Матч окончен! Итоговый счёт — Бирмингем Сити 2:4 Болтон Уондерерс.
Второй тайм завершён. Счёт — Бирмингем Сити 2:4 Болтон Уондерерс.
94'Автогол! Мяч в свои ворота срезает Итан Лэрд (Бирмингем Сити). Счёт — Бирмингем Сити 2:4 Болтон Уондерерс.
94'Штанга! Макс Конвей (Болтон Уондерерс) пробил левой ногой с левого края штрафной в быстрой контратаке — мяч попадает в правую штангу!
94'Жёлтая карточка: предупреждение получает Дейл Фрай (Бирмингем Сити) за грубый фол.
93'Бен Дэвис (Болтон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
93'Фолит Дейл Фрай (Бирмингем Сити).
91'Офсайд у команды Бирмингем Сити: Марвин Дукш оказался в положении «вне игры».
91'Неточный удар. Итан Лэрд (Бирмингем Сити) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Макс Бёрд навесом с углового.
91'Резервный арбитр компенсировал 4 минуты.
91'Угловой подаст Бирмингем Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Тьерри Гале).
90'Томоки Ивата (Бирмингем Сити) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
90'Фолит Джош Шиган (Болтон Уондерерс).
87'Замена у команды Болтон Уондерерс: на поле выходит Льюис Брант, игру покидает Рубен Родригеш.
86'Замена у команды Бирмингем Сити: на поле выходит Марвин Дукш, игру покидает Огюст Приске.
86'Замена у команды Бирмингем Сити: на поле выходит Макс Бёрд, игру покидает Брайт Осайи-Сэмюэл.
84'Гол! Бирмингем Сити 2:3 Болтон Уондерерс. Ацуки Ито (Болтон Уондерерс) пробил правой ногой с левого угла вратарской и отправляет мяч в верхний правый угол ворот.
84'Удар отражён. Рубен Родригеш (Болтон Уондерерс) пробил головой из центра штрафной — вратарь Райан Оллсоп (Бирмингем Сити) парирует мяч в нижнем левом углу ворот. Передачу выполнил Макс Конвей навесом в штрафную.
80'Замена у команды Болтон Уондерерс: на поле выходит Ацуки Ито, игру покидает Лука Стивенсон.
80'Замена у команды Болтон Уондерерс: на поле выходит Макс Лотт, игру покидает Ксавьер Симонс.
79'Неточный удар. Гайска Ларрасабал (Болтон Уондерерс) пробил левой ногой с правого края штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот.
77'Неточный удар. Тьерри Гале (Болтон Уондерерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Макс Конвей.
76'Фолит Огюст Приске (Бирмингем Сити).
76'Джош Шиган (Болтон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
76'Неточный удар. Джош Шиган (Болтон Уондерерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Макс Конвей.
75'Неточный удар. Рубен Родригеш (Болтон Уондерерс) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Гайска Ларрасабал скидкой головой.
74'Неточный удар. Тьерри Гале (Болтон Уондерерс) пробил левой ногой с левого угла вратарской — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Гайска Ларрасабал навесом в штрафную.
72'Неточный удар. Ксавьер Симонс (Болтон Уондерерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Тьерри Гале.
71'Неточный удар. Гайска Ларрасабал (Болтон Уондерерс) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Джош Шиган после розыгрыша углового.
70'Угловой подаст Болтон Уондерерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Фил Нойманн).
67'Угловой подаст Бирмингем Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Бен Дэвис).
67'Замена у команды Бирмингем Сити: на поле выходит Итан Лэрд, игру покидает Кристоффер Лунд.
64'Удар заблокирован. Кристоффер Лунд (Бирмингем Сити) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Хон Солис.
64'Неточный удар. Фил Нойманн (Бирмингем Сити) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Томоки Ивата навесом со стандарта.
63'Огюст Приске (Бирмингем Сити) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
63'Фолит Бен Дэвис (Болтон Уондерерс).
62'Томоки Ивата (Бирмингем Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
62'Фолит Рубен Родригеш (Болтон Уондерерс).
62'Замена в составе Болтон Уондерерс. На поле выходит Тьерри Гейл, игру покидает Самюэль Илинг-Джуниор.
61'Мимо ворот. Сэм Дэлби (Болтон Уондерерс) пробил головой из центра штрафной, мяч улетел вправо. Пас от Самюэля Илинг-Джуниора.
60'Удар отражён. Фил Нойманн (Бирмингем Сити) пробил головой из центра штрафной — вратарь Гэвин Базуну (Болтон Уондерерс) парирует мяч в верхнем левом углу ворот. Передачу выполнил Кристоффер Лунд навесом в штрафную.
60'Огюст Приске (Бирмингем Сити) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
60'Фолит Лука Стивенсон (Болтон Уондерерс).
59'Жёлтая карточка Самюэлю Илинг-Джуниору (Болтон Уондерерс) за грубый фол.
59'Брайт Осайи-Сэмюэл (Бирмингем Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
59'Фолит Самюэль Илинг-Джуниор (Болтон Уондерерс).
58'Угловой подаст Болтон Уондерерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Хон Солис).
58'Удар заблокирован. Лука Стивенсон (Болтон Уондерерс) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч.
56'Гол! Бирмингем Сити 2:2 Болтон Уондерерс. Огюст Приске (Бирмингем Сити) пробил левой ногой с близкого расстояния и отправляет мяч в нижний левый угол ворот. Голевая передача — Кристоф Кларер скидкой головой после стандарта.
55'Томоки Ивата (Бирмингем Сити) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
55'Фолит Самюэль Илинг-Джуниор (Болтон Уондерерс).
54'Фолит Гайска Ларрасабал (Болтон Уондерерс).
