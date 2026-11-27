Текущая форма

«Симидзу» находится в глубоком кризисе, который уже перерос в системную проблему. Команда располагается на 14-м месте из 20 участников Джей-лиги 1, что объективно подтверждает отставание от лидеров и приближение к зоне вылета. Для одного из «Original Ten» — основателей элитного дивизиона — такое положение дел стало настоящим шоком после возвращения в J1 в 2025 году.

Чаще всего команду Такаюки Ёсиды подводит оборона. В последних шести встречах клуб пропустил 15 мячей, а забил лишь один. Особенно тяжелыми выдались разгромы от «Машида Зелвия» (0:5) и «Санфречче Хиросима» (0:4), где защита откровенно рассыпалась. Всего два дня назад «Симидзу» вновь ушел с поля без гола, проиграв «Фаджиано Окаяма» со счетом 0:2. Свежий результат только подтверждает полную неспособность команды решать проблемы на поле.

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