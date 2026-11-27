Текущая форма

Первый сезон в Индонезийской Суперлиге Isenmulang Kalteng проводит тяжело. «Воины Тамбун Бунгаи» поднялись из Championship, однако к уровню элитного дивизиона пока не приспособились. У команды Mundari Karya игра идет волнами, редкие успехи сменяются крупными неудачами, так что будущее коллектива в топ-лиге страны остается открытым вопросом.

Разгром от ФК Арема (1:4) стал продолжением того, что копилось раньше. Еще до этого команду разнес Персиб Бандунг (0:4), и оборона снова посыпалась, пропустив слишком много. В атаке тоже не все ладно, поскольку единственная победа над Персита Тангеранг (1:0) пока похожа на случайный всплеск. В последней встрече Мираж Ризки Сулаеман отличился на 26-й минуте, однако гол остался единственным и от поражения не спас. Результативности команде не хватает, чтобы всерьез бороться за очки.

Дисквалификации и травмы

Про трансферы, травмы и кадровые потери сведений у нас нет.

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