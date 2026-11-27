Сегодня в Москве на арене Мегаспорт прошел матч регулярного сезона КХЛ между «Спартаком» и «Торпедо НН». Единственную шайбу на 12-й минуте забросил Матвей Поляков из «Торпедо НН». Гости победили со счетом 1:0.
Спартак – Торпедо: прогноз на матч КХЛ
Анализ команд
«Спартак» в последнем матче проиграл в дерби ЦСКА, и это поражение стало третьим в четырех последних играх. Подопечные Алексея Жамнов не выполнили план на игру и в полной мере не смогли справиться с давлением «армейцев» - 1:5 по итогу. Отметим, что игра была грубой и на двоих команды заработали 55 минут штрафа. Ранее «красно-белые» проиграли «Нефтехимику» (1:3) в Нижнекамске, а до этого смогли справиться с «Ак Барсом» (3:2 Б). На данном этапе 35 очков в активе и пятое место в Западной конференции.
«Автозаводцы» выездную серию будут проводить в Москве, и играть придется еще с набравшим ход «Динамо». Подопечные Алексея Исакова в минувшем матче переиграли аутсайдера Востока «Сибирь». «Торпедовцы» контролировали игру, забросили по две шайбы в первых двух периодах и на третий тайм выходили при счете 4:2. Гости один гол отыграли, но за пять секунд до финальной сирены Степан Старков забросил в пустые ворота – 5:3 по итогу. На данном этапе четвертое место в Западной конференции и 37 очков в активе.
Прогноз и ставки
«Спартак» имеет небольшие сложности в наборе очков, проиграл в трех матчах из четырех прошедших. Несмотря на то что хозяева в минувшей игре уступили лидеру конференции ЦСКА, им вполне по силам взять реванш за два поражения кряду от «автозаводцев», так как состав намного опытнее и сыграннее. «Спартак» имеют задачу догнать лидеров Запада и права на ошибку не имеет. Полагаем, что подопечные Жамнова воспользуются фактором своей площадки и заработают два очка, но заиграем ставку с подстраховкой.
Прогноз – победа «Спартака» в матче c коэффициентом 1.75
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Тренды
Ставка 1-й период: тотал больше 1,5 шайбы
В 3 из 5 последних встреч гостей в первом периоде было заброшено более 1.5 шайбы
Ставка 3-й период: победа «Спартака»
В 2 из 4 прошедших матчей «автозаводцы» в третьем периоде проиграли
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Спартак
|2,73%
|36.62
|Ничья
|21,62%
|4.63
|Торпедо НН
|75,65%
|1.32
Динамика вероятностей13'–50'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|24,35%
|4.11
|12
|78,38%
|1.28
|X2
|97,27%
|1.03
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|57,85%
|1.73
|Меньше
|42,15%
|2.37
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|21,43%
|4.67
|Меньше
|78,57%
|1.27
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|5,7%
|17.53
|Меньше
|94,3%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Спартак
|22,9%
|4.37
|Торпедо НН
|34,95%
|2.86
|Не будет
|42,15%
|2.37
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|28,97%
|3.45
|Нет
|71,03%
|1.41
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Спартак +0.5
|24,35%
|4.11
|Торпедо НН -0.5
|75,65%
|1.32
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Спартак +1.5
|68,7%
|1.46
|Торпедо НН -1.5
|31,3%
|3.19
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Спартак +2.5
|92,72%
|1.08
|Торпедо НН -2.5
|7,28%
|13.73
О матче
Трансляция матча
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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28.11.2026 в 15:30
28.11.2026 в 14:25
28.11.2026 в 12:35
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