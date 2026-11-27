Текущая форма

«Лидс» после долгой безвыигрышной серии наконец сумел найти свою игру. В двух ноябрьских матчах подопечные Даниэля Фарке одержали две победы над лондонскими клубами, «Тоттенхэмом» (1:0) и «Челси» (4:1). Эти шесть очков помогли хозяевам подняться на седьмое место и теперь команда всего на один балл отстает от пятой позиции. Клуб пропустил всего девять голов за 11 матчей и по качеству игры в обороне уступает только лидеру чемпионата, лондонскому «Арсеналу».

Дисквалификации и травмы

Фернандес травмирован и не примет участия в матче.

Интересные тренды для ставок

В этом сезоне команда пока не проигрывала дома

Хозяева выиграли два последних очных матча у «Ковентри»

Ориентировочный состав: Траффорд - Мухаремович, Эльведи, Джастин - Гудмундссон, Танака, Ампаду, Богл - Окафор, Лонгстафф - Кальверт-Льюин