Матч окончен! Итоговый счёт — Блэкберн Роверс 1:0 Чарльтон Атлетик.
Второй тайм завершён. Счёт — Блэкберн Роверс 1:0 Чарльтон Атлетик.
96'Фолит Сонни Кэри (Чарльтон Атлетик).
96'Джейден Феврие (Блэкберн Роверс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
93'Удар мимо. Мэтти Годден (Чарльтон Атлетик) пробил головой из центра штрафной, мяч улетел высоко и в сторону от ворот. Передачу от углового сделал Сонни Кэри.
93'Угловой подаст Чарльтон Атлетик. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Сэм Морси).
93'Удар заблокирован. Иван Месик (Чарльтон Атлетик) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Тайлер Биндон.
93'Удар заблокирован. Харви Книббс (Чарльтон Атлетик) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
92'Угловой подаст Чарльтон Атлетик. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эйнсли Пирс).
92'Удар отражён. Иван Месик (Чарльтон Атлетик) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Эйнсли Пирс (Блэкберн Роверс) парирует мяч в верхнем правом углу ворот. Передачу выполнил Майлс Либерн скидкой головой.
91'Резервный арбитр компенсировал 6 минут.
90'Замена у команды Блэкберн Роверс: на поле выходит Юки Охаси, игру покидает Андри Гудйонсен.
87'Жёлтая карточка: предупреждение получает Милленик Алли (Чарльтон Атлетик) за грубый фол.
87'Фолит Милленик Алли (Чарльтон Атлетик).
87'Аугустус Каргбо (Блэкберн Роверс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
84'Неточный удар. Билли Куметио (Чарльтон Атлетик) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Сонни Кэри навесом со стандарта.
84'Замена в «Чарльтон Атлетик». На поле выходит Милленик Алли, игру покидает Дэн Макнамара.
82'Красная карточка! С поля удалён Шон Маклафлин (Блэкберн Роверс).
82'Фолит Шон Маклафлин (Блэкберн Роверс).
82'Майлс Либерн (Чарльтон Атлетик) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
80'Угловой подаст Чарльтон Атлетик. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Аугустус Каргбо).
79'Фолит Майлс Либерн (Чарльтон Атлетик).
79'Андри Гудйонсен (Блэкберн Роверс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
79'Удар отражён. Билли Куметио (Чарльтон Атлетик) пробил головой с левого угла вратарской — вратарь Эйнсли Пирс (Блэкберн Роверс) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Сонни Кэри навесом в штрафную.
78'Угловой подаст Чарльтон Атