Текущая форма

«Бирмингем» разогнался в Чемпионшипе. После недавних колебаний «Blues» выдали ровную серию: в шести последних встречах четыре победы и два поражения, 10 забитых мячей против всего 4 пропущенных. Такой отрезок и правда говорит о подъеме.

Начнем со свежей победы над «Бернли» со счетом 2:0. Счет на седьмой минуте открыл Огюст Приске после передачи Джей Стэнсфилда, а во втором тайме свое слово сказал Джейдон Банель. Команда Тони Моубрея умеет и обороняться надежно, и добивать соперника, как в разгроме «Миллуола» (3:0). Так что «Бирмингем» выглядит серьезным фаворитом на своем поле.

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