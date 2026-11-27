Австралия — Колумбия: прогноз на матч Женский Кубок Премьер-министра MSG
В рамках Женского Кубка Премьер-министра MSG 28 ноября 2026 года «Австралия» сыграет с «Колумбией». Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на эту встречу.
Анализ команд
Текущая форма
Сборная Австралии подходит к матчу в Женском Кубке Премьер-министра MSG с тревожным сигналом: коллектив тренера Тони Густавссона не может зафиксировать стабильный результат, одержав лишь одну победу в последних двух играх. Пропущенные пять мячей при забитых девяти указывают на серьезные пробелы в обороне, которые команда должна срочно устранить, чтобы не терять очки в турнирной борьбе.
Четыре дня назад команда проиграла Германии 2:4, и надежность защитной линии теперь под вопросом. Зато у команды Тони Густавссона есть чем ответить. Всего неделю назад она разгромила Гаити 7:1, причем Маккенна Летисия оформила дубль, а Кетна Луи и Кейтлин Форд забили по голу. Атака сборной по-прежнему выглядит грозно.
Дисквалификации и травмы
Интересные факты для ставок
- В двух последних матчах Австралия забила 9 мячей, в среднем 4.5 за игру.
- «Обе забьют» сыграла в двух последних встречах Австралии, причем в обоих случаях из двух.
Текущая форма
«Колумбия» под руководством тренера Ángelo Marsiglia уверенно закрепились в статусе одного из главных претендентов Женского Кубка Премьер-министра MSG и в последних трех матчах не проигрывают. Стабильность для этого турнира редкая. Две победы и одна ничья с разницей мячей 5:3 в пользу коллектива из Колумбии говорят о том, что игра нашла свой ритм.
С Венесуэлой гости выиграли 2:1. Оба мяча они забили еще до перерыва и подтвердили статус лидера. На 18-й минуте счет открыла Мануэла Ванегас, а на 45-й преимущество удвоила Габриэла Родригес. Капитан Даниэла Монтойя во главе обороны помогла команде удержать результат и в ключевых моментах сохранить сухую серию, что стало важным шагом на пути к плей-офф.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Колумбия» не пропустила ни разу в одном матче из трех.
- Рейтинг ФИФА: 19-е место (по состоянию на 20 октября 2026 года, рост на 1 позицию).
Прогноз и ставки
В атаке сборная Австралии играет разнообразно, и разгром Гаити со счетом 7:1 это подтвердил. Правда, в обороне у команды остаются проблемы после поражения от Германии. Иначе выглядит Колумбия при Анджело Марсильи. Сзади она действует надежно, три матча подряд без поражений, а с Венесуэлой удалось удержать ноль. Ждем, что хозяева попробуют навязать быстрый темп и не дадут гостям раскатать игру, поэтому наиболее рациональным выбором выглядит ставка на безопасность хозяев.
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Ставка «Австралия» не проиграет
«Австралия» уступил лишь 1 раз в последних 2 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 2 из 17 последних встреч «Австралия» и в 2 из 17 игр «Колумбия».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 2 из 2 последних встреч «Австралия» и в 2 из 3 игр «Колумбия».
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