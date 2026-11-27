Матч окончен, Ароука 0, Рио Аве 0.
Второй тайм окончен, Ароука 0, Рио Аве 0.
94'Фолит Дилан Нандин (Ароука).
94'Густаво Манча (Риу Аве) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
93'Удар мимо. Ли Хён-джу (Ароука) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч летит мимо в правую сторону. Пас от Таити Фукуи.
92'Жоао Томэ (Риу Аве) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
92'Фолит Дилан Нандин (Ароука).
91'Удар отражён. Хосе Фонтан (Ароука) пробил головой из центра штрафной площади, вратарь Эннио ван дер Гау (Рио Аве) парирует мяч в центр ворот.
90'Резервный арбитр компенсировал 4 минуты.
90'Жёлтая карточка: предупреждение получает Георгиос Лиавас (Риу Аве) за грубый фол.
90'Габриэль Рукавина (Ароука) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
90'Фолит Георгиос Лиавас (Риу Аве).
88'Неточный удар. Георгиос Лиавас (Риу Аве) пробил правой ногой из-за пределов штрафной прямым ударом со штрафного — мяч проходит совсем рядом с левой штангой.
86'Фолит Ли Хён-Джу (Ароука).
86'Ли Хён-Джу (Ароука) получает жёлтую карточку за грубый фол.
86'Джейлен Блеса (Риу Аве) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
86'Замена у команды Риу Аве: на поле выходит Жоао Томэ, игру покидает Франциско Петрассо.
85'Замена в Ароуке. На поле выходит Брайан Мансила, игру покидает Альфонсо Третца.
85'Замена в Ароуке. На поле выходит Габриэль Рукавина, игру покидает Найс Джуаха.
85'Игра рукой — правила нарушает Джейлен Блеса (Риу Аве).
82'Угловой подаст Риу Аве. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Игнасио де Арруабаррена).
82'Удар отражён. Диогу Насименту (Рио Аве) пробил правой ногой из-за штрафной площади, вратарь Игнасио де Аруабаррена (Ароука) парирует мяч в нижний правый угол.
81'Опасная игра: фолит Раян Гильерме (Риу Аве).
81'Тайчи Фукуи (Ароука) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
80'Удар заблокирован. Дарио Шпикич (Риу Аве) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Роланд Гальчик.
79'Удар мимо. Дилан Нандин (Ароука) пробил головой из центра штрафной площади, мяч летит высоко и широко в левую сторону. Пас от Ореста Лебеденко навесом.
77'Удар отражён. Джейлен Блеса (Рио Аве) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, вратарь Игнасио де Аруабаррена (Ароука) парирует мяч в верхний центр ворот. Пас от Роланда Галчик.
76'Неточный удар. Раян Гильерме (Риу Аве) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Франциско Петрассо.
75'Замена у команды Риу Аве: на поле выходит Дарио Шпикич, игру покидает Диого Безерра.
75'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
75'Вынужденная замена у команды Риу Аве: на поле выходит Джейлен Блеса, из-за травмы игру покидает Тамбле Монтейро.
74'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Тамбле Монтейро (Риу Аве).
71'Удар мимо. Хосе Фонтан (Ароука) пробил головой с центра штрафной площади, мяч летит выше ворот. Пас от Таити Фукуи навесом после углового.
70'Угловой подаст Ароука. Мяч ушёл за лицевую от Густаво Манчи.
70'Удар заблокирован. Альфонсо Третца (Ароука) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч отбит.
69'Фолит Таити Фукуи (Ароука).
69'Педро Амарал (Риу Аве) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
68'Удар мимо. Орест Лебеденко (Ароука) пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, мяч летит мимо в левую сторону. Пас от Хави Санчеса.
65'Замена в Ароуке. На поле выходит Ли Хён-Джу, игру покидает Пабло Гозальбес.
65'Замена в Ароуке. На поле выходит Дилан Нандин, игру покидает Барбело.
64'Орест Лебеденко (Ароука) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
64'Фолит Андреас Нтой (Рио Аве).
63'Замена у команды Риу Аве: на поле выходит Педро Амарал, игру покидает Нельсон Эбби.
63'Замена у команды Риу Аве: на поле выходит Густаво Манча, игру покидает Жюльен Ломбото.
63'Альфонсо Третца (Ароука) получает жёлтую карточку за грубый фол.
63'Фолит Альфонсо Третца (Ароука).
63'Диогу Насименту (Риу Аве) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
61'Альфонсо Третца (Ароука) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
61'Фолит Андреас Нтой (Рио Аве).
58'Угловой подаст Риу Аве. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Орест Лебеденко).
57'Фолит Хави Санчес («Ароука»).
57'Тамбле Монтейро (Риу Аве) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
56'Удар мимо. Таити Фукуи («Ароука») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел высоко и вправо. После углового.
