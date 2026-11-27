Текущая форма

Клуб из Гавра в Лиге 1 выступает слабо и пока остается единственным, у кого нет побед в активе. Команда плетется в подвале турнирной таблицы и занимает последнее место с двумя очками в активе. Отставание от спасительной строчки девять баллов. Игра не идет от слова совсем, смена главного тренера не помогла, в обороне полный бардак – пропущено 25 голов.

В последней игре подопечные Исмаэля потерпели поражение от «Труа». «Гавр» открыл счет в самом дебюте матча, но за это поплатился тремя пропущенными мячами – 1:3 по итогу. Ранее «небесные» не смогли справиться с «Тулузой» (0:2), где по одному голу было пропущено в каждом из таймов.

Дисквалификации и травмы

Игру пропустят травмированные Загаду, Мамбимби, Мпаси, Пембеле, Р. Ндиайе, Накамура, Мосенго и Тинкре, а Коффи дисквалифицирован.

Интересные тренды для ставок

«Гавр» со старта Лиги 1 пропускает 2.3 гола за игру

«Небесные» в трех матчах из пяти прошедших выиграли у «Страсбура»

Ориентировочный состав: Бодар – Сассо, Сэко, Туба – Узиад, Эбоног, Ричардсон, Мванга, Йелерт – Фофана, Майя.