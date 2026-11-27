Футбол • Вчера в 12:55

Мнением о работе Сандро Шварца в московском «Динамо» поделился бывший главный тренер «Алании» Заур Тедеев. Как он отметил, под руководством немецкого наставника футболисты готовятся на высоком уровне.

Влияние иностранного тренера на игроков

Тедеев подчеркнул, что давно не встречал такого профессионального подхода к работе с российскими игроками со стороны иностранного специалиста. По его словам, «Динамо» заметно прибавляет в игре, и это положительно сказывается на общей картине.

Отдельно тренер остановился на развитии молодых спортсменов. Как считает Тедеев, рост мастерства молодых футболистов остается важной частью процесса, который идет в клубе при Шварце.

Значение для РПЛ

Заур Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком заявил, что присутствие Сандро Шварца в Российской Премьер-Лиге идет на пользу развитию отечественного футбола. По его словам, работа специалиста такого уровня дает основания говорить о позитивных тенденциях в российском спорте.