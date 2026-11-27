Сегодня в Индонезийской Суперлиге Isenmulang Kalteng взяли верх над PSS Слеман со счетом 4:2. Адилсон Силва и Рафаэль Рибейро открыли счет, за гостей ответил Мусса Багайоко, а Модоу Манне оформил дубль. Второй мяч PSS Слеман провел Матеус Форназари, но команде Деяна Антонича это не помогло уйти от поражения.
Isenmulang Kalteng — PSS Слеман: прогноз на матч Индонезийская Суперлига
«Isenmulang Kalteng» 28 ноября 2026 года на своем поле примет «PSS Слеман» в рамках Индонезийской Суперлиги. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашнего поля и какие ставки выбрать? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
Первый сезон в Индонезийской Суперлиге Isenmulang Kalteng проводит тяжело. «Воины Тамбун Бунгаи» поднялись из Championship, однако к уровню элитного дивизиона пока не приспособились. У команды Mundari Karya игра идет волнами, редкие успехи сменяются крупными неудачами, так что будущее коллектива в топ-лиге страны остается открытым вопросом.
Разгром от ФК Арема (1:4) стал продолжением того, что копилось раньше. Еще до этого команду разнес Персиб Бандунг (0:4), и оборона снова посыпалась, пропустив слишком много. В атаке тоже не все ладно, поскольку единственная победа над Персита Тангеранг (1:0) пока похожа на случайный всплеск. В последней встрече Мираж Ризки Сулаеман отличился на 26-й минуте, однако гол остался единственным и от поражения не спас. Результативности команде не хватает, чтобы всерьез бороться за очки.
Дисквалификации и травмы
Про трансферы, травмы и кадровые потери сведений у нас нет.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей Isenmulang Kalteng пропускает в среднем 1.5 гола за игру.
- Ориентировочный состав: Лео Лелис, Брейен Пондааг, Кенджи Нисиока, Рафли Ариянто, Модоу Манне, Адилсон Силва, Лукас Фрижери, Арди Рамдани.
Текущая форма
Отрезок в Индонезийской Суперлиге для PSS Слеман выдался тяжелым. Команда ищет способ остановить падение, поскольку «Супер яванский орел» угодил в зону высокого риска. Из последних шести встреч выиграна только одна, и теперь под вопросом стабильность коллектива в борьбе за достойное место в таблице.
Недавнее поражение от «Гарудайакса ФК» со счетом 0:2 тревожит сильнее всего, а перед ним команда крупно уступила «ФК Арема» (0:3). Светлый момент на этом фоне один – уверенная победа над «ПСГС Чиамис» (6:0). Она напоминает, что забивать коллектив умеет, вот только оборона регулярно подводит. Тренеру Пьеру Хуистре нужно срочно навести порядок в защитных действиях, иначе «Laskar Sembada» рискует растерять шансы на успешный финиш сезона.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах PSS Слеман забила девять голов, в среднем 1.5 за игру.
- За последние шесть матчей PSS Слеман в среднем пропускает 1.8 гола за игру.
- В лазарете: Феррель Арда.
- Ориентировочный состав: Педро Каракочи, Клаудио Фаейра Мутци, Фахруддин Вахюди Арьянто, Клеберсон, Стефан Ашковски, Доминикус Дион, Маркус Отто Маджар, Рико Симанджунтак.
Прогноз и ставки
Хозяева поля только привыкают к элите. Недавний разгром от ФК Арема со счетом 1:4 это наглядно показал. Оборона Isenmulang Kalteng то и дело ошибается и пропускает в среднем по 1.5 мяча за игру. А вот гости под руководством Пьера Хуистры в атаке выглядят зрелее, у них 9 голов в последних шести встречах. Хозяева нестабильны, а PSS Слеман умеет создавать моменты, поэтому ждем, что команда из Слемана либо сохранит свои ворота в неприкосновенности, либо забьет ответный гол.
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Ставка PSS Слеман не проиграет
«PSS Слеман» уступил лишь 4 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 6 из 14 последних встреч «Isenmulang Kalteng» и в 12 из 14 игр «PSS Слеман».
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Isenmulang Kalteng
|99,97%
|1.00
|Ничья
|0,03%
|—
|PSS Слеман
|0%
|—
Динамика вероятностей2'–95'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|100%
|1.00
|12
|99,97%
|1.00
|X2
|0,03%
|—
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|4,58%
|21.85
|Меньше
|95,42%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Isenmulang Kalteng
|2,33%
|42.90
|PSS Слеман
|2,25%
|44.54
|Не будет
|95,42%
|1.05
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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