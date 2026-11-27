Текущая форма

Сборная Австралии подходит к матчу в Женском Кубке Премьер-министра MSG с тревожным сигналом: коллектив тренера Тони Густавссона не может зафиксировать стабильный результат, одержав лишь одну победу в последних двух играх. Пропущенные пять мячей при забитых девяти указывают на серьезные пробелы в обороне, которые команда должна срочно устранить, чтобы не терять очки в турнирной борьбе.

Четыре дня назад команда проиграла Германии 2:4, и надежность защитной линии теперь под вопросом. Зато у команды Тони Густавссона есть чем ответить. Всего неделю назад она разгромила Гаити 7:1, причем Маккенна Летисия оформила дубль, а Кетна Луи и Кейтлин Форд забили по голу. Атака сборной по-прежнему выглядит грозно.

Дисквалификации и травмы

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