56'Угловой подаст «Ароука». Мяч ушёл за лицевую от Райана Гильерме.
56'Удар заблокирован. Эспен ван И («Ароука») пробил левой ногой из-за штрафной, мяч отбит. Пас от Хосе Фонтана.
55'Угловой подаст «Ароука». Мяч ушёл за лицевую от Георгиоса Лиава.
55'Удар заблокирован. Барбело («Ароука») пробил правой ногой из центра штрафной, мяч отбит. Пас от Найс Джуахиры головой.
54'Офсайд, Ароука. Барбело зафиксирован в положении «вне игры».
53'Фолит Хави Санчес (Ароука).
53'Раян Гильерме (Риу Аве) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
52'Угловой подаст Ароука. Мяч ушёл за лицевую от Эннио ван дер Гова.
52'Удар отражён. Барбело (Ароука) пробил головой из центра штрафной, вратарь Эннио ван дер Гов (Рио Аве) парирует мяч в верхний левый угол. Пас от Пабло Гозальбеса.
51'Жёлтая карточка: предупреждение получает Тамбле Монтейро (Риу Аве).
51'Тамбле Монтейру (Рио Аве) падает, но судья считает это симуляцией.
49'Перекладина! Тамбле Монтейро (Риу Аве) пробил левой ногой с острого угла слева — мяч попадает в перекладину! Передачу выполнил Диого Безерра.
46'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
46'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Франциско Петрассо (Риу Аве).
46'Начался второй тайм. Счёт: «Арока» 0:0 «Рио Аве».
Первый тайм окончен. «Арока» 0:0 «Рио Аве».
46'Удар мимо. Найс Джуахра («Арока») пробил правой ногой с левого фланга штрафной, опасно, но мяч уходит в левый угол. Пас от Хави Санчеса.
45'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
45'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
44'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Франциско Петрассо (Риу Аве).
42'Фолит Таичи Фукуи («Ароука»).
42'Тамбле Монтейро (Риу Аве) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
39'Орест Лебеденко (Ароука) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
39'Фолит Тамбле Монтейро (Риу Аве).
36'Тайчи Фукуи (Ароука) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
36'Фолит Диого Безерра (Риу Аве).
34'Положение «вне игры» у «Ароки». Альфонсо Тресса зафиксирован в офсайде.
33'Жёлтая карточка: предупреждение получает Нельсон Эбби (Риу Аве) за грубый фол.
33'Пабло Гозальбес (Ароука) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
33'Фолит Нельсон Эбби (Риу Аве).
30'Удар мимо. Барбело (Ароука) пробил головой из центра штрафной площади, мяч улетает в левый угол. Пас от Тиаго Эсгайо с фланга.
29'Удар заблокирован. Альфонсо Тресса (Ароука) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади. Пас от Барбело.
29'Неточный удар. Тамбле Монтейро (Риу Аве) пробил головой из центра штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Нельсон Эбби навесом в штрафную.
24'Угловой подаст Риу Аве. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Игнасио де Арруабаррена).
24'Удар отражён. Райан Гильерме (Рио Аве) пробил левой ногой из центра штрафной, вратарь «Ароука» Игнасио де Аруабаррена отбивает мяч в нижний левый угол. Пас от Нельсона Эбби.
23'Фолит Альфонсо Тресса («Ароука»).
23'Жюльен Ломбото (Риу Аве) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
22'Орест Лебеденко («Ароука») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
22'Фолит Тамбле Монтейро (Риу Аве).
20'Фолит Эспен ван И («Ароука»).
20'Раян Гильерме (Риу Аве) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
18'Удар заблокирован. Диого Безерра (Риу Аве) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Диогу Насименту.
13'Угловой подаст «Ароука». Мяч ушёл за лицевую от Жюльена Ломбото.
11'Неточный удар. Франциско Петрассо (Риу Аве) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Раян Гильерме.
10'Положение «вне игры» у «Ароука». Орест Лебеденко зафиксирован в офсайде.
07'Удар отражён. Барбело («Ароука») пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч летел в нижний правый угол, но Эннио ван дер Гоу («Рио Аве») спас свою команду.
06'Неточный удар. Роланд Гальчик (Риу Аве) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Георгиос Лиавас.
05'Угловой подаст Риу Аве. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Тьяго Эсгайо).
03'Жёлтая карточка: предупреждение получает Жюльен Ломбото (Риу Аве) за грубый фол.
03'Жёлтая карточка Барбери (Ароука).
03'Фолит Жюльен Ломбото (Риу Аве).
03'Пабло Гозальбес (Арока) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
03'Пабло Гозальбес (Арока) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
03'Фолит Диогу Насименту (Риу Аве).
02'Нельсон Эбби (Риу Аве) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
02'Фолит Барбело («Ароука»).
01'Фолит Франциско Петрассо (Риу Аве).
01'Наис Джуахра (Ароука) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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