В Индонезийской Суперлиге ПСМ Макассар уступил «Дева Юнайтед» со счетом 0:3. Тайсей Марукава и Педро забили в первом тайме, а во втором Альфареззи Буффон закрепил победу гостей. Красную карточку на 38-й минуте получил Рески Фанди Витриаван.
ПСМ Макассар — Дева Юнайтед: прогноз на матч Индонезийская Суперлига
«ПСМ Макассар» 28 ноября 2026 года на своем поле примет «Дева Юнайтед» в рамках Индонезийской Суперлиги. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
В Индонезийской Суперлиге «ПСМ Макассар» выступает неровно. Уверенные победы сменяются неожиданными осечками, а в шести последних матчах у команды всего две победы, одно поражение и три ничьи, поэтому о стабильном результате речи не идет. Соотношение забитых и пропущенных мячей 7:5 выглядит ровным, однако максимум очков коллективу часто дается с трудом, особенно в играх против равных соперников.
Больнее всего в недавнем отрезке ударило поражение от «Мадура Юнайтед» 31 октября со счетом 0:1, когда оборона «Петуха с Востока» не удержала нуль. От этой неудачи команда Дарие Калежича отошла быстро. «Дейан ФК» был разгромлен (2:0), а всего два дня назад пришла самая яркая победа над «Персипура Джаяпура» (3:2). В той встрече забили Акбар Танджунг, Гала Пагамо и Ахмат Фарул Адития, и их реализация во многом помогла команде в плотном графике.
Интересные факты для ставок
- В шести последних матчах «ПСМ Макассар» забила семь мячей, в среднем 1.2 гола за игру.
- За последние шесть матчей «ПСМ Макассар» пропускает в среднем 0.8 гола за игру.
- Ориентировочный состав: Хенхен Хердиана, Лука Булатович, Рески Фанди Витриаван, Навароне Фур, Виктор Луиз, Ризки Эка Пратама, Кодай Танака, Мухаммад Ардиансях.
Текущая форма
«Дева Юнайтед» держится в первой половине таблицы Индонезийской Суперлиги, занимая 7-е место среди 18 участников. Под началом Осмара Лосса команда не провалилась в зону вылета и умеет добирать очки в тяжелых встречах, причем с ней приходится считаться и лидерам турнира.
В последнем выездном матче атака «Дева Юнайтед» стала ярким подтверждением своего потенциала, а «Персираджа Банда Ачех» был разгромлен со счетом 4:1. Главным героем встречи стал Дени Жуниор с хет-триком. Он реализовал пенальти на 8-й минуте, удвоил преимущество в начале второго тайма и забил третий мяч на 22-й минуте. Рики Камбуая после передачи Тайсея Марукавы тоже отметился точным ударом на 42-й минуте, и «Дева Юнайтед» довела игру до уверенной победы.
Интересные факты для ставок
- На этом отрезке больше 2.5 голов пробивали в пяти встречах из шести.
- Ориентировочный состав: Сонни Стивенс, Альфареззи Буффон, Мёнг-сок Ко, Рафаэль Струик, Ник Куйперс, Алтарик Баллах, Жан, Алексис Месидоро.
Прогноз и ставки
«Дева Юнайтед» в последнее время много забивает. Команды совсем недавно уже встречались между собой, и та игра 31.10.26 завершилась победой «Девы Юнайтеда» со счетом 0:1. Свежий разгром «Персираджа Банда Ачех» со счетом 4:1 получился ярким, причем Дени Жуниор оформил хет-трик. Оборона «ПСМ Макассар» пока выглядит уязвимо, и пропущенные мячи в последних встречах, в том числе в поражении от «Мадура Юнайтед», это показывают. В 7 из 10 последних игр гостей проходил тотал больше 2.5, а хозяева тоже любят открытый футбол, поэтому ждем результативного противостояния с голами с обеих сторон.
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Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 6 из 20 последних встреч «ПСМ Макассар» и в 10 из 20 игр «Дева Юнайтед».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 3 из 6 последних встреч «ПСМ Макассар» и в 5 из 6 игр «Дева Юнайтед».
Ставка «Дева Юнайтед» не проиграет
«Дева Юнайтед» уступил лишь 1 раз в последних 6 матчах.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|ПСМ Макассар
|0%
|—
|Ничья
|0%
|—
|Дева Юнайтед
|100%
|1.00
Динамика вероятностей3'–89'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|0%
|—
|12
|100%
|1.00
|X2
|100%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|23,76%
|4.21
|Меньше
|76,24%
|1.31
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|3,08%
|32.49
|Меньше
|96,92%
|1.03
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|ПСМ Макассар
|4,78%
|20.93
|Дева Юнайтед
|18,98%
|5.27
|Не будет
|76,24%
|1.31
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|5,31%
|18.84
|Нет
|94,69%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|ПСМ Макассар +2.5
|4,3%
|23.26
|Дева Юнайтед -2.5
|95,7%
|1.04
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