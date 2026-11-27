Матч окончен! Итоговый счёт — Фрозиноне 3:0 Парма.
Второй тайм завершён. Счёт — Фрозиноне 3:0 Парма.
94'Удар отражён. Матия Фриган (Парма) пробил головой из центра штрафной — вратарь Лоренцо Пальмиджани (Фрозиноне) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Саша Бритшги.
93'Мандела Кейта (Парма) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
93'Фолит Маттео Чичелла (Фрозиноне).
93'Игра рукой — правила нарушает Сейду Фини (Фрозиноне).
91'Перекладина! Эль Билал Туре (Парма) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч попадает в перекладину! Передачу выполнил Матия Фриган в быстрой контратаке.
91'Резервный арбитр компенсировал 4 минуты.
90'Офсайд у команды Фрозиноне: Романо Шмид оказался в положении «вне игры».
88'Фолит Алекса Терзич (Фрозиноне).
88'Понтус Альмквист (Парма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
84'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
84'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Фарес Геджемис (Фрозиноне).
82'Замена у команды Фрозиноне: на поле выходит Сейду Фини, игру покидает Томаш Бобчак.
82'Матия Фриган (Парма) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
82'Фолит Джорджо Читтадини (Фрозиноне).
81'Неточный удар. Патрицио Мазини (Фрозиноне) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Романо Шмид.
79'Гол! Фрозиноне 3:0 Парма. Томаш Бобчак (Фрозиноне) пробил левой ногой с острого угла слева и отправляет мяч по центру ворот. Голевая передача — Алессио Зербин проникающим пасом.
79'Замена у команды Фрозиноне: на поле выходит Алекса Терзич, игру покидает Габриэле Бракаглия.
78'Замена у команды Фрозиноне: на поле выходит Маттео Чичелла, игру покидает Джакомо Кало.
77'Неточный удар. Матия Фриган (Парма) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Эль Билал Туре в быстрой контратаке.
75'Энрико Дельпрато (Парма) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
75'Фолит Романо Шмид (Фрозиноне).
74'Вынужденная замена у команды Фрозиноне: на поле выходит Алессио Зербин, из-за травмы игру покидает Гиорги Квернадзе.
74'Неста Эльфедж (Парма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
74'Фолит Джорджо Читтадини (Фрозиноне).
73'Удар мимо. Габлиеле Кальвани («Фрозиноне») пробил с острого угла, но мяч улетел выше ворот. Передачу от углового сделал Джакомо Кало.
72'Угловой подаст Фрозиноне. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мариано Тройло).
71'Жёлтая карточка: предупреждение получает Неста Эльфедж (Парма) за грубый фол.
71'Фолит Неста Эльфедж (Парма).
71'Лоренцо Пальмиджани (Фрозиноне) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
71'Удар отражён. Абдулайе Ндиайе (Парма) пробил головой из центра штрафной — вратарь Лоренцо Пальмиджани (Фрозиноне) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Адриан Бернабе навесом в штрафную.
71'Замена у команды Парма: на поле выходит Матия Фриган, игру покидает Бенжамин Кремаски.
70'Угловой подаст Парма. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джакомо Кало).
70'Удар заблокирован. Мандела Кейта (Парма) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Адриан Бернабе.
69'Понтус Альмквист (Парма) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
69'Фолит Габриэле Бракаглия (Фрозиноне).
68'Фолит Неста Эльфедж (Парма).
68'Лоренцо Пальмиджани (Фрозиноне) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
64'Адриан Бернабе (Парма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
64'Фолит Габриэле Кальвани (Фрозиноне).
63'Угловой подаст Фрозиноне. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джованни Даффара).
63'Удар отражён. Романо Шмид (Фрозиноне) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Джованни Даффара (Парма) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Фарес Геджемис.
63'Удар отражён. Адриан Бернабе (Парма) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Лоренцо Пальмиджани (Фрозиноне) парирует мяч в нижнем левом углу ворот. Передачу выполнил Бенжамин Кремаски.
61'Гол! Фрозиноне 2:0 Парма. Томаш Бобчак (Фрозиноне) пробил левой ногой из центра штрафной и отправляет мяч по центру ворот. Голевая передача — Патрицио Мазини навесом в штрафную.
60'Замена у команды Парма: на поле выходит Адриан Бернабе, игру покидает Ханс Николусси Кавилья.
59'Замена у команды Парма: на поле выходит Понтус Альмквист, игру покидает Джованни Фаббиан.
59'Замена у команды Парма: на поле выходит Саша Бритшги, игру покидает Франко Карбони.
59'Удар отражён. Томаш Бобчак (Фрозиноне) пробил головой из центра штрафной — вратарь Джованни Даффара (Парма) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Джакомо Кало навесом в штрафную.
58'Угловой подаст Фрозиноне. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мандела Кейта).
57'Неста Эльфедж (Парма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
57'Фолит Джорджо Читтадини (Фрозиноне).
55'Гол! Фрозиноне 1:0 Парма. Томаш Бобчак (Фрозиноне) пробил правой ногой с правого угла вратарской и отправляет мяч в нижний правый угол ворот.
55'Удар отражён. Фарес Геджемис (Фрозиноне) пробил левой ногой с правого края штрафной — вратарь Джованни Даффара (Парма) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Джакомо Кало.
55'Джакомо Кало (Фрозиноне) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
55'Фолит Неста Эльфедж (Парма).
53'Угловой подаст Фрозиноне. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Бенжамин Кремаски).
53'Угловой подаст Фрозиноне. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мариано Тройло).
