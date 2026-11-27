В Хабаровске на «Платинум Арене» «Авангард» обыграл «Амур» со счетом 3:2 в матче регулярного сезона КХЛ. Джош Лейво забросил две шайбы, Майкл МакЛауд открыл счет, и гости ушли с площадки сильнее хозяев. Кирилл Ураков и Вячеслав Войнов провели по голу за «Амур», однако отыграться команда не сумела.
Амур — Авангард: прогноз (кф. 2.13) и ставки на матч КХЛ
Анализ команд
Под руководством Александра Андриевского дальневосточники заметно прибавили и даже поднялись на четвертую строчку Восточной конференции. В ноябре команда выдала серию из пяти побед, в ходе которой справилась в том числе с московскими ЦСКА (2:1) и «Спартаком» (4:3). А вот противостояние с «Северсталью» принесло хабаровчанам только одно очко (2:3).
Не лучшим образом «тигры» проявили себя при игре в меньшинстве во встрече с «Ак Барсом» (3:5). Казанцы трижды отличились при численном преимуществе, сведя на нет усилия нападающих хабаровского клуба. Особенно обидно пропускать столько шайб команде, которая по ходу сезона сделала ставку на надежную оборону.
По ходу последнего поединка с «Адмиралом» омичи неоднократно оказывались в положении догоняющих, но каждый раз находили возможность восстановить равенство. Дубль оформил Эндрю Потуральски, также заброшенными шайбами отметились Джозеф Чеккони и Василий Пономарев. В серии буллитов единственную успешную попытку совершил Константин Окулов (5:4 Б).
Для подопечных Ги Буше эта победа стала шестой подряд. Сибиряки наконец-то наладили игру в нападении, причем результативность существенно выросла не только у ведущих форвардов. Еще до начала дальневосточного турне «Авангард» разгромил «Адмирал» (6:1) и справился с «Барысом» (3:1).
Прогноз и ставки
Владивостокский поединок показал, что омичи сейчас способны исправлять даже достаточно серьезные ошибки в обороне за счет продуктивной игры нападающих. Особенно важно это в преддверии встречи с хабаровчанами, которые обычно стараются лишать соперника свободного пространства возле ворот. У Ги Буше достаточно исполнителей, способных вскрывать плотную защиту, причем в последнее время ощутимую пользу команде приносят и хоккеисты нижних звеньев.
Для «Амура» многое будет зависеть от дисциплины. Если дальневосточники вновь начнут удаляться, как это было во встрече с казанцами, рассчитывать на привычный для них малорезультативный хоккей будет сложно. К тому же хозяевам придется уделять немало внимания Потуральски, который здорово проявил себя во Владивостоке. При всем уважении к успехам хабаровского клуба нынешние возможности нападения сибиряков позволяют рассчитывать на продолжение их победной серии.
Наш прогноз - победа «Авангарда» за 2.13
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Тренды
Ставка ИТ «Авангарда» больше 2.5 шайб
В шести последних матчах «Авангард» забрасывал минимум три шайбы
Ставка Тотал меньше 5.5 шайб
В 15 из 17 последних очных встреч в Хабаровске забрасывалось не больше пяти шайб в основное время
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Амур
|1,04%
|96.50
|Ничья
|15,52%
|6.44
|Авангард
|83,45%
|1.20
Динамика вероятностей1'–55'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|16,55%
|6.04
|12
|84,48%
|1.18
|X2
|98,96%
|1.01
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|45,1%
|2.22
|Меньше
|54,9%
|1.82
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|12,18%
|8.21
|Меньше
|87,82%
|1.14
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Амур
|14,35%
|6.97
|Авангард
|30,76%
|3.25
|Не будет
|54,9%
|1.82
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Амур +0.5
|16,55%
|6.04
|Авангард -0.5
|83,45%
|1.20
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Амур +1.5
|71,24%
|1.40
|Авангард -1.5
|28,76%
|3.48
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Амур +2.5
|94,58%
|1.06
|Авангард -2.5
|5,42%
|18.45
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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