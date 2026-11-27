82'Гол! ПСВ Эйндховен 3:0 Гоу Эхед Иглз. Рубен ван Боммел (ПСВ Эйндховен) пробил правой ногой из центра штрафной и отправляет мяч в нижний левый угол ворот.
82'Офсайд у команды Гоу Эхед Иглз: Матиас Сюрей оказался в положении «вне игры».
81'Неточный удар. Гус Тил (ПСВ Эйндховен) пробил правой ногой с левого края штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Сэм Ламмерс.
81'Замена у команды ПСВ Эйндховен: на поле выходит Килиан Сильдилия, игру покидает Филип Костич.
81'Замена у команды ПСВ Эйндховен: на поле выходит Ноа Фернандес, игру покидает Пауль Ваннер.
80'Замена у команды ПСВ Эйндховен: на поле выходит Сэм Ламмерс, игру покидает Рикардо Пепи.
77'Неточный удар. Матиас Сюрей (Гоу Эхед Иглз) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Мелле Мейленстин.
77'Удар отражён. Эрик Флатакер (Гоу Эхед Иглз) пробил головой из центра штрафной — вратарь Матей Коварж (ПСВ Эйндховен) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Тибо Баетен навесом в штрафную.
75'Угловой подаст ПСВ Эйндховен. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Юлий Дирксен).
75'Удар заблокирован. Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен) пробил правой ногой с правого угла вратарской — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Серджино Дест.
75'Удар заблокирован. Гус Тил (ПСВ Эйндховен) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
73'Замена у команды ПСВ Эйндховен: на поле выходит Гус Тил, игру покидает Свен Майнанс.
73'Неточный удар. Эрик Флатакер (Гоу Эхед Иглз) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Виктор Эдвардсен.
72'Неточный удар. Пауль Ваннер (ПСВ Эйндховен) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот.
71'Удар отражён. Мелле Мейленстин (Гоу Эхед Иглз) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Матей Коварж (ПСВ Эйндховен) парирует мяч по центру ворот.
71'Тибо Баетен (Гоу Эхед Иглз) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
71'Фолит Серджино Дест (ПСВ Эйндховен).
70'Угловой подаст Гоу Эхед Иглз. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Матей Коварж).
70'Удар отражён. Эрик Флатакер (Гоу Эхед Иглз) пробил левой ногой из центра штрафной — вратарь Матей Коварж (ПСВ Эйндховен) парирует мяч в нижнем левом углу ворот. Передачу выполнил Матиас Сюрей.
69'Замена в составе «Го Ахед Иглз». На поле выходит Оскар Сивертсен, игру покидает Сорен Тенгстедт.
69'Яссир Салах Рахмуни («Го Ахед Иглз») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
69'Фолит Ярек Гасёровски (ПСВ Эйндховен).
68'Угловой подаст ПСВ Эйндховен. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эус Ваайерс).
65'Угловой подаст ПСВ Эйндховен. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Тибо Баетен).
62'Удар заблокирован. Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Рубен ван Боммел.
59'Неточный удар. Кодай Сано (ПСВ Эйндховен) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Рикардо Пепи.
56'Йорис Крамер (Гоу Эхед Иглз) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
56'Фолит Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен).
56'Замена у команды Гоу Эхед Иглз: на поле выходит Эус Ваайерс, игру покидает Альфонс Сампстед.
56'Неточный удар. Матиас Сюрей (Гоу Эхед Иглз) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Виктор Эдвардсен после розыгрыша углового.
55'Удар заблокирован. Яссир Салах Рахмуни ("Го Ахед Иглз") пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч отбит.
55'Угловой подаст Гоу Эхед Иглз. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эсмир Баджрактаревич).
55'Угловой подаст Гоу Эхед Иглз. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эсмир Баджрактаревич).
55'Неточный удар. Сёрен Тенгстедт (Гоу Эхед Иглз) пробил левой ногой с острого угла слева — мяч проходит правее створа ворот.
55'Неточный удар. Сёрен Тенгстедт (Гоу Эхед Иглз) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот.
55'Удар отражён. Виктор Эдвардсен (Гоу Эхед Иглз) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Матей Коварж (ПСВ Эйндховен) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Матиас Сюрей.
54'Удар отражён. Матиас Сюрей (Гоу Эхед Иглз) пробил правой ногой из центра штрафной — вратарь Матей Коварж (ПСВ Эйндховен) парирует мяч в нижнем левом углу ворот. Передачу выполнил Эрик Флатакер навесом в штрафную.
54'Удар отражён. Матиас Сюрей (Гоу Эхед Иглз) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Матей Коварж (ПСВ Эйндховен) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Виктор Эдвардсен.
53'Угловой подаст Гоу Эхед Иглз. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Матей Коварж).
53'Удар отражён. Эрик Флатакер (Гоу Эхед Иглз) пробил головой из центра штрафной — вратарь Матей Коварж (ПСВ Эйндховен) парирует мяч в нижнем левом углу ворот. Передачу выполнил Тибо Баетен навесом в штрафную.
