В субботу вечером«Фрозиноне» в Серии А примет находящуюся под угрозой вылета «Парму».

В прошлом сезоне «Фрозиноне» удалось обеспечить себе повышение в классе, и никто особо не ожидал от них такой игры. Команда великолепно начала сезон, уступив в первых 10 турах Серии А только «Ювентусу» и «Наполи». Однако в последних двух матчах они уступили «Кальяри» и «Милану». Хотя эти поражения неприятны по разным причинам, «Фрозиноне» сыграли неплохо.

В прошлом сезоне «Парма» показала неплохие результаты, заняв 13-е место. Однако в этом году команда играет ужасно, занимая 17-е место с восемью очками после 12 туров. Сейчас от зоны вылета ее спасает только лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Главная проблема этого сезона — ужасная игра в атаке. «Парма» забила всего 10 голов в 12 поединках.

«Фрозиноне» остались без своего лучшего бомбардира Антонио Раймондо, забившего восемь из 25 голов в этом сезоне. Это должно сказаться на их атакующей игре. У «Пармы» были серьезные проблемы в атаке, и забить кажется очень сложной задачей.

Моя ставка – победа Фрозиноне со счетом 1-0 за 12.00 в БК Пари