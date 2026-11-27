В Индонезийской Суперлиге «Бали Юнатед Пусам» разгромил «Бхаянгкара Юнайтед» со счетом 4:0. Дубль оформил Марко Дуганджич, еще по мячу забили Рески Рахмат Арджуна и Кевен Инасио. Игру хозяева уверенно контролировали с первой минуты.
Бали Юнатед Пусам — Бхаянгкара Юнайтед: прогноз на матч Индонезийская Суперлига
«Бали Юнатед Пусам» 28 ноября 2026 года на своем поле примет «Бхаянгкара Юнайтед» в рамках Индонезийской Суперлиги. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашнего поля и какие ставки выбрать? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Бали Юнатед Пусам» занимает восьмое место в Индонезийской Суперлиге. Для клуба, который дважды выигрывал Кубок чемпионов страны (в 2019 году и в сезоне 2021–22), это вполне достойный результат. Сейчас команда закрепляется в середине таблицы и постепенно возвращает себе прежний вес.
В матче с «Барито Путера» была зафиксирована ничья 1:1; единственный мяч на 55-й минуте забил Теппей Ячида. Недавние победы над «Персиба Баликпапан» (6:1) и «Персик Кедири» (3:0) показывают, что атака у команды работает исправно, а вот обороне стоит прибавить. Под руководством тренера Джонни Янсена коллектив по-прежнему много забивает, однако умение доводить матчи до победы без пропущенных мячей станет важным условием в борьбе за места повыше.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей соперники «Бали Юнатед Пусам» забивают в среднем 1 гол за игру.
- Ожидаемый состав на матч: Рески Рахмат Арджуна, Майк Хауптмейер, Тиймен Гоппель, Томас Лам, Тим Ресевёр, Тим Гейпенс, И Кадек Агунг Видняна и Теппей Ячида.
Текущая форма
В этом сезоне Индонезийской Суперлиги «Бхаянгкара Юнайтед» никак не обретут стабильность. Клуб Национальной полиции Индонезии держится на приличном 5-м месте из 18 участников, но игру команды мотает из стороны в сторону, от уверенных побед до неожиданных провалов.
Слабые места в обороне команды Óscar Bruzón вскрылись в матче с «Малут Юнайтед ФК», который «Бхаянгкара Юнайтед» проиграла со счетом 0:2. За последние шесть встреч коллектив пропустил 6 мячей, и для клуба, метящего выше, такой расход слишком щедр. Впереди тоже не все гладко. После уверенных побед над «ПСПС Пеканбару» (3:1) и «Персиджап Джепара» (1:0) «Бхаянгкара Юнайтед» выдала две ничьи подряд, причем ни в одной из них не забила больше одного мяча.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Бхаянгкара Юнайтед» сохраняла ворота на замке лишь в одном матче из шести.
- Ориентировочный состав: Мухаммад Фахри, Ферре Мурари, Нехар Садики, Сибиль Кевин, Френгки Динер Мисса, Моисес, Вахью Субо Сето, Матиас Окампо.
Прогноз и ставки
«Бали Юнатед Пусам» забивает минимум по одному мячу в последних десяти матчах. Гости под руководством Оскара Брузона в обороне играют неровно, а в последних шести встречах пропустили шесть голов, включая поражение от «Малут Юнайтед ФК» со счетом 0:2. Хозяева редко уходят с поля без забитого мяча, а атака «Бхаянгкары» не всегда способна навязать равную борьбу, поэтому ждем, что команда Джонни Янсена сохранит свои очки на домашнем стадионе.
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Ставка «Бали Юнатед Пусам» не проиграет
«Бали Юнатед Пусам» уступил лишь 1 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Бали Юнатед Пусам» и в 10 из 20 игр «Бхаянгкара Юнайтед».
Ставка Индивидуальный тотал «Бали Юнатед Пусам» больше 0.5
Отметку 0.5 «Бали Юнатед Пусам» пробивал в 13 из 20 последних встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Бали Юнатед Пусам
|100%
|1.00
|Ничья
|0%
|—
|Бхаянгкара Юнайтед
|0%
|—
Динамика вероятностей1'–95'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|100%
|1.00
|12
|100%
|1.00
|X2
|0%
|—
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|5,17%
|19.34
|Меньше
|94,83%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Бали Юнатед Пусам
|3,22%
|31.03
|Бхаянгкара Юнайтед
|1,95%
|51.36
|Не будет
|94,83%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|1,98%
|50.52
|Нет
|98,02%
|1.02
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