ПСВ за последние три тура национального чемпионата забил 17 голов. Такая мощная результативность говорит о том, что у хозяев абсолютно нет никаких проблем с реализацией моментов с противником, который значительно ниже в игровом плане. «Гоу Эхед Иглз», в свою очередь, три из четырех прошлых поражений потерпел с разницей как минимум в два мяча. Мы считаем, против лидера турнирной таблицы тоже хорошо сыграть не получится, и гости проиграют не с минимальной разницей в счете.

Наш прогноз - азиатская фора (-1.5) на ПСВ с коэффициентом 1.61