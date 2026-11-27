Сегодня на арене имени Валерия Белоусова прошел матч регулярного сезона КХЛ, в котором «Трактор» принимал «Металлург Мг». Хозяева льда уступили со счетом 2:3. Три шайбы в их ворота забросили Люк Джонсон, Михаил Мальцев и Натан Тодд, а у челябинцев отличились Александр Рыков и Артемий Низамеев.
Трактор — Металлург: прогноз (кф. 1.75) и ставки на матч КХЛ
Анализ команд
Большинство здорово выручило челябинцев в противостоянии с «Автомобилистом». Хоккеисты «Трактора» дважды выходили вперед при численном преимуществе, но екатеринбуржцы находили возможность восстановить равенство. Победную шайбу в овертайме забросил Борис Катчук (3:2).
Подопечные Скотта Гордона набирали очки в десяти из 11 последних встреч, хотя к игре защитников по-прежнему хватает претензий. Даже находящаяся внизу турнирной таблицы «Лада» нанесла 30 бросков в створ ворот челябинцев и дважды отличилась (5:2). Еще больше проблем возникло в недавних выездных поединках с «Сибирью» и «Металлургом».
Нападение магнитогорцев сейчас является самым продуктивным в КХЛ. За 30 встреч команда забросила 112 шайб, причем в восьми последних поединках неизменно отличалась минимум трижды. Благодаря такой результативности удается компенсировать далеко не самую надежную игру защитников.
В распоряжении Константина Шафранова было достаточно времени для подготовки к уральскому дерби, поскольку предыдущую встречу магнитогорцы провели еще 24 ноября. Тогда коллектив с большим трудом справился с минским «Динамо» (5:4). Эта победа стала третьей подряд после успешных выступлений в противостояниях с «Ладой» (7:2) и «Трактором» (6:5 ОТ).
Прогноз и ставки
Челябинцам в Магнитогорске удалось отыграться со счета 1:4, причем сразу четыре шайбы команда забросила в заключительной двадцатиминутке. Вряд ли после такого выступления хозяева захотят играть исключительно от обороны. Тем более что у «черно-белых» неплохо получается реализовывать большинство, а магнитогорцы в последнее время довольно часто пропускают при игре в меньшинстве. В этом компоненте челябинцы вполне могут создать сопернику дополнительные проблемы.
При этом совершенно непонятно, за счет чего хозяева собираются сдерживать настолько продуктивное нападение «Магнитки». Даже не самые удачные отрезки встреч гости зачастую компенсируют несколькими результативными атаками. Открывать счет в таком противостоянии явно недостаточно, поскольку удерживать минимальное преимущество против магнитогорцев крайне тяжело. У обеих команд сейчас гораздо лучше получается создавать моменты, чем препятствовать их возникновению возле собственных ворот. Вновь ждем результативного уральского дерби.
Наш прогноз - тотал больше 5.5 шайб за 1.75
Статистика прогнозов на хоккейСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка Обе команды забросят минимум по две шайбы
В пяти последних матчах «Металлурга» обе команды забрасывали минимум по две шайбы
Ставка ИТ «Трактора» больше двух шайб
В пяти из шести последних домашних очных встреч «Трактор» забрасывал минимум три шайбы в основное время
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Трактор
|50,85%
|1.97
|Ничья
|0%
|—
|Металлург Мг
|49,15%
|2.03
Динамика вероятностей3'–65'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Трактор
|50,85%
|1.97
|Металлург Мг
|49,15%
|2.03
О матче
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Главные тренеры
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии
28.11.2026 в 12:30
28.11.2026 в 11:25
28.11.2026 в 09:35
28.11.2026 в 08:20
28.11.2026 в 07:00