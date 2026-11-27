Текущая форма

В Индонезийской Суперлиге «ПСМ Макассар» выступает неровно. Уверенные победы сменяются неожиданными осечками, а в шести последних матчах у команды всего две победы, одно поражение и три ничьи, поэтому о стабильном результате речи не идет. Соотношение забитых и пропущенных мячей 7:5 выглядит ровным, однако максимум очков коллективу часто дается с трудом, особенно в играх против равных соперников.

Больнее всего в недавнем отрезке ударило поражение от «Мадура Юнайтед» 31 октября со счетом 0:1, когда оборона «Петуха с Востока» не удержала нуль. От этой неудачи команда Дарие Калежича отошла быстро. «Дейан ФК» был разгромлен (2:0), а всего два дня назад пришла самая яркая победа над «Персипура Джаяпура» (3:2). В той встрече забили Акбар Танджунг, Гала Пагамо и Ахмат Фарул Адития, и их реализация во многом помогла команде в плотном графике.

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