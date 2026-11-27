Матч окончен. Симизу С-Палс 1, Урава Редс 0.
Второй тайм окончен. Симизу С-Палс 1, Урава Редс 0.
95'Удар отражён! Рёма Ватанабэ (Урава Редс) пробил головой из центра штрафной площади, вратарь Того Умеда (Симизу С-Палс) отражает удар в нижний правый угол. Пас от Котаро Хаяси.
95'Замена у команды Симидзу С-Палс: на поле выходит Рё Жермен, игру покидает О Се-хун.
94'Жёлтая карточка: предупреждение получает Хидехиро Сугай (Симидзу С-Палс) за грубый фол.
94'Ёити Наганума (Урава Редс) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
94'Фолит Хидехиро Сугай (Симидзу С-Палс).
93'Мимо! Данило Боза (Урава Редс) пробил головой с правого фланга штрафной площади, мяч улетел высоко и вправо. Пас от Юмпей Хаякавы.
91'Данило Боза (Урава Редс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
91'Фолит О Се-хун (Симидзу С-Палс).
91'Резервный арбитр компенсировал 5 минут.
86'Жёлтая карточка Данило Бозе (Урава Редс) за грубый фол.
86'Капикаба (Симидзу С-Палс) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
86'Фолит Данило Боза (Урава Редс).
85'Удар заблокирован. Такучи Сэко (Урава Редс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади.
85'Такуро Канэко (Урава Редс) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
85'Фолит Пак Сун Вук (Симидзу С-Палс).
84'Адо Онайву (Урава Редс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
84'Фолит Кай Мацузаки (Симидзу С-Палс).
81'Замена в составе Урава Редс. На поле выходит Дзюмпэй Хаякава, игру покидает Кота Кудо.
81'Замена в Симидзу С-Палс. На поле выходит Джелани Сумиёси, игру покидает Юки Хонда из-за травмы.
80'Замена у команды Симидзу С-Палс: на поле выходит Кадзуки Козука, игру покидает Юдай Симамото.
80'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
79'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Юки Хонда (Симидзу С-Палс).
78'Жёлтая карточка: предупреждение получает Капикаба (Симидзу С-Палс) за чрезмерное празднование гола.
77'Гол! Симизу С-Палс 1, Урава Редс 0. Капиксаба (Симизу С-Палс) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч влетает в нижний левый угол. Пас от Матеуса Брунетти головой после стандартного положения.
76'Замена в Урава Редс. На поле выходит Рёма Ватанабэ, игру покидает Матеус Савио.
75'Фолит Татсуки Сэко (Урава Редс).
75'Масаки Юмиба (Симидзу С-Палс) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
75'Удар отражён! Юдай Симамото (Симидзу С-Палс) пробил правой ногой из центра штрафной, но Сюсаку Нишикава (Урава Редс) парировал мяч в нижний правый угол. Передал Капиксаба.
75'Замена у команды Симидзу С-Палс: на поле выходит Капикаба, игру покидает Томоя Фудзии.
74'Замена у команды Симидзу С-Палс: на поле выходит Кай Мацузаки, игру покидает Коя Китагава.
74'Фолит Татсуки Сэко (Урава Редс).
74'Юдай Симамото (Симидзу С-Палс) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
74'Удар отражён! Котаро Хаяси (Урава Редс) пробил правой ногой из центра штрафной, но Тогу Умеда (Симизу С-Палс) парирует мяч в нижний правый угол. Передал Хаяте Уэки.
73'Удар заблокирован. Масаки Юмиба (Симидзу С-Палс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Хидехиро Сугай.
72'Угловой подаст Симидзу С-Палс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кота Кудо).
72'Удар заблокирован. Кей Кодзюми (Симидзу С-Палс) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
72'Удар заблокирован. Коя Китагава (Симидзу С-Палс) пробил левой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Масаки Юмиба проникающим пасом.
69'Замена в составе Урава Редс. На поле выходит Данило Боза, игру покидает Ёити Катаяма.
69'Замена в составе Урава Редс. На поле выходит Татсуки Сэко, игру покидает Кайто Ясуй.
66'Фолит Томоя Фудзии (Симидзу С-Палс).
66'Котаро Хаяси (Урава Редс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
64'Удар заблокирован. Хаяте Уэки («Урава Редс») пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади.
64'Угловой подаст Урава Редс. Мяч ушёл за лицевую от Кэи Коидзуми.
63'Удар отражён. Адо Онайву («Урава Редс») пробил левой ногой с правого края шестиметровой отметки, вратарь Тога Умеда («Симизу С-Палс») парирует мяч в левый нижний угол.
63'Удар отражён. Адо Онайву (Урава Редс) пробил правой ногой с правого края штрафной площади, вратарь Тогу Умеда (Симизу С-Палс) парирует мяч в нижний правый угол. Передал Такуро Канэко.
63'Фолит Такуро Канэко (Урава Редс).
63'Томоя Фудзии (Симидзу С-Палс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
63'Удар заблокирован. Хаяте Уэки (Урава Редс) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, но мяч остановлен.
61'Фолит Томоя Фудзии (Симидзу С-Палс).
