Гавр – Страсбур: прогноз на матч чемпионата Франции
Анализ команд
Текущая форма
Клуб из Гавра в Лиге 1 выступает слабо и пока остается единственным, у кого нет побед в активе. Команда плетется в подвале турнирной таблицы и занимает последнее место с двумя очками в активе. Отставание от спасительной строчки девять баллов. Игра не идет от слова совсем, смена главного тренера не помогла, в обороне полный бардак – пропущено 25 голов.
В последней игре подопечные Исмаэля потерпели поражение от «Труа». «Гавр» открыл счет в самом дебюте матча, но за это поплатился тремя пропущенными мячами – 1:3 по итогу. Ранее «небесные» не смогли справиться с «Тулузой» (0:2), где по одному голу было пропущено в каждом из таймов.
Дисквалификации и травмы
Игру пропустят травмированные Загаду, Мамбимби, Мпаси, Пембеле, Р. Ндиайе, Накамура, Мосенго и Тинкре, а Коффи дисквалифицирован.
Интересные тренды для ставок
- «Гавр» со старта Лиги 1 пропускает 2.3 гола за игру
- «Небесные» в трех матчах из пяти прошедших выиграли у «Страсбура»
Ориентировочный состав: Бодар – Сассо, Сэко, Туба – Узиад, Эбоног, Ричардсон, Мванга, Йелерт – Фофана, Майя.
Текущая форма
Подопечные Витора Матуша на данном отрезке выдающейся игры не показывают и находятся в кризисе – шесть поражений в семи последних играх. Команда занимает 16 место с отставанием от спасительной строчки на одно очко. Эльзасцы одержали всего три победы, а вот поражений было уже семь при двух мировых. Результативность неплохая – забито 18 голов, а вот в обороне проблемы – пропущено 23 мяча.
В минувшем туре «Страсбур» играл против «Бреста» и не смог справиться с середняком чемпионата Франции. Эльзасцы пропустили на 22-й минуте встречи, в самой концовке не смогли реализовать пенальти и до финального свистка счет на табло не изменился – 0:1 по итогу. Ранее «сине-белые» уступили «Тулузе» (1:3), а до этого разгромили 5:1 «Осер».
Дисквалификации и травмы
Игру из-за травмы пропустят Паничелли, Митчелл и Ф.Бальде.
Интересные тренды для ставок
- В трех минувших встречах из пяти «Страсбура» назначался пенальти
- Эльзасцы в пяти последних играх зарабатывали в среднем 2,4 желтые карточки
Ориентировочный состав: Йоргенсен – Антви, Дукуре, Кулибали, Хёгсберг – Диоп, Эль-Мурабет – Яссин, Нанаси, Годо – Ортега.
Прогноз и ставки
Букмекеры выставили неплохой коэффициент на то, что «Гавр» и «Страсбур» сегодня отличатся. Эльзасцы выглядят мощнее в атаке – 18 забитых голов, да и в пяти последних очных играх из семи состоялся обмен мячами. А вот за плечами подопечных Исмаэля всего 10 забитых мячей, но в четырех минувших турах из пяти клуб и забивал, и пропускал. Команды продолжают борьбу за выживание, поэтому видится открытое противостояние с обменом мячами.
Прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.60
Ставка на исход
«Небесные» со старта сезона ведут борьбу за выживание и проигрывать не имеют права. Потеря очков приведет к необратимым последствиям, но даже победа не позволит покинуть последнее место. На наш взгляд, «Гавр» не позволит себе оступиться, да и серию поражений из семи игр в Лиге 1 нужно завершать. Можем предположить, что хозяева поля заработают три очка, тем более в трех очных противостояниях из пяти переигрывали эльзасцев.
Прогноз – азиатская фора (0) на «Гавр» с коэффициентом 2.30
Ставка на угловые
«Гавр» будет играть с позиции атаки и наверняка много времени проведет у ворот соперника, но при этом «Страсбур» будет отвечать. Однако в последних трех очных играх оппонентов из пяти подавалось не более девяти угловых ударов, чего ждем и сегодня.
Прогноз – тотал угловых меньше 9,5 с коэффициентом 1.62
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Тренды
Ставка Точный счет 2:1
В 2 из 4 последних очных встреч «Гавр» выиграл в один мяч
Ставка 1-й тайм: «Гавр» забьет
В 2 из 4 минувших матчей хозяева в первом тайме забивали
Ставка 2-й тайм: «Страсбур» забьет
В пяти прошедших играх «небесные» во втором тайме пропускали
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Гавр
|0,04%
|—
|Ничья
|0,73%
|136.99
|Страсбур
|99,23%
|1.01
Динамика вероятностей19'–79'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|0,77%
|129.66
|12
|99,27%
|1.01
|X2
|99,96%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|47,04%
|2.13
|Меньше
|52,96%
|1.89
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|13,38%
|7.48
|Меньше
|86,62%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|2,68%
|37.34
|Меньше
|97,32%
|1.03
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Гавр
|12,13%
|8.24
|Страсбур
|34,91%
|2.86
|Не будет
|52,96%
|1.89
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|15,12%
|6.61
|Нет
|84,88%
|1.18
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Гавр +1.5
|9,79%
|10.21
|Страсбур -1.5
|90,21%
|1.11
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Гавр +2.5
|66,93%
|1.49
|Страсбур -2.5
|33,07%
|3.02
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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