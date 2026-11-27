Текущая форма

«Кобе» остается первым в таблице Джей-лиги 1, так что место в лидерах чемпионата за командой. Правда, при таком турнирном положении подопечные Михаэля Скиббе всерьез застряли в реализации моментов, и эта проблема может пошатнуть стабильность их выступления.

Из шести последних матчей хозяева выиграли только один, трижды уступили и дважды разошлись миром. Всего три дня назад команда крупно проиграла «Конг Ан Ханой» со счетом 1:3, а оборона оказалась критически уязвимой и пропустила три мяча. Единственный гол на этом отрезке провел Эрик на 53-й минуте, но игре в целом по-прежнему не хватает стабильности.

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