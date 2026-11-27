Эльче – Атлетико: прогноз на матч чемпионата Испании
Анализ команд
Текущая форма
«Эльче» вполне ожидаемо сражается за выживание в Примере, после 13 туров занимает 19-е место в зоне вылета и всего на один балл отстает от спасительной 17-й строчки. Команда Мартина Ансельми является худшей в Ла Лиге по игре на своем поле – всего одно набранное очко, пять поражений в шести сыгранных матчах. Дома совершенно ничего не получается в атаке – только четыре забитых гола. В предыдущем туре «Эльче» на выезде играл с «Леванте» (1:1). Соперники на двоих нанесли только четыре удара в створ, матч завершился закономерной ничьей.
Дисквалификации и травмы
Лемар и Р. Санчес не сыграют из-за травм. Агуадо, Сантьяго, Ауари и Бояр под вопросом.
Интересные тренды для ставок
- На своем поле с начала сезона в Примере «Эльче» проиграл пять из шести матчей
- Игроки «Эльче» фолили реже, чем соперники, в шести из семи последних матчей
Ориентировочный состав: Дитуро – Сангаре, Чуст, Редондо, Ревиво – Вильяр, Морсильо, Нету – Сепеда, Фер Ниньо, Валера.
Текущая форма
«Атлетико» к старту 14 тура подходит на привычном за последние сезоны третьем месте. От лидирующей «Барселоны» команда Диего Симеоне отстает на пять очков, а от второго «Реала» на два балла. После домашнего поражения от «Барселоны» (1:2) «матрасники» уверенно в гостях обыграли «Хетафе» со счетом 3:0. На неделе «Атлетико» в Лиге Чемпионов на своем поле победил «Викинг» (2:0) и занимает после пяти туров 18-е место с семью очками. Отметим, что в этом сезоне мадридцы уверенно ощущают себя на чужих аренах, в Примере в гостях выиграли шесть из семи проведенных матчей.
Дисквалификации и травмы
Лукман пропустит игру из-за травмы, а выход на поле Ромеро и Серлот под вопросом.
Интересные тренды для ставок
- В пяти из шести последних выездных матчей «Атлетико» одержал победы
- В шести матчах кряду игроки «Атлетико» попадали в офсайды чаще, чем соперники
Ориентировочный состав: Облак – Льоренте, Пубиль, Ганцко, Гримальдо – Барриос, Кардосо, Ли Кан Ин – Дж. Симеоне, Альварес, Баэна.
Прогноз и ставки
«Эльче» в двух последних очных поединках не проигрывал «Атлетико», однако вряд ли сегодня удастся развить серию. На своем поле подопечные Мартина Ансельми в Примере выступают провально, набрали всего одно очко, забили только четыре гола. «Атлетико» на протяжении сезона практически не позволяет себе провалов в матчах против уступающих в классе соперников. «Матрасники» мощно выступают в гостях, победили в рамках Ла Лиги в шести из семи сыгранных матчей, причем три из пяти предыдущих побед оформляли с преимуществом более чем в один мяч. Ожидаем, что подопечные Диего Симеоне сегодня в очередной раз на классе наберут три очка.
Наш прогноз – победа «Атлетико» с азиатской форой (-1) за коэффициент 1.75
Ставка на тотал
На своем поле у «Эльче» совершенно ничего не получается в атаке – всего четыре забитых гола в шести сыгранных матчах. «Атлетико» три последних выездных победы в Ла Лиге добыл с «сухим» счетом и явно сегодня будет иметь неплохие шансы снова отыграть на ноль.
Вторая ставка – «Эльче» не забьет с коэффициентом 2.38
Ставка на угловые
Перед нами команды, которые не славятся высокими показателями по угловым. В 9 из 11 предыдущих матчей с участием и «Эльче», и «Атлетико» больше девяти подач от углового флажка не фиксировалось. Логично на основе данного тренда заиграть ставку на тотал меньше по корнерам.
Прогноз – тотал угловых меньше 9.5 с коэффициентом 1.72
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Прогнозы экспертов
В 14 туре Ла Лиги встретятся «Эльче» и «Атлетико». Думаю, особой интриги в этом матче нет — друг с другом сыграют оппоненты из разных частей турнирной таблицы. Мадридцы должны уверенно выигрывать.
«Атлетико» проводит свой привычный сезон. На данный момент команда идет на третьей строчке в Примере с 31 баллом — на два очка отстает от второго «Реала» и на пять — от лидирующей «Барселоны». Сами «матрасники» уже имеют отрыв от преследователей в четыре и более очков.
Да, недавно «Атлетико» пару неудач потерпел, в Лиге чемпионов «Баварии» уступил (0:2), после чего еще и «Барселоне» проиграл в Ла Лиге (1:2). И за последние месяцы у команды Симеоне это были единственные неудачи, почти во всех остальных играх она побеждала. На неделе «Атлетико» еще одну встречу в ЛЧ провела, обыграла «Викинг» уверенно — 2:0.
«Эльче» не так давно шел на небольшой серии без проигрышей из пяти игр — три победы и две ничьи, в том числе смог в Ла Лиге не уступить «Вильярреалу» (0:0) и «Сельте» (0:0). Правда, после этого у команды другая серия началась — без побед, насчитывает она уже три матча. В прошлом туре «Эльче» поделил очки с «Леванте» (1:1), пропустив от соперника на 88 минуте.
Если брать весь сезон, то команда чаще терпела неудачи все-таки — за 13 туров Ла Лиги добыла всего две победы, еще пять раз вничью сыграла и в шести случаях уступила. С 11 баллами «Эльче» идет в зоне вылета сейчас, хотя сразу четырем оппонентам выше уступает всего на одно очко.
И я не думаю, что сейчас «Эльче» прервет свою неудачную серию, поднявшись из зоны вылета. Если бы против «Атлетико» сыграл оппонент из середины таблицы хотя бы, он бы, возможно, воспользовался плотным графиком мадридцев, которые на неделе матч в ЛЧ проводили. Но в этом противостоянии у команды Симеоне вряд ли возникнут проблемы с победой.
Ставлю на выигрыш «Атлетико» с форой (-1) мяч за 1.65
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Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка 1-й тайм: ничья
В двух последних очных поединках по итогам стартовой 45-минутки фиксировалась ничья
Ставка Тотал желтых карточек больше 3.5
В 10 матчах кряду с участием «Эльче» такая ставка сыграла
Ставка Точный счет 0:2
Три последних выездных победы «Атлетико» одержал с «сухим» счетом
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Эльче
|1,16%
|86.03
|Ничья
|11,58%
|8.63
|Атлетико
|87,26%
|1.15
Динамика вероятностей17'–77'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|12,74%
|7.85
|12
|88,42%
|1.13
|X2
|98,84%
|1.01
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|53,45%
|1.87
|Меньше
|46,55%
|2.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|17,45%
|5.73
|Меньше
|82,55%
|1.21
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Эльче
|16,06%
|6.23
|Атлетико
|37,39%
|2.67
|Не будет
|46,55%
|2.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Эльче +0.5
|12,74%
|7.85
|Атлетико -0.5
|87,26%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Эльче +1.5
|64,58%
|1.55
|Атлетико -1.5
|35,42%
|2.82
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Эльче +2.5
|91,73%
|1.09
|Атлетико -2.5
|8,27%
|12.09
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии
28.11.2026 в 17:10
28.11.2026 в 13:45