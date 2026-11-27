Текущая форма

«Динамо-Алтай» уверенно идет по дистанции ВХЛ, и в турнирной таблице команда держится в числе тех, кто претендует на высокие места. Коллектив Артёма Седунова сейчас на ходу. Уверенные победы чередуются с упорными матчами, а за плечами у клуба богатая история и два титула чемпиона Первой лиги России.

За последние шесть матчей клуб забросил 16 шайб, а впереди по-прежнему капитан Александр Сорокин. Он ведет команду за собой и помогает удерживать лидерские позиции в зоне даже при плотном графике. Оборона порой подводит. После разгрома СКА-Нева (4:0) и уверенной игры со «Звездой» (3:1) пришли два поражения от «ЦСК ВВС» (2:3) и «Нефтяника» (1:3). Встреча с «Барсом» (4:3) показала, как алтайцы умеют дожимать соперника в напряженном матче.

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