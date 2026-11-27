ЦСКА – «Зенит», центральная игра 16 тура чемпионата России. Прямыми конкурентами в борьбе за лидерство они сейчас не являются. Но все равно я жду интересной борьбы все 90 минут.

Сейчас обе команды идут в топ-5 РПЛ. «Зенит» располагается выше, все еще борется за первое место с «Динамо». На данный момент в активе у питерцев 31 очко, которые гарантируют им второе место. От «бело-голубых» коллектив отстает всего на одно очко, такой же разрыв с третьим «Спартаком».

ЦСКА вот еще недавно совсем близко шел к лидерам, тоже боролся за чемпионство, пусть и на первой строчке не шел. Но сейчас от первых позиций «армейцы» немного отстали – с 26 баллами идут на пятом месте, только со вторым «Зенитом» имеют разрыв в пять очков. И преследователи начинают подбираться к топ-6 – у шестого «Ростова» только на четыре балла меньше, чем у подопечных Игдисамова.

Если брать пять последних матчей, то в них у ЦСКА было всего две победы. И обе виктории приходятся на Кубок России – 3:1 с «Локомотивом» и 1:0 с «Акроном». В РПЛ же армейцы только теряли очки в последних турах, хотя оппоненты почти все были не такие сложные – «Оренбург» (0:0), «Ахмат» (1:2), а также проблемный «Краснодар» (2:4). Впрочем, до этих неудач ЦСКА за несколько месяцев всего несколько раз очки потерял в РПЛ, чаще выигрывал.

«Зенит» мог бы сейчас идти первым в Премьер-лиге, но в последних турах тоже пару раз очки потерял – в двух турах сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), а также уступил «Рубину» (1:3). Но вот до этого «сине-бело-голубые» шли на длинной серии побед, благодаря которой и борются сейчас за чемпионство, сумели тот же «Краснодар» давно опередить, с «Динамо» только они сейчас являются конкурентами.

Матчи ЦСКА и «Зенита» почти всегда бывают интересными и эмоциональными. «Зенит» выглядит фаворитом, в последние месяцы выступает намного лучше. Но я не жду, что «армейцы» легко очки оппоненту отдадут.

Поставлю на вариант, который проходил в большинстве их последних очных матчей – «обе забьют» за 1.70