Сегодня на стадионе Элланд Роуд состоялся матч Английской Премьер-лиги между Лидсом и Ковентри. Доминик Кальверт-Льюин открыл счёт на сороковой минуте, а Шон Лонгстафф оформил дубль в концовке первого тайма и на шестьдесят шестой минуте встречи. Хозяева одержали уверенную победу со счётом три ноль.
Лидс – Ковентри Сити: прогноз на матч английской Премьер-Лиги
Анализ команд
Текущая форма
«Лидс» после долгой безвыигрышной серии наконец сумел найти свою игру. В двух ноябрьских матчах подопечные Даниэля Фарке одержали две победы над лондонскими клубами, «Тоттенхэмом» (1:0) и «Челси» (4:1). Эти шесть очков помогли хозяевам подняться на седьмое место и теперь команда всего на один балл отстает от пятой позиции. Клуб пропустил всего девять голов за 11 матчей и по качеству игры в обороне уступает только лидеру чемпионата, лондонскому «Арсеналу».
Дисквалификации и травмы
Фернандес травмирован и не примет участия в матче.
Интересные тренды для ставок
- В этом сезоне команда пока не проигрывала дома
- Хозяева выиграли два последних очных матча у «Ковентри»
Ориентировочный состав: Траффорд - Мухаремович, Эльведи, Джастин - Гудмундссон, Танака, Ампаду, Богл - Окафор, Лонгстафф - Кальверт-Льюин
Текущая форма
«Ковентри Сити» очень слабо начинал нынешний сезон и терпел поражение за поражением. Тогда казалось, что гости станут главным аутсайдером Премьер-Лиги, но коллектив Фрэнка Лэмпарда пришел в себя и уже одержал четыре победы. В двух последних домашних матчах новичок АПЛ смог обыграть «Сандерленд» (3:1) и «Кристал Пэлас» (3:2), а на выезде потерпел поражение от «Эвертона» (1:3). В турнирной таблице команда занимает 14-е место и на три балла опережает зону вылета.
Дисквалификации и травмы
Аменда, Авонийи, Экклз, Мэйсон-Кларк, Вульфенден, Райт и Иренки пропустят матч из-за травм.
Интересные тренды для ставок
- Команда еще ни разу не сыграла вничью
- Гости проиграли три из четырех последних выездных матчей
Ориентировочный состав: Рашворт - Мфуни, Пиннок, Томас, ван Эвейк - Граймс, Торп - Гбохо, Рудони, Сакамото - Шериф
Прогноз и ставки
Скорее всего, у хозяев не возникнет проблем в предстоящем поединке. Команда Даниэля Фарке пока проигрывает только на выезде и от соперников из верхней половины таблицы. Гости с составом уровня Чемпионшипа вряд ли смогут составить равную конкуренцию претенденту на еврокубки, особенно на «Элланд Роуд». Коллектив из Лидса должен уверенно победить.
Наш прогноз - азиатская фора (-1) на «Лидс» за 1.78
Ставка на тотал
Обычно хозяева стараются играть прагматично, но после успеха в гостевом матче с «Челси» стало понятно, что и игра в атаку «Лидсу» вполне удается. Более того, матчи с участием «Ковентри Сити» почти всегда получаются результативными. Предстоящий поединок вряд ли станет исключением.
Наш прогноз - тотал больше 2.5 мячей за 1.70
Ставка на угловые
В восьми последних матчах гости ни разу не выиграли по угловым. В этом поединке «Ковентри Сити» является явным аутсайдером, поэтому вряд ли и в этом матче получится переиграть оппонента по корнерам.
Наш прогноз - азиатская фора (-2.5) по угловым на «Лидс» за 1.96
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Прогнозы экспертов
В субботу днем «Лидс» и «Ковентри» встретятся в матче английской Премьер-лиги.
«Лидс» в этом сезоне показывает отличные результаты. Хотя большинство экспертов считали «павлинов» потенциальными кандидатами на вылет, команда Даниэля Фарке занимает седьмое место в турнирной таблице. В октябре у «Лидса» были некоторые проблемы, но они выиграли оба ноябрьских матча и находятся в хорошей форме. В прошлые выходные команда Фарке одержала победу над «Челси» со счетом 4:1 на выезде.
«Ковентри» вернулся в Премьер-лигу спустя 25 лет. Главная цель команды на сезон — избежать вылета. После 11 туров команда Фрэнка Лэмпарда находится всего на несколько позиций выше зоны вылета, но любая неудача может дорого обойтись. «Ковентри» выиграл два из последних трех матчей. В предыдущей встрече они одержали победу дома над «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.
«Лидс» по-прежнему не проигрывал в этом сезоне на «Элланд Роуд». С другой стороны, «Ковентри» проиграл три из четырех предыдущих выездных матчей. Кроме того, «Лидс» выиграл две последние очные встречи.
Мой прогноз - победа «Лидса» и обе команды забьют – да за 3.20 в БК Бетсити
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Тренды
Ставка Точный счет 4:1
Хозяева одержали две из трех последних побед с таким счетом
Ставка Цифра 1 в итоговом счете
Эта закономерность сработала в семи из восьми последних матчей гостей
Ставка Ничья в первом тайме
Эта ставка сыграла в трех из четырех последних матчей хозяев
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Лидс
|99,99%
|1.00
|Ничья
|0,01%
|—
|Ковентри
|0%
|—
Динамика вероятностей3'–89'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|100%
|1.00
|12
|99,99%
|1.00
|X2
|0,01%
|—
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|22,83%
|4.38
|Меньше
|77,17%
|1.30
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|2,83%
|35.33
|Меньше
|97,17%
|1.03
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Лидс
|15,66%
|6.39
|Ковентри
|7,17%
|13.95
|Не будет
|77,17%
|1.30
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|7,82%
|12.79
|Нет
|92,18%
|1.08
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Лидс -2.5
|93,41%
|1.07
|Ковентри +2.5
|6,59%
|15.17
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
Комментарии
28.11.2026 в 16:50
28.11.2026 в 13:35
28.11.2026 в 12:20