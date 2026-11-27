В матче ВХЛ омские «Крылья» взяли верх над ЦСК ВВС со счетом 5:3. Дубль Александра Локтева стал для хозяев льда одним из главных событий встречи, а гол Айдара Галимова у гостей не спас команду от поражения.
Омские Крылья — ЦСК ВВС: прогноз на матч ВХЛ
В рамках ВХЛ 28 ноября 2026 года «Омские Крылья» сыграет с «ЦСК ВВС». Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на эту встречу.
Анализ команд
Текущая форма
«Омские Крылья» застряли в затяжном кризисе, и рецепта стабильной игры в ВХЛ у них пока нет. Из шести последних матчей команда выиграла лишь два, а в четырех уступила, и эта нестабильность уже серьезно мешает ей на дистанции. Соотношение шайб 9:11 перевеса не дает, зато очки коллективу даются с большим трудом.
Победа над «Нефтяником Альметьевск» со счетом 2:1 принесла омичам передышку, правда короткую. До нее команда уступала «Барсу Казань» (1:2) и «СКА-Неве» (0:1), и оборона не выдерживала давления соперников. Луи Робитайл возглавил коллектив, но надежного защитного рисунка пока нет, а решающие шайбы омичи пропускают в концовках.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей команда в среднем пропускает 1.8 шайбы.
- Ориентировочный состав: Ярославлев Я. Виноградов А. Петрищев Р. Кирилл Кожевников, Локтев А. Казаков М. Алексей Егоров, Елизаров А.
Текущая форма
Оборона ЦСК ВВС трещит по швам. Шайба влетает в сетку почти в каждой встрече, а за шесть последних матчей команда пропустила 18 шайб. Удержать ноль даже против середняков ВХЛ при таком раскладе будет непросто, и оборонительная игра пока выглядит шатко.
«Динамо-Алтай» обыграли минимально, 3:2, но легче от этого не стало. В атаке тоже не все гладко. Победы над «Металлургом» (4:3) и «Норильском» (5:4) дались с трудом, а «Калуге» уступили 0:1, и тот матч показал, что атака может полностью застрять. Капитан Игорь Сафонов и игроки Эдуарда Занковеца вынуждены искать баланс между риском в атаке и надежностью у своих ворот.
Интересные факты для ставок
- За шесть последних матчей ЦСК ВВС забросила 17 шайб, это 2,8 в среднем за игру.
- Ориентировочный состав: Глазунов М. Чибриков И. Степан Островский, Круженков Г. Галимов А. Аксионов А. Онишко А. Колесников М.
Прогноз и ставки
«Омские Крылья» в последних шести матчах выиграли лишь дважды, а шайбы за этот отрезок сложились 9:11. ЦСК ВВС за те же шесть игр забросил 17 шайб, хотя в обороне действует не без ошибок. Ждем открытого хоккея, и в такой игре атака самарцев выглядит весомее, чем игра нестабильных хозяев. Склоняемся к победе ЦСК ВВС.
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Ставка Победа «ЦСК ВВС»
На отрезке из 6 встреч у «ЦСК ВВС» 3 победы и 3 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 15 из 20 последних встреч «Омские Крылья» и в 19 из 20 игр «ЦСК ВВС».
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Омские Крылья
|95,36%
|1.05
|Ничья
|3,93%
|25.42
|ЦСК ВВС
|0,71%
|140.87
Динамика вероятностей1'–44'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|99,29%
|1.01
|12
|96,07%
|1.04
|X2
|4,64%
|21.53
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Омские Крылья
|43,1%
|2.32
|ЦСК ВВС
|28,13%
|3.55
|Не будет
|28,77%
|3.48
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Омские Крылья -0.5
|95,36%
|1.05
|ЦСК ВВС +0.5
|4,64%
|21.53
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Омские Крылья -1.5
|78,41%
|1.28
|ЦСК ВВС +1.5
|21,59%
|4.63
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Омские Крылья -2.5
|37,94%
|2.64
|ЦСК ВВС +2.5
|62,06%
|1.61
О матче
Трансляция матча
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Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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