Сегодня в Индонезийской Суперлиге ПСИМ Джокьякарта взял верх над «Персиджап Джепара» со счетом 2:1. Юсаку Ямадера открыл счет на 34-й минуте, а на 65-й Васко Калезич восстановил равновесие. Победный мяч в ворота гостей на 70-й минуте забил Мухаммад Икбал.
ПСИМ Джокьякарта — Персиджап Джепара: прогноз на матч Индонезийская Суперлига
«ПСИМ Джокьякарта» 28 ноября 2026 года на своем поле примет «Персиджап Джепара» в рамках Индонезийской Суперлиги. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
ПСИМ Джокьякарта занимает 11-е место из 18 в Индонезийской Суперлиге, и положение команды рискованное, ведь борьба за верхнюю часть таблицы обещает быть крайне напряженной. За шесть матчей коллектив Ристо Видановича забил и пропустил поровну — по 7 мячей. Победы над «Персику Кудус» и «Пусамания Борнео» чередуются с поражениями от «Дева Юнайтед ФК» и «Бхаянгкара Пресиси ФК», так что ровного хода у команды нет.
Свежие очки команда добыла в недавней встрече с «Персику Кудус» — победа 2:1. Мухаммад Икбал оформил дубль на 23-й и 29-й минутах и сразу задал матчу быстрый темп. Теперь хозяевам важно понять, хватит ли такого запаса, чтобы удержать перевес и не повторить ошибок из ничейных игр с «Персик Кедири» и «ФК Адьякса».
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в четырех из шести последних матчей ПСИМ Джокьякарта.
- На матч ждем такой состав: Чахья Суприади, Рака Чахяна Ризки, Франко Рамос Минго, Йоп ван ден Аверт, Юсаку Ямадера, Зе Валенте, Адриан Пурзыцкий и Мухаммад Икбал.
Текущая форма
«Персиджап Джепара» пока с трудом осваивается в Индонезийской Суперлиге, где занимает 13-е место в таблице. После одиннадцати лет вне высшего дивизиона команда Хуана Кортеса вернулась в элиту, но ожиданий пока не оправдывает, и «Персиджап Джепара» по-прежнему не хватает стабильности.
Шесть последних матчей команда провела без побед. Три поражения, три ничьи, а баланс мячей 3:9. Больнее всего ударил недавний выезд к «Бхаянгкара Пресиси ФК», где гости проиграли 0:1, а дома команда уступила «Гарудайакса ФК» (1:2) и «Персела Ламонган» (0:2). В обороне клуб допускает критические ошибки и пропускает в среднем по 1,5 мяча за игру, атака же редко навязывает сопернику равную борьбу.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Персиджап Джепара» пропускает в среднем 1,5 гола за игру.
- Ориентировочный состав: Пируло, Сендри Йохансах, Наджиб Якубу, Серхио Чика, Тири, Абризал Уманайло, Рахмат Хидаят, Рахматшо Рахматзода.
Прогноз и ставки
«ПСИМ Джокьякарта» вернула себе импульс в борьбе за верхнюю часть таблицы после победы над «Персику Кудус», в которой Мухаммад Икбал оформил дубль. У «Персиджап Джепара» дела совсем плохи. Команда Хуана Кортеса не выигрывает шесть матчей подряд и пропускает в среднем по 1,5 мяча за игру. Гости нестабильны, хозяева играют дома, поэтому ждем, что «ПСИМ Джокьякарта» сохранит свои очки в предстоящей встрече.
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Ставка ПСИМ Джокьякарта не проиграет
«ПСИМ Джокьякарта» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 8 из 19 последних встреч «ПСИМ Джокьякарта» и в 9 из 19 игр «Персиджап Джепара».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 4 из 6 последних встреч «ПСИМ Джокьякарта» и в 3 из 6 игр «Персиджап Джепара».
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|ПСИМ Джокьякарта
|97,77%
|1.02
|Ничья
|2,21%
|45.23
|Персиджап Джепара
|0,02%
|—
Динамика вероятностей1'–93'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|99,98%
|1.00
|12
|97,79%
|1.02
|X2
|2,23%
|44.77
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|5,04%
|19.83
|Меньше
|94,96%
|1.05
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|ПСИМ Джокьякарта
|2,91%
|34.33
|Персиджап Джепара
|2,13%
|46.95
|Не будет
|94,96%
|1.05
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