ЦСКА – Зенит: прогноз на матч Премьер-Лиги
Анализ команд
Текущая форма
На протяжении десяти туров ЦСКА шел без поражений в Премьер-Лиге, но за пять последних игр проиграл трижды. Явно москвичи сейчас переживают серьезный спад, набрали в трех последних встречах всего одно очко, хотя календарь совсем уж сложным тяжело назвать: «Оренбург» (0:0), «Краснодар» (4:2), «Ахмат» (1:2). Шесть пропущенных голов в двух последних матчах, очевидные ошибки у защитников и голкипера – тяжело с такой игрой рассчитывать на положительный результат против «Зенита».
С «Ахматом» подопечные Дмитрия Игдисамова впервые в сезоне проиграли на своем поле в РПЛ. «Армейцы» владели мячом 71% игрового времени, нанесли 18 ударов по воротам, но не набрали хотя бы одно очко. Соперник четко воспользовался ошибками ЦСКА, два из трех ударов в створ оказались голевыми. Москвичи перед стартом 16 тура располагаются на пятом месте и уже на четыре очка отстают от тройки сильнейших.
На неделе в заключительном туре группового этапа Кубка России ЦСКА победил на выезде с минимальным счетом 1:0 «Акрон», забив победный гол с пенальти, и финишировал на втором месте в квартете.
Дисквалификации и травмы
Акинфеев, Мойзес, Гайич и Баринов не сыграют из-за травм.
Интересные тренды для ставок
- В трех из четырех последних матчей с участием ЦСКА забивалось больше двух голов
- В трех матчах кряду с участием «армейцев» в первом тайме фиксировалась ничья с точным счетом 0:0
- Игроки ЦСКА попадали в офсайды реже, чем соперники, в 12 из 15 предыдущих матчей
Ориентировочный состав: Бориско – Аззи, Жоао Виктор, Данилов, Абдулкадыров, Круговой – Обляков, Кисляк, Кармо – Лусиано, Глебов.
Текущая форма
«Зенит», как и предстоящий соперники, тоже сбавил обороты, но все же такого серьезного спада, как у ЦСКА, нет. Подопечные Сергея Семака не смогли победить в двух последних турах. Сначала дома разошлись миром с «Ростовом» (2:2), хотя дважды в той встрече выходили вперед в счете. Следом было выездное поражение со счетом 1:3 от «Рубина». В Казани не справились с фланговыми атаками соперника, плюс еще и со стандарта пропустили. В целом, в двух предыдущих матчах петербуржцы допускали много нехарактерных для себя ошибок в обороне, атака не смогла в полной мере их компенсировать.
После двух потерь очков кряду «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, конкуренты тоже теряли баллы. Подопечные Сергея Семака на одно очко отстают от московского «Динамо» и на один балл опережают «Спартак». На выезде в этом сезоне у действующего чемпиона впечатляющая статистика: шесть побед в восьми проведенных матчах, 18 набранных очков, это абсолютно лучший показатель в РПЛ. Отметим, что в гостях «Зенит» забил 19 голов, тоже лучший показатель в чемпионате. Гостевые матчи регулярно получаются результативными, в четырех предыдущих встречах сыграла ставка на тотал больше 2.5 голов. В атаке ключевую роль играют Соболев и Глушенков, которые оформили 20 голов на двоих.
В кубковом матче на неделе против «Крыльев Советов» (1:0) Сергей Семак ожидаемо провел широкую ротацию, сразу 10 игроков стартового состава не вышли с первых минут. «Зенит» уверенно занял первое место в группе, набрав 17 очков за шесть туров.
Дисквалификации и травмы
Не сыграет из-за перебора желтых карточек Вендел.
Интересные тренды для ставок
- В четырех предыдущих выездных матчах «Зенита» в РПЛ было забито больше двух голов
- «Зенит» побеждал в первом тайме в четырех из пяти последних матчей
- Игроки «Зенита» фолили реже, чем соперники, в 12 из 15 последних матчей
Ориентировочный состав: Москвичев – Мантуан, Дивеев, Нино, Сантос – Барриос, Карпукас – Луис Энрике, Глушенков, Педро – Соболев.
Прогноз и ставки
Последние очные поединки проходили в упорной борьбе и отличались высокой результативностью. Больше двух голов на двоих ЦСКА и «Зенит» забивали в трех личных встречах кряду. На данный момент соперники испытывают сложности в обороне, не всегда уверенно в воротах играют голкиперы, вряд ли удастся кому-то на ноль отыграть.
