надежного защитного рисунка пока нет, а решающие шайбы омичи пропускают в концовках.

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