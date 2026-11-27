«Спартак» 28 ноября в очередном календарном матче КХЛ сразится в Москве с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. «Красно-белые» снова поймали кризис и не могут победить в двух матчах подряд. Сможет ли «Спартак» взять реванш за два поражения кряду от «автозаводцев» и на какие ставки в матче обратить внимание? Ответ в нашем прогнозе.