Текущая форма

ПСИМ Джокьякарта занимает 11-е место из 18 в Индонезийской Суперлиге, и положение команды рискованное, ведь борьба за верхнюю часть таблицы обещает быть крайне напряженной. За шесть матчей коллектив Ристо Видановича забил и пропустил поровну — по 7 мячей. Победы над «Персику Кудус» и «Пусамания Борнео» чередуются с поражениями от «Дева Юнайтед ФК» и «Бхаянгкара Пресиси ФК», так что ровного хода у команды нет.

Свежие очки команда добыла в недавней встрече с «Персику Кудус» — победа 2:1. Мухаммад Икбал оформил дубль на 23-й и 29-й минутах и сразу задал матчу быстрый темп. Теперь хозяевам важно понять, хватит ли такого запаса, чтобы удержать перевес и не повторить ошибок из ничейных игр с «Персик Кедири» и «ФК Адьякса».

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