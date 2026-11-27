Текущая форма

«Бали Юнатед Пусам» занимает восьмое место в Индонезийской Суперлиге. Для клуба, который дважды выигрывал Кубок чемпионов страны (в 2019 году и в сезоне 2021–22), это вполне достойный результат. Сейчас команда закрепляется в середине таблицы и постепенно возвращает себе прежний вес.

В матче с «Барито Путера» была зафиксирована ничья 1:1; единственный мяч на 55-й минуте забил Теппей Ячида. Недавние победы над «Персиба Баликпапан» (6:1) и «Персик Кедири» (3:0) показывают, что атака у команды работает исправно, а вот обороне стоит прибавить. Под руководством тренера Джонни Янсена коллектив по-прежнему много забивает, однако умение доводить матчи до победы без пропущенных мячей станет важным условием в борьбе за места повыше.

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