На «Мева Арене» в Бундеслиге «Майнц» принимал «Унион Берлин». Яник Хаберер вывел гостей вперед на 37-й минуте, однако в концовке встречи хозяева ответили двумя мячами. Победу «Майнцу» со счетом 2:1 принесли Филипп Тиетц и Антони Качи.
Майнц – Унион: прогноз на матч Бундеслиги
Анализ команд
Текущая форма
«Майнц» провел неплохой стартовый отрезок сезона, но на дистанции не может держать высокий уровень. На данный момент серия поражений с учетом всех турниров достигла отметки в пять матчей, в Бундеслиге за плечами четыре поражения кряду и 12 пропущенных голов. В трех из четырех проигранных матчей «карнавальники» пропускали не менее трех голов, тяжело с такой слабой игрой в обороне на что-то рассчитывать. В последнем матче подопечные Урса Фишера на выезде ничего не смогли противопоставить «Аугбургу» (1:3) и занимают сейчас 13-е место в таблице, отрываясь на три очка от зоны прямого вылета.
Дисквалификации и травмы
В списке травмированных Кор, а выход на поле Силаса под вопросом.
Интересные тренды для ставок
- «Майнц» с учетом всех турниров потерпел поражения в пяти матчах кряду
- В восьми из девяти предыдущих матчей футболисты «Майнца» фолили чаще, чем соперники
Ориентировочный состав: Центнер – да Коста, Пош, Потульски – Качи, Небель, Сано, Амири, Мвене – Беккер, Титц.
Текущая форма
«Унион» проваливает нынешний сезона и входит в число основных претендентов на понижение в классе. Берлинцы набрали всего семь очков, занимают 17-е место в зоне вылета. В активе всего одна победа, которую удалось добыть еще 10 октября над «Эльверсбергом» (1:0). В двух последних турах у подопечных Мауро Лустринелли был непростой календарь, поражения от «Фрайбурга» (2:0) и «Лейпцига» (1:5) большой неожиданностью не стали. Отметим, что в гостях с начала сезона в Бундеслиге «Унион» провел четыре матча, в которых набрал только одно очко, сыграв вничью с «Аугсбургом» (1:1).
Дисквалификации и травмы
В лазарете у «Униона» Удуохай, Маркграф, Нсоки, Сков, Хедира, Бурджу и Юранович. Ван ден Бош будет отбывать дисквалификацию.
Интересные тренды для ставок
- В четырех из пяти последних матчей «Униона» в первом тайме больше одного гола не забивалось
- В трех из четырех предыдущих матчей игроки «Униона» попадали в офсайды чаще, чем соперники
Ориентировочный состав: Реннов – Хаберер, Фридрих, Кверфельд, Кен – Эбишер, Кемляйн, Шафер, Имери – Берк, Илич.
Прогноз и ставки
В матче двух неудачников тяжело отдать кому-либо преимущество, несмотря на то что в линии букмекерских контор «Майнц» выступает в роли очевидного фаворита. Обе команды испытывают огромные проблемы в обороне. «Карнавальники» пропустили в Бундеслиге 22 гола, а в пассиве у берлинцев 26 мячей. Вряд ли с такой игрой в защите кто-то из них сегодня сумеет отыграть на ноль, тем более, в семи очных встречах кряду фиксировался обмен забитыми голами. Делаем ставку на то, что сегодня эта серия не прервется.
Наш прогноз – обе забьют за коэффициент 1.67
Ставка на исход
«Майнц» не побеждал в пяти матчах кряду с учетом всех турниров и вряд ли с такими результатами заслуживает статус фаворита. «Унион» не выигрывал в шести поединках кряду, но при этом в трех случаях расходился миром со своими соперниками. Считаем, что в матче высока вероятность ничьи, тем более, в трех из пяти предыдущих личных встреч оппоненты не смогли определить сильнейшего.
Вторая ставка – ничья с коэффициентом 4.80
Ставка на угловые
По угловым отдаем предпочтение «Майнцу», явно на своем поле «карнавальники» постараются сыграть первым номером. Плюс ко всему, «Унион» в четырех матчах кряду выполнял меньше подач от углового флажка, чем соперники.
Прогноз – победа «Майнца» по угловым с форой (-2.5) с коэффициентом 1.75
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Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка 1-й тайм: тотал меньше 1.5 гола
В четырех из пяти последних матчей с участием «Униона» такая ставка прошла
Ставка Победа «Майнца» по желтым карточкам
В пяти из шести последних матчей игроки «Майнца» получали больше желтых карточек, чем соперники
Ставка Точный счет 1:1
В трех из пяти последних очных поединков соперники расходились миром
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Майнц
|96,21%
|1.04
|Ничья
|3,72%
|26.88
|Унион Берлин
|0,07%
|—
Динамика вероятностей17'–92'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|99,93%
|1.00
|12
|96,28%
|1.04
|X2
|3,79%
|26.37
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|13,23%
|7.56
|Меньше
|86,77%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Майнц
|9,48%
|10.54
|Унион Берлин
|3,75%
|26.66
|Не будет
|86,77%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Майнц -0.5
|96,21%
|1.04
|Унион Берлин +0.5
|3,79%
|26.37
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Майнц -1.5
|9,31%
|10.74
|Унион Берлин +1.5
|90,69%
|1.10
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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28.11.2026 в 15:27