51'Угловой подаст ПСВ Эйндховен. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Яспер Силлесен).
51'Удар отражён. Свен Майнанс (ПСВ Эйндховен) пробил головой из центра штрафной — вратарь Яспер Силлесен (Гоу Эхед Иглз) парирует мяч в верхнем левом углу ворот. Передачу выполнил Филип Костич навесом в штрафную.
51'Удар отражён. Эрик Флатакер (Гоу Эхед Иглз) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Матей Коварж (ПСВ Эйндховен) парирует мяч в нижнем левом углу ворот. Передачу выполнил Матиас Сюрей.
49'Неточный удар. Мелле Мейленстин (Гоу Эхед Иглз) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Сёрен Тенгстедт навесом с углового.
48'Угловой подаст Гоу Эхед Иглз. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Филип Костич).
48'Угловой подаст Гоу Эхед Иглз. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эсмир Баджрактаревич).
46'Неточный удар. Рубен ван Боммел (ПСВ Эйндховен) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит правее створа ворот.
46'Начался второй тайм. Счёт — ПСВ Эйндховен 2:0 Гоу Эхед Иглз.
46'Замена у команды Гоу Эхед Иглз: на поле выходит Эрик Флатакер, игру покидает Роббин Вейенберг.
Первый тайм завершён. Счёт — ПСВ Эйндховен 2:0 Гоу Эхед Иглз.
45'Резервный арбитр показал, что компенсированного времени не добавлено.
45'Фолит Серджино Дест (ПСВ Эйндховен).
45'Тибо Баетен (Гоу Эхед Иглз) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
44'Фолит Роббин Вейенберг (Гоу Эхед Иглз).
44'Филип Костич (ПСВ Эйндховен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
44'Удар заблокирован. Кодай Сано (ПСВ Эйндховен) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
43'Угловой подаст ПСВ Эйндховен. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Тибо Баетен).
43'Удар заблокирован. Эсмир Баджрактаревич (ПСВ Эйндховен) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Рубен ван Боммел.
41'Фолит Роббин Вейенберг (Гоу Эхед Иглз).
41'Рубен ван Боммел (ПСВ Эйндховен) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
39'Удар отражён. Матиас Сюрей (Гоу Эхед Иглз) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Матей Коварж (ПСВ Эйндховен) парирует мяч в верхнем левом углу ворот. Передачу выполнил Виктор Эдвардсен.
36'Гол! ПСВ Эйндховен 2:0 Гоу Эхед Иглз. Рубен ван Боммел (ПСВ Эйндховен) пробил правой ногой с левого края штрафной и отправляет мяч под перекладину по центру ворот. Голевая передача — Свен Майнанс.
34'Неточный удар. Лютсхарел Гертрейда (ПСВ Эйндховен) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Филип Костич.
32'Роббин Вейенберг (Гоу Эхед Иглз) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
32'Фолит Филип Костич (ПСВ Эйндховен).
30'Гол! ПСВ Эйндховен 1:0 Гоу Эхед Иглз. Филип Костич (ПСВ Эйндховен) пробил левой ногой из-за пределов штрафной и отправляет мяч в нижний левый угол ворот.
29'Фолит Свен Майнанс (ПСВ Эйндховен).
29'Мелле Мейленстин (Гоу Эхед Иглз) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
27'Удар отражён. Эсмир Баджрактаревич (ПСВ Эйндховен) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Яспер Силлесен (Гоу Эхед Иглз) парирует мяч в нижнем правом углу ворот.
26'Удар заблокирован. Лютсхарел Гертрейда (ПСВ Эйндховен) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Рикардо Пепи.
25'Удар заблокирован. Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
24'Удар мимо. Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен) пробил с центра штрафной, но мяч улетел вправо. Передачу сделал Кодай Сано, выполнив навес.
20'Угловой подаст Гоу Эхед Иглз. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Филип Костич).
19'Неточный удар. Виктор Эдвардсен (Гоу Эхед Иглз) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот.
18'Неточный удар. Мелле Мейленстин (Гоу Эхед Иглз) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Сёрен Тенгстедт навесом с углового.
17'Угловой подаст Гоу Эхед Иглз. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Ярек Гасёровски).
17'Удар заблокирован. Сёрен Тенгстедт (Гоу Эхед Иглз) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Матиас Сюрей.
08'Фолит Матиас Сюрей (Гоу Эхед Иглз).
08'Эсмир Баджрактаревич (ПСВ Эйндховен) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
05'Матиас Сюрей (Гоу Эхед Иглз) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
05'Фолит Пауль Ваннер (ПСВ Эйндховен).
03'Фолит Яссир Салах Рахмуни (Го Ахед Эгглз).
03'Свен Майнанс (ПСВ Эйндховен) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
01'Удар отражён. Матиас Сюрей (Гоу Эхед Иглз) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Матей Коварж (ПСВ Эйндховен) парирует мяч в нижнем левом углу ворот.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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