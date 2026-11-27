Текущая форма

«Арока» занимает восьмое место в таблице Примейра-лиги, от зоны еврокубков её отделяет немного. Для клуба из Португалии такой результат выглядит устойчивым, ведь команда обжилась в топ-18 лиги.

Из шести последних туров команда выиграла четыре. «Насьонал де Мадейра» и «ФК Алверка» были обыграны с одинаковым счетом 1:0, а матч с «Ос Белененсеш» вышел результативным и закончился 4:3. При Виторе Сержинью коллектив умеет доводить игры до минимальной победы, правда, в двух последних турах он уступил «Мафра» (1:2) и «АС Фамаликао» (0:1).

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