При этом в атаке ощутимых проблем нет. «Армейцы» на своем поле в пяти предыдущих матчах в РПЛ не покидали поле без забитых голов, а петербуржцы и вовсе на выезде с начала сезона отметились 19 взятиями ворот и в четырех предыдущих гостевых поединках с их участием проходила ставка на тотал больше 2.5 голов. Считаем, что наиболее оптимальным выбором для пари в предстоящей принципиальной встрече будет вариант на то, что соперники на двоих забьют минимум три гола.
Наш прогноз – тотал больше 2.5 голов за коэффициент 1.85
Ставка на исход
«Зенит» не смог победить в двух последних турах, а у ЦСКА серия без побед в РПЛ насчитывает три матча. При этом по игре все же у команды Сергея Семака нет таких очевидных провалов, как у «армейцев». Плюс ко всему, на выезде «Зенит» на протяжении сезона выступает успешно, победил в шести из восьми сыгранных матчей в Премьер-Лиге. Ожидаем, что подопечные Сергея Семака возьмут сегодня реванш за поражение в первом круге.
Вторая ставка – победа «Зенита» с коэффициентом 2.22
Ставка на угловые
По угловым при выборе ставки опираемся на тренд у гостей. «Зенит» выполнял больше подач от углового флажка, чем соперники, в четырех из пяти последних матчей. В очной встрече первого круга петербуржцы разгромили ЦСКА по корнерам со счетом 10-2.
Прогноз – победа «Зенита» по угловым с коэффициентом 1.55
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Прогнозы экспертов
ЦСКА – «Зенит», центральная игра 16 тура чемпионата России. Прямыми конкурентами в борьбе за лидерство они сейчас не являются. Но все равно я жду интересной борьбы все 90 минут.
Сейчас обе команды идут в топ-5 РПЛ. «Зенит» располагается выше, все еще борется за первое место с «Динамо». На данный момент в активе у питерцев 31 очко, которые гарантируют им второе место. От «бело-голубых» коллектив отстает всего на одно очко, такой же разрыв с третьим «Спартаком».
ЦСКА вот еще недавно совсем близко шел к лидерам, тоже боролся за чемпионство, пусть и на первой строчке не шел. Но сейчас от первых позиций «армейцы» немного отстали – с 26 баллами идут на пятом месте, только со вторым «Зенитом» имеют разрыв в пять очков. И преследователи начинают подбираться к топ-6 – у шестого «Ростова» только на четыре балла меньше, чем у подопечных Игдисамова.
Если брать пять последних матчей, то в них у ЦСКА было всего две победы. И обе виктории приходятся на Кубок России – 3:1 с «Локомотивом» и 1:0 с «Акроном». В РПЛ же армейцы только теряли очки в последних турах, хотя оппоненты почти все были не такие сложные – «Оренбург» (0:0), «Ахмат» (1:2), а также проблемный «Краснодар» (2:4). Впрочем, до этих неудач ЦСКА за несколько месяцев всего несколько раз очки потерял в РПЛ, чаще выигрывал.
«Зенит» мог бы сейчас идти первым в Премьер-лиге, но в последних турах тоже пару раз очки потерял – в двух турах сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), а также уступил «Рубину» (1:3). Но вот до этого «сине-бело-голубые» шли на длинной серии побед, благодаря которой и борются сейчас за чемпионство, сумели тот же «Краснодар» давно опередить, с «Динамо» только они сейчас являются конкурентами.
Матчи ЦСКА и «Зенита» почти всегда бывают интересными и эмоциональными. «Зенит» выглядит фаворитом, в последние месяцы выступает намного лучше. Но я не жду, что «армейцы» легко очки оппоненту отдадут.
Поставлю на вариант, который проходил в большинстве их последних очных матчей – «обе забьют» за 1.70
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Тренды
Ставка ЦСКА не проиграет по желтым карточкам
В четырех из пяти последних матчей ЦСКА такая ставка сыграла
Ставка Победа ЦСКА по фолам
В 12 из 15 последних матчей «Зенит» проигрывал по фолам
Ставка Точный счет 1:3
Три из четырех последних выездных побед «Зенит» добыл, забивая по три гола
Ставка 1-й тайм: победа «Зенита»
В четырех из пяти последних матчей гостей такая ставка сыграла
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28.11.2026 в 14:35
28.11.2026 в 12:35