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Футбол • Вчера в 12:55
«Интер» продлил контракт с Карлосом Аугусто до 2031 года
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Новое соглашение с бразильским защитником
«Интер» официально подтвердил продление трудового договора с Карлосом Аугусто. 27-летний бразильский защитник, родившийся в 1999 году, останется в команде до 30 июня 2031 года. Предыдущее соглашение футболиста с миланским клубом действовало до июня 2028 года.
Статистика игрока в текущем сезоне
Карлос Аугусто выступает за «Интер» с 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии бразилец принял участие в 10 матчах Серии А, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
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