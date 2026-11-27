Матч окончен, Виссел Кобе 3, ДЖЕФ Юнайтед 1.
Второй тайм окончен, Виссел Кобе 3, ДЖЕФ Юнайтед 1.
98'Гол! Виссел Кобе 3, ДЖЕФ Юнайтед 1. Рэн Коматсу (Виссел Кобе) пробил левой ногой из центра штрафной, мяч влетел в нижний правый угол. Пас от Юта Гоке через всю оборону после быстрой атаки. Гол подтверждён после просмотра VAR.
98'Удар отражён. Эрисон (ДЖЕФ Юнайтед) пробил левой ногой с левого фланга штрафной, но Дайя Маэкава (Виссел Кобе) парирует мяч в верхний центр ворот. Пас от Хирото Гоя.
97'Фолит Масару Хидака (ДЖЕФ Юнайтед).
97'Рен Комацу (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
96'Мимо ворот. Такахиро Ида (ДЖЕФ Юнайтед) пробил левой ногой из центра штрафной, мяч улетел влево. Пас от Хирото Гоя.
96'Мимо ворот. Хирото Гоя (ДЖЕФ Юнайтед) пробил правой ногой из центра штрафной, мяч улетел вправо.
95'Фолит Эризон (ДЖЕФ Юнайтед).
95'Такуя Иванами (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
93'Наохиро Сугияма (ДЖЕФ Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
93'Фолит Юя Кувасаки (Виссел Кобэ).
91'Резервный арбитр компенсировал 8 минут.
90'Эрисон (ДЖЕФ Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
90'Фолит Ёсукэ Идегучи (Виссел Кобэ).
90'Неточный удар. Юта Гоке (Виссел Кобэ) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Нанасэй Иино.
89'Фолит Масару Хидака (ДЖЕФ Юнайтед).
89'Эрик (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
88'Удар заблокирован. Диего (Виссел Кобэ) пробил левой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч.
87'Замена у команды Виссел Кобэ: на поле выходит Юя Кувасаки, игру покидает Юань Ивамото.
86'Замена, ДЖЕФ Юнайтед. На поле выходит Хирото Гоя, игру покидает Казуки Танака.
86'Замена, ДЖЕФ Юнайтед. На поле выходит Тайси Тагучи, игру покидает Такуя Ясуй.
85'Положение «вне игры» у ДЖЕФ Юнайтед. Эрисон зафиксирован в офсайде.
83'Удар заблокирован. Кен Ямура (ДЖЕФ Юнайтед) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч отбит. Пас от Эдуардо.
82'Фолит Жан Патрик (Виссел Кобэ).
82'Эдуардо (ДЖЕФ Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
81'Фолит Такуя Ясуй (ДЖЕФ Юнайтед).
81'Рен Комацу (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
78'Замена, ДЖЕФ Юнайтед. На поле выходит Кен Ямура, игру покидает Дайчи Ишикава.
78'Замена, ДЖЕФ Юнайтед. На поле выходит Наохиро Сугияма, игру покидает Макото Химено.
78'Замена у команды Виссел Кобэ: на поле выходит Юта Гоке, игру покидает Юя Осако.
78'Такую Ясуй (ДЖЕФ Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
78'Фолит Эрик (Виссел Кобэ).
76'Масару Хидака (ДЖЕФ Юнайтед) пробил левой ногой с неудобного угла слева. Мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел в левый от ворот. Пас от Такую Ясуи.
74'Гол! Виссел Кобе 2, ДЖЕФ Юнайтед 1. Рэн Коматсу (Виссел Кобе) пробил головой из центра штрафной, мяч влетает в центр ворот. Пас от Диего с фланга.
73'Угловой подаст Виссел Кобэ. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Такаши Кавано).
73'Удар мимо. Матеус Тьюлер (Виссел Кобе) пробил головой из центра штрафной, мяч пролетел в опасной близости от ворот, но улетел вправо. Пас от Диего.
71'Фолит Масару Хидака (ДЖЕФ Юнайтед).
71'Эрик (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
70'Замена в ДЖЕФ Юнайтед. На поле выходит Масару Хидака, игру покидает Рикото Исио.
70'Замена у команды Виссел Кобэ: на поле выходит Рен Комацу, игру покидает Андерсон Лопес.
70'Замена у команды Виссел Кобэ: на поле выходит Жан Патрик, игру покидает Кацуйя Нагао.
70'Вынужденная замена у команды Виссел Кобэ: на поле выходит Дайя Маэкава, из-за травмы игру покидает Сюити Гонда.
68'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
68'Пауза в матче из-за травмы Хосе Аурелио Суареса (ДЖЕФ Юнайтед).
67'Фолит Макото Химено (ДЖЕФ Юнайтед).
67'Нанасэй Иино (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
66'Фолит Эдуардо (ДЖЕФ Юнайтед).
66'Юя Осако (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
65'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
61'Казуки Танака (ДЖЕФ Юнайтед) получает жёлтую карточку за грубый фол.
61'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Сюити Гонда (Виссел Кобэ).
61'Фолит Казуки Танака (ДЖЕФ Юнайтед).
61'Сюити Гонда (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
61'Удар отражён. Эрисон (ДЖЕФ Юнайтед) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч летел в нижний правый угол, но Сюити Гонда (Виссел Кобе) отразил удар. Ассистент — Дайти Ишикава.
