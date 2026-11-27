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Динара Сафина оценила прогресс Мирры Андреевой
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О заметном прогрессе российской теннисистки Мирры Андреевой, которая занимает вторую строчку в мировом рейтинге, высказалась бывшая первая ракетка мира Динара Сафина. Как отметила Сафина, 2026 год стал для спортсменки периодом заметного личностного и профессионального развития.
Прогресс Мирры Андреевой по версии Сафиной
В выпуске на YouTube-канале «Больше!» Сафина напомнила о том, насколько тяжелым был старт сезона для Андреевой. В первые месяцы года теннисистка допускала немало ошибок и срывов, что порождало опасения у экспертов и болельщиков. Тогда и сама Сафина отмечала: давление для спортсменки может оказаться чрезмерным.
Однако по мере продвижения в календарном году ситуация изменилась. Сафина отметила, что зрители увидели, как взрослела Андреева. По ее мнению, если сравнить Мирру из марта с нынешней спортсменкой, это практически два разных человека.
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