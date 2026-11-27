Челябинцам в Магнитогорске удалось отыграться со счета 1:4, причем сразу четыре шайбы команда забросила в заключительной двадцатиминутке. Вряд ли после такого выступления хозяева захотят играть исключительно от обороны. Тем более что у «черно-белых» неплохо получается реализовывать большинство, а магнитогорцы в последнее время довольно часто пропускают при игре в меньшинстве. В этом компоненте челябинцы вполне могут создать сопернику дополнительные проблемы.

При этом совершенно непонятно, за счет чего хозяева собираются сдерживать настолько продуктивное нападение «Магнитки». Даже не самые удачные отрезки встреч гости зачастую компенсируют несколькими результативными атаками. Открывать счет в таком противостоянии явно недостаточно, поскольку удерживать минимальное преимущество против магнитогорцев крайне тяжело. У обеих команд сейчас гораздо лучше получается создавать моменты, чем препятствовать их возникновению возле собственных ворот. Вновь ждем результативного уральского дерби.

Наш прогноз - тотал больше 5.5 шайб за 1.75