59'Удар отражён. Юя Осако (Виссел Кобе) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч летел в центр ворот, но Хосе Аурелио Суарес (ДЖЕФ Юнайтед) отразил удар.
58'Фолит Дайти Ишикава (ДЖЕФ Юнайтед).
58'Юань Ивамото (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
56'Гол! Виссел Кобе 1, ДЖЕФ Юнайтед 1. Макото Химено (ДЖЕФ Юнайтед) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч влетел в нижний левый угол. Ассистент — Дайти Ишикава.
54'Мимо! Дайти Ишикава (ДЖЕФ Юнайтед) пробил правой ногой из центра штрафной, мяч улетел высоко и вправо от ворот. Пас от Эдуардо.
54'Удар заблокирован. Эдуардо (ДЖЕФ Юнайтед) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади.
53'Удар заблокирован. Андерсон Лопес (Виссел Кобэ) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Нанасэй Иино навесом в штрафную.
51'Фолит Казуки Танака (ДЖЕФ Юнайтед).
51'Эрик (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
47'Неточный удар. Эрик (Виссел Кобэ) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот.
46'Удар отражён! Эризон (Джеф Юнайтед) пробил головой из центра штрафной, мяч летел в верхний центр ворот, но Сюити Гонда (Виссел Кобе) спас команду. Пас от Такаси Кавано.
46'Второй тайм начался. Счёт: Виссел Кобе 1, Джеф Юнайтед 0.
Первый тайм завершён. Счёт: Виссел Кобе 1, Джеф Юнайтед 0.
46'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
41'Угловой подаст ДЖЕФ Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от Юана Ивамото.
40'Угловой подаст ДЖЕФ Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от Юана Ивамото.
39'Рикуту Исио («ДЖЕФ Юнайтед») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
39'Фолит Эрик (Виссел Кобэ).
37'Неточный удар. Андерсон Лопес (Виссел Кобэ) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Нанасэй Иино навесом в быстрой контратаке.
37'Удар заблокирован. Эрик (Виссел Кобэ) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кацуйя Нагао.
35'Эрик (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
35'Фолит Такуюя Ясуй (ДЖЕФ Юнайтед).
33'Удар заблокирован. Юя Осако (Виссел Кобэ) пробил головой с правого угла вратарской — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кацуйя Нагао.
33'Удар отражён. Юдза Осако (Виссел Кобе) пробил правой ногой из центра штрафной площади, вратарь Хосе Аурелио Суарес (ДЖЕФ Юнайтед) парирует мяч в центре ворот. Передачу отдал Такую Иванами, пропустив мяч на ход.
28'Угловой подаст Виссел Кобэ. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Рикуто Ишио).
27'Удар заблокирован. Нанасэй Иино (Виссел Кобэ) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Юя Осако.
27'Фолит Эрисон (ДЖЕФ Юнайтед).
27'Кацуйя Нагао (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
26'Кацукитанака («ДЖЕФ Юнайтед») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
26'Фолит Нанасэй Иино (Виссел Кобэ).
23'Кацукитанака (ДЖЕФ Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
23'Фолит Нанасэй Иино (Виссел Кобэ).
21'Гол! Виссел Кобе 1, ДЖЕФ Юнайтед 0. Нанасей Иино (Виссел Кобе) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади — мяч в нижнем левом углу. Ассистировал Юан Ивамото.
21'Удар заблокирован. Юя Осако (Виссел Кобэ) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Такуя Иванами навесом в штрафную.
20'Угловой подаст Виссел Кобэ. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Такаши Кавано).
17'Эдуардо (ДЖЕФ Юнайтед) получает жёлтую карточку за грубый фол.
17'Фолит Эдуардо (ДЖЕФ Юнайтед).
17'Юя Осако (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
14'Неточный удар. Диего (Виссел Кобэ) пробил левой ногой с левого края штрафной — мяч летит выше ворот.
13'Мимо ворот. Макото Химено (ДЖЕФ Юнайтед) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч пролетел впритирку со штангой, но улетел вправо.
12'Положение «вне игры» у ДЖЕФ Юнайтед. Эрисон зафиксирован в офсайде.
11'Эрисон (ДЖЕФ Юнайтед) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
11'Фолит Эрик (Виссел Кобэ).
11'Неточный удар. Андерсон Лопес (Виссел Кобэ) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит чуть выше перекладины. Передачу выполнил Диего навесом в штрафную.
10'Фолит Такуя Ясуй (ДЖЕФ Юнайтед).
10'Юя Осако (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
09'Удар отражён. Андерсон Лопес (Виссел Кобе) пробил левой ногой из центра штрафной, Хосе Аурелио Суарес (ДЖЕФ Юнайтед) парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Эрика.
08'Вне игры, «ДЖЕФ Юнайтед». Дайти Ишикава зафиксирован в положении «вне игры».
06'Фолит Казуки Танака (ДЖЕФ Юнайтед).
06'Нанасэй Иино (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
05'Фолит Макото Химэно (ДЖЕФ Юнайтед).
05'Эрик (Виссел Кобэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
05'Удар заблокирован. Такэси Кавано (ДЖЕФ Юнайтед) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч отбит. Пас от Макото Химэно.
04'Угловой подаст ДЖЕФ Юнайтед. Мяч ушёл за лицевую от Матеуса Тулера.
02'Удар мимо. Эдуардо (ДЖЕФ Юнайтед) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел в левый от ворот.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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