61'Такуро Канэко (Урава Редс) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
59'Фолит Такуро Канэко (Урава Редс).
59'Юки Хонда (Симидзу С-Палс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
59'Фолит Котаро Хаяси (Урава Редс).
59'Томоя Фудзии (Симидзу С-Палс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
58'Мимо! Хаяте Уэки (Урава Редс) пробил левой ногой из-за пределов штрафной после углового. Мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел вправо.
57'Угловой подаст Урава Редс. Мяч ушёл за лицевую от О Сэ Хуна.
57'Мимо! Такуро Канэко (Урава Редс) пробил левой ногой из-за пределов штрафной. Мяч улетел вправо от ворот.
55'Мимо ворот. Ёити Наганума (Урава Редс) пробил головой из центра штрафной, мяч пролетел мимо левой штанги после стандарта.
54'Фолит Матей Брунетти (Симидзу С-Палс).
54'Кайто Ясуи (Урава Редс) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
53'Офсайд у команды Симидзу С-Палс: Хидехиро Сугай оказался в положении «вне игры».
52'Угловой подаст Симидзу С-Палс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эйити Катайяма).
50'Мимо! Кайто Ясуи (Урава Редс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной после углового, но мяч улетел выше ворот.
49'Угловой подаст Урава Редс. Мяч ушёл за лицевую от Тога Умеда.
49'Удар отражён. Адо Онайву (Урава Редс) пробил левой ногой из центра штрафной площади, вратарь Тога Умеда (Симизу С-Палс) парирует мяч в центре ворот. Передачу сделал Такуро Канэко.
48'Эити Катаяма (Урава Редс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
48'Фолит Юдай Симамото (Симидзу С-Палс).
46'Начинается второй тайм. Счёт: Симизу С-Палс 0:0 Урава Редс.
46'Замена в составе Уравы Редс. На поле выходит Адо Онайву, игру покидает Харуми Минамино.
Первый тайм завершён. «Симизу С-Палс» — «Урава Редс» 0:0.
46'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
45'Матей Брунетти (Симидзу С-Палс) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
45'Фолит Такуро Канеко («Урава Редс»).
45'Штанга! Коя Китагава (Симидзу С-Палс) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч попадает в правую штангу! Передачу выполнил О Се-хун.
43'Фолит Йоити Наганума (Урава Редс).
43'Хидехиро Сугай (Симидзу С-Палс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
40'Удар отражён. О Сэ Хун (Симизу С-Палс) пробил правой ногой из центра штрафной площади, вратарь Сюсаку Нишикава (Урава Редс) парирует мяч в нижний правый угол. Передачу сделал Масаки Юмива.
39'Офсайд у команды Симидзу С-Палс: Юдай Симамото оказался в положении «вне игры».
38'Угловой подаст Симидзу С-Палс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кота Кудо).
37'Фолит Котаро Хаяси (Урава Редс).
37'Томоя Фудзии (Симидзу С-Палс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
35'Фолит Эйити Катаяма (Урава Редс).
35'Юдай Симамото (Симидзу С-Палс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
33'Матей Брунетти (Симидзу С-Палс) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
33'Фолит Такуро Канэко (Урава Редс).
28'Удар отражён. Кента Нэмото (Урава Редс) пробил головой из центра штрафной площади, Того Умеда (Симизу С-Палс) парирует мяч в центре ворот. Передачу сделал Матеус Савио.
28'Угловой подаст Урава Редс. Мяч ушёл за лицевую от Юки Хонды.
26'Угловой подаст Урава Редс. Мяч ушёл за лицевую от Матеуса Брунетти.
22'Угловой подаст Урава Редс. Мяч ушёл за лицевую от Того Умеда.
22'Удар отражён! Котаро Хаяси (Урава Редс) пробил правой ногой из центра штрафной площади, Того Умеда (Симизу С-Палс) парирует мяч в центре ворот.
21'Удар мимо. Йоити Наганума («Урава Редс») пробил правой ногой с неудобного угла слева, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел в левый от ворот. Передачу после углового сделал Матеус Савио.
20'Угловой подаст Урава Редс. Мяч ушёл за лицевую от Кэи Коидзуми.
16'Неточный удар. Масаки Юмиба (Симидзу С-Палс) пробил левой ногой из-за пределов штрафной после розыгрыша стандарта — мяч проходит левее створа ворот.
15'Хидехиро Сугай (Симидзу С-Палс) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
15'Фолит Такуро Канэко (Урава Редс).
13'Кей Кодзюми (Симидзу С-Палс) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
13'Фолит Харуми Минамино (Урава Редс).
11'Удар заблокирован. Юдай Симамото (Симидзу С-Палс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Матей Брунетти.
08'Фолит Ёити Наганума (Урава Редс).
08'Хидехиро Сугай (Симидзу С-Палс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
07'Неточный удар. Томоя Фудзии (Симидзу С-Палс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Юки Хонда.
03'Угловой подаст Урава Редс. Мяч ушёл за лицевую от Томоя Фудзи.
02'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
02'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Масаки Юмиба (Симидзу С-Палс).
01'Удар заблокирован. Хаяте Уэки (Урава Редс) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч отбит.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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