54'Кристоф Кларер (Бирмингем Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
51'Гол! Бирмингем Сити 1:2 Болтон Уондерерс. Рубен Родригеш (Болтон Уондерерс) пробил левой ногой с близкого расстояния и отправляет мяч в нижний левый угол ворот. Голевая передача — Гайска Ларрасабал навесом в быстрой контратаке.
49'Фолит Самюэль Илинг-Джуниор (Болтон Уондерерс).
49'Джей Стэнсфилд (Бирмингем Сити) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
46'Начался второй тайм. Счёт — Бирмингем Сити 1:1 Болтон Уондерерс.
46'Замена у команды Бирмингем Сити: на поле выходит Дейл Фрай, игру покидает Патрик Робертс.
Первый тайм завершён. Счёт — Бирмингем Сити 1:1 Болтон Уондерерс.
48'Неточный удар. Крис Форино (Болтон Уондерерс) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Джош Шиган навесом с углового.
48'Угловой подаст Болтон Уондерерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джей Стэнсфилд).
46'Офсайд у команды Болтон Уондерерс: Гайска Ларрасабал оказался в положении «вне игры».
46'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
44'Офсайд у команды Болтон Уондерерс: Сэм Далби оказался в положении «вне игры».
43'Гол! Бирмингем Сити 1, Болтон Уондерерс 1. Сэмюэл Айлинг-Джуниор (Болтон Уондерерс) пробил левой ногой из центра вратарской площадки — мяч летит в центр ворот. Ассистировал Джош Шихан.
43'Неточный удар. Джош Шиган (Болтон Уондерерс) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Сэм Далби.
42'Офсайд у команды Бирмингем Сити: Огюст Приске оказался в положении «вне игры».
38'Огюст Приске (Бирмингем Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
38'Фолит Бен Дэвис (Болтон Уондерерс).
38'Фолит Джей Стэнсфилд (Бирмингем Сити).
38'Лука Стивенсон (Болтон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
37'Неточный удар. Джош Шиган (Болтон Уондерерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Крис Форино после розыгрыша стандарта.
36'Фолит Кристоффер Лунд (Бирмингем Сити).
36'Гайска Ларрасабал (Болтон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
36'Удар отражён. Сэм Далби (Болтон Уондерерс) пробил головой с острого угла слева — вратарь Райан Оллсоп (Бирмингем Сити) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Макс Конвей навесом в штрафную.
33'Угловой подаст Болтон Уондерерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Райан Оллсоп).
33'Удар отражён. Самуэль Илинг-Джуниор (Болтон Уондерерс) пробил левой ногой с левого края штрафной площади — Райан Олсоп (Бирмингем Сити) парирует мяч в нижнем левом углу.
32'Удар отражён. Джош Шиган (Болтон Уондерерс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Райан Оллсоп (Бирмингем Сити) парирует мяч в нижнем правом углу ворот.
30'Замена у команды Бирмингем Сити: на поле выходит Райан Оллсоп, игру покидает Лиам Миллар.
28'Красная карточка! С поля удалён Джеймс Бидл (Бирмингем Сити).
28'Игра рукой — правила нарушает Джеймс Бидл (Бирмингем Сити).
26'Удар отражён. Гайска Ларрасабал (Болтон Уондерерс) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Джеймс Бидл (Бирмингем Сити) парирует мяч в верхнем правом углу ворот. Передачу выполнил Сэм Далби.
26'Неточный удар. Сэм Далби (Болтон Уондерерс) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Макс Конвей навесом в штрафную.
26'Рубен Родригеш (Болтон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
26'Фолит Патрик Робертс (Бирмингем Сити).
25'Мимо ворот. Самюэль Илинг-Джуниор (Болтон Уондерерс) пробил головой из центра штрафной, мяч улетел влево. Пас от Ксавье Симонса.
24'Фолит Самюэль Илинг-Джуниор (Болтон Уондерерс).
24'Брайт Осайи-Сэмюэл (Бирмингем Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
22'Сэм Далби (Болтон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
22'Фолит Кристоф Кларер (Бирмингем Сити).
21'Фолит Ксавьер Симонс (Болтон Уондерерс).
21'Брайт Осайи-Сэмюэл (Бирмингем Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
20'Рубен Родригеш (Болтон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
20'Фолит Томоки Ивата (Бирмингем Сити).
18'Фолит Макс Конвей (Болтон Уондерерс).
18'Брайт Осайи-Сэмюэл (Бирмингем Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
15'Фолит Самюэль Илинг-Джуниор (Болтон Уондерерс).
15'Брайт Осайи-Сэмюэл (Бирмингем Сити) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
14'Удар заблокирован. Джей Стэнсфилд (Бирмингем Сити) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Патрик Робертс.
13'Неточный удар. Бен Дэвис (Болтон Уондерерс) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Рубен Родригеш навесом с углового.
12'Угловой подаст Болтон Уондерерс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Брайт Осайи-Сэмюэл).
09'Фолит Джей Стэнсфилд (Бирмингем Сити).
09'Джош Шиган (Болтон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
08'Гол! Бирмингем Сити 1:0 Болтон Уондерерс. Кристоф Кларер (Бирмингем Сити) пробил головой с левого угла вратарской и отправляет мяч в нижний правый угол ворот. Голевая передача — Лиам Миллар навесом с углового.
07'Угловой подаст Бирмингем Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Крис Форино).
06'Неточный удар. Гайска Ларрасабал (Болтон Уондерерс) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой.
05'Сэм Далби (Болтон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
05'Фолит Фил Нойманн (Бирмингем Сити).
03'Фолит Джей Стэнсфилд (Бирмингем Сити).
03'Джош Шиган (Болтон Уондерерс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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