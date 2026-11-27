В матче ВХЛ «Динамо-Алтай» обыграло HC Kaluga со счетом 2:0. Счет хозяева открыли на 15-й минуте, а на 33-й удвоили преимущество. Команда из Барнаула уверенно победила гостей.
Динамо-Алтай — HC Kaluga: прогноз на матч ВХЛ
28 ноября 2026 года «Динамо-Алтай» и «ХК Калуга» проведут матч турнира ВХЛ. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Динамо-Алтай» уверенно идет по дистанции ВХЛ, и в турнирной таблице команда держится в числе тех, кто претендует на высокие места. Коллектив Артёма Седунова сейчас на ходу. Уверенные победы чередуются с упорными матчами, а за плечами у клуба богатая история и два титула чемпиона Первой лиги России.
За последние шесть матчей клуб забросил 16 шайб, а впереди по-прежнему капитан Александр Сорокин. Он ведет команду за собой и помогает удерживать лидерские позиции в зоне даже при плотном графике. Оборона порой подводит. После разгрома СКА-Нева (4:0) и уверенной игры со «Звездой» (3:1) пришли два поражения от «ЦСК ВВС» (2:3) и «Нефтяника» (1:3). Встреча с «Барсом» (4:3) показала, как алтайцы умеют дожимать соперника в напряженном матче.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах команда пропускает в среднем 1.8 шайбы.
- В лазарете: Никита Дианов.
- Ориентировочный состав: Денис Габдрахманов, Александр Уголников, С. Фролов, Н. Сураев, Г. Овчинников, Ю. Салов, Е. Нургалиев, М. Кабат.
Текущая форма
В ВХЛ HC Kaluga переживает серьезный кризис результативности и ушла в глубокий спад после короткого всплеска. В шести последних матчах клуб выиграл трижды и столько же раз уступил, а разница заброшенных и пропущенных шайб отрицательная – 11:14. Больше всего вопросов вызывает оборона, которая в последних турах не справляется с давлением соперников.
Пик спада пришелся на недавнюю встречу с «Металлургом» из Новокузнецка, где гости получили разгромное поражение 1:4, а двумя днями ранее уступили «Соколу» из Красноярска с тем же счетом. Исполняющий обязанности главного тренера Александр Кудинов признал, что команда «рассыпалась» после второй пропущенной шайбы, а индивидуальные ошибки стали главными причинами пропущенных шайб. Раньше клуб справлялся с «Факелом» (две победы 2:1) и СК АМК Тула (3:1). Теперь три поражения подряд показывают неспособность коллектива удерживать преимущество и закрывать матчи.
Дисквалификации и травмы
Разбирать нечего.
Интересные факты для ставок
- За шесть последних матчей HC Kaluga забросила 11 шайб, это 1,8 в среднем за игру.
- В 3 из 6 последних матчей команды забрасывали больше 4,5 шайбы.
- Ориентировочный состав: Владычек А. Илья Талалюев, Темирлан Гайтамиров, Березин М. Митрофанов А. Захаров И. Алмазов Н. Коломийцев И.
Прогноз и ставки
«Динамо-Алтай» подходит к матчу в хорошей форме. За последние шесть встреч команда забросила 16 шайб. А вот «HC Kaluga» переживает спад и проиграла три матча подряд, причем «Металлургу» уступила крупно, со счетом 1:4. Оборона гостей не справляется с давлением и пропускает в среднем больше двух шайб за игру, так что у атаки хозяев льда будут хорошие возможности. В напряженных матчах алтайцы умеют дожимать соперника, как в игре с «Барсом», и должны воспользоваться нестабильностью команды из Калуги.
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Тренды
Ставка Победа «Динамо-Алтай»
На отрезке из 6 встреч у «Динамо-Алтай» 4 победы и 2 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 3.5
Тотал больше 3.5 проходил в 16 из 20 последних встреч «Динамо-Алтай» и в 13 из 20 игр «HC Kaluga».
Ставка Индивидуальный тотал «Динамо-Алтай» больше 1.5
Отметку 1.5 «Динамо-Алтай» пробивал в 11 из 20 последних встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Динамо-Алтай
|81,52%
|1.23
|Ничья
|17,07%
|5.86
|HC Kaluga
|1,4%
|71.26
Динамика вероятностей0'–53'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|98,6%
|1.01
|12
|82,93%
|1.21
|X2
|18,48%
|5.41
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|50,28%
|1.99
|Меньше
|49,72%
|2.01
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|15,53%
|6.44
|Меньше
|84,47%
|1.18
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|3,4%
|29.43
|Меньше
|96,6%
|1.04
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Динамо-Алтай
|33,65%
|2.97
|HC Kaluga
|16,63%
|6.01
|Не будет
|49,72%
|2.01
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Динамо-Алтай -0.5
|81,52%
|1.23
|HC Kaluga +0.5
|18,48%
|5.41
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Динамо-Алтай -1.5
|31,15%
|3.21
|HC Kaluga +1.5
|68,85%
|1.45
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Динамо-Алтай -2.5
|6,62%
|15.11
|HC Kaluga +2.5
|93,38%
|1.07
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