53'Удар заблокирован. Джакомо Кало (Фрозиноне) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
50'Удар заблокирован. Джакомо Кало (Фрозиноне) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Фарес Геджемис.
49'Удар отражён. Романо Шмид (Фрозиноне) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Джованни Даффара (Парма) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Гиорги Квернадзе.
49'Неточный удар. Неста Эльфедж (Парма) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит чуть выше перекладины. Передачу выполнил Ханс Николусси Кавилья.
48'Фолит Томаш Бобчак (Фрозиноне).
48'Абдулайе Ндиайе (Парма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
46'Угловой подаст Фрозиноне. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Энрико Дельпрато).
46'Начался второй тайм. Счёт — Фрозиноне 0:0 Парма.
46'Замена у команды Фрозиноне: на поле выходит Джорджо Читтадини, игру покидает Иларио Монтеризи.
Первый тайм завершён. Счёт — Фрозиноне 0:0 Парма.
46'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
45'Неточный удар. Джакомо Кало (Фрозиноне) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Габриэле Бракаглия.
43'Фолит Патрицио Мазини (Фрозиноне).
43'Ханс Николусси Кавилья (Парма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
42'Джованни Фаббиан (Парма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
42'Фолит Томаш Бобчак (Фрозиноне).
41'Жёлтая карточка: предупреждение получает Ханс Николусси Кавилья (Парма) за грубый фол.
41'Гиорги Квернадзе (Фрозиноне) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
41'Фолит Ханс Николусси Кавилья (Парма).
40'Антони Ойоно (Фрозиноне) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
40'Фолит Джованни Фаббиан (Парма).
40'Удар заблокирован. Ханс Николусси Кавилья (Парма) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Эль Билал Туре.
39'Неточный удар. Эль Билал Туре (Парма) пробил правой ногой с левого края штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой.
38'Неточный удар. Иларио Монтеризи (Фрозиноне) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Джакомо Кало навесом с углового.
37'Угловой подаст Фрозиноне. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Энрико Дельпрато).
37'Удар заблокирован. Томаш Бобчак (Фрозиноне) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Габриэле Кальвани.
36'Офсайд у команды Фрозиноне: Фарес Геджемис оказался в положении «вне игры».
34'Угловой подаст Парма. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Антони Ойоно).
33'Жёлтая карточка: предупреждение получает Иларио Монтеризи (Фрозиноне) за грубый фол.
33'Фолит Иларио Монтеризи (Фрозиноне).
33'Джованни Фаббиан (Парма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
32'Джакомо Кало (Фрозиноне) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
32'Фолит Джованни Фаббиан (Парма).
31'Угловой подаст Фрозиноне. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мандела Кейта).
30'Неточный удар. Томаш Бобчак (Фрозиноне) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Фарес Геджемис навесом в штрафную.
28'Жёлтая карточка: предупреждение получает Энрико Дельпрато (Парма).
27'Офсайд у команды Парма: Неста Эльфедж оказался в положении «вне игры».
26'Фолит Патрицио Мазини (Фрозиноне).
26'Ханс Николусси Кавилья (Парма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
24'Удар заблокирован. Неста Эльфедж (Парма) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
23'Угловой подаст Парма. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Томаш Бобчак).
23'Удар заблокирован. Франко Карбони (Парма) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
23'Абдулайе Ндиайе (Парма) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
23'Фолит Томаш Бобчак (Фрозиноне).
21'Удар отражён. Патрицио Мазини (Фрозиноне) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Джованни Даффара (Парма) парирует мяч по центру ворот.
21'Удар отражён. Гиорги Квернадзе (Фрозиноне) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Джованни Даффара (Парма) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Романо Шмид.
20'Угловой подаст Парма. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Иларио Монтеризи).
19'Офсайд у команды Фрозиноне: Томаш Бобчак оказался в положении «вне игры».
18'Удар отражён. Антони Ойоно (Фрозиноне) пробил правой ногой из центра штрафной — вратарь Джованни Даффара (Парма) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Фарес Геджемис.
17'Фолит Неста Эльфедж (Парма).
17'Иларио Монтеризи (Фрозиноне) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
17'Неточный удар. Антони Ойоно (Фрозиноне) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот.
15'Угловой подаст Фрозиноне. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мандела Кейта).
15'Удар заблокирован. Антони Ойоно (Фрозиноне) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Гиорги Квернадзе.
14'Угловой подаст Фрозиноне. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Франко Карбони).
13'Неточный удар. Мандела Кейта (Парма) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Франко Карбони.
12'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
12'Пауза в матче (Парма).
11'Неточный удар. Ханс Николусси Кавилья (Парма) пробил правой ногой из-за пределов штрафной после подачи углового — мяч проходит правее створа ворот.
10'Угловой подаст Парма. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Томаш Бобчак).
10'Неточный удар. Мандела Кейта (Парма) пробил правой ногой из-за пределов штрафной после розыгрыша стандарта — мяч проходит правее створа ворот.
10'Фолит Гиорги Квернадзе (Фрозиноне).
10'Бенжамин Кремаски (Парма) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
09'Абдулайе Ндиайе (Парма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
09'Фолит Томаш Бобчак (Фрозиноне).
08'Эль Билал Туре (Парма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
08'Фолит Романо Шмид (Фрозиноне).
06'Неточный удар. Джакомо Кало (Фрозиноне) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Фарес Геджемис.
05'Офсайд у команды Парма: Неста Эльфедж оказался в положении «вне игры».
01'Энрико Дельпрато (Парма) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Фолит Романо Шмид (Фрозиноне).
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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28.11.2026 в 15:40
28.11.2026 в 13:55
28.11.2026 в 12:55