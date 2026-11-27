Текущая форма

«Майнц» провел неплохой стартовый отрезок сезона, но на дистанции не может держать высокий уровень. На данный момент серия поражений с учетом всех турниров достигла отметки в пять матчей, в Бундеслиге за плечами четыре поражения кряду и 12 пропущенных голов. В трех из четырех проигранных матчей «карнавальники» пропускали не менее трех голов, тяжело с такой слабой игрой в обороне на что-то рассчитывать. В последнем матче подопечные Урса Фишера на выезде ничего не смогли противопоставить «Аугбургу» (1:3) и занимают сейчас 13-е место в таблице, отрываясь на три очка от зоны прямого вылета.

Дисквалификации и травмы

В списке травмированных Кор, а выход на поле Силаса под вопросом.

Интересные тренды для ставок

«Майнц» с учетом всех турниров потерпел поражения в пяти матчах кряду

В восьми из девяти предыдущих матчей футболисты «Майнца» фолили чаще, чем соперники

Ориентировочный состав: Центнер – да Коста, Пош, Потульски – Качи, Небель, Сано, Амири, Мвене – Беккер, Титц.