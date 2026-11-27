Под руководством Александра Андриевского дальневосточники заметно прибавили и даже поднялись на четвертую строчку Восточной конференции. В ноябре команда выдала серию из пяти побед, в ходе которой справилась в том числе с московскими ЦСКА (2:1) и «Спартаком» (4:3). А вот противостояние с «Северсталью» принесло хабаровчанам только одно очко (2:3).

Не лучшим образом «тигры» проявили себя при игре в меньшинстве во встрече с «Ак Барсом» (3:5). Казанцы трижды отличились при численном преимуществе, сведя на нет усилия нападающих хабаровского клуба. Особенно обидно пропускать столько шайб команде, которая по ходу сезона сделала ставку на надежную оборону.