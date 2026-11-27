В 14 туре Ла Лиги встретятся «Эльче» и «Атлетико». Думаю, особой интриги в этом матче нет — друг с другом сыграют оппоненты из разных частей турнирной таблицы. Мадридцы должны уверенно выигрывать.

«Атлетико» проводит свой привычный сезон. На данный момент команда идет на третьей строчке в Примере с 31 баллом — на два очка отстает от второго «Реала» и на пять — от лидирующей «Барселоны». Сами «матрасники» уже имеют отрыв от преследователей в четыре и более очков.

Да, недавно «Атлетико» пару неудач потерпел, в Лиге чемпионов «Баварии» уступил (0:2), после чего еще и «Барселоне» проиграл в Ла Лиге (1:2). И за последние месяцы у команды Симеоне это были единственные неудачи, почти во всех остальных играх она побеждала. На неделе «Атлетико» еще одну встречу в ЛЧ провела, обыграла «Викинг» уверенно — 2:0.

«Эльче» не так давно шел на небольшой серии без проигрышей из пяти игр — три победы и две ничьи, в том числе смог в Ла Лиге не уступить «Вильярреалу» (0:0) и «Сельте» (0:0). Правда, после этого у команды другая серия началась — без побед, насчитывает она уже три матча. В прошлом туре «Эльче» поделил очки с «Леванте» (1:1), пропустив от соперника на 88 минуте.

Если брать весь сезон, то команда чаще терпела неудачи все-таки — за 13 туров Ла Лиги добыла всего две победы, еще пять раз вничью сыграла и в шести случаях уступила. С 11 баллами «Эльче» идет в зоне вылета сейчас, хотя сразу четырем оппонентам выше уступает всего на одно очко.

И я не думаю, что сейчас «Эльче» прервет свою неудачную серию, поднявшись из зоны вылета. Если бы против «Атлетико» сыграл оппонент из середины таблицы хотя бы, он бы, возможно, воспользовался плотным графиком мадридцев, которые на неделе матч в ЛЧ проводили. Но в этом противостоянии у команды Симеоне вряд ли возникнут проблемы с победой.

Ставлю на выигрыш «Атлетико» с форой (-1) мяч за 1.65