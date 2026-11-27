Футбол • Вчера в 12:55

Новое соглашение с бразильским защитником

«Интер» официально подтвердил продление трудового договора с Карлосом Аугусто. 27-летний бразильский защитник, родившийся в 1999 году, останется в команде до 30 июня 2031 года. Предыдущее соглашение футболиста с миланским клубом действовало до июня 2028 года.

Статистика игрока в текущем сезоне

Карлос Аугусто выступает за «Интер» с 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии бразилец принял участие в 10 матчах Серии А, забил два мяча и отдал две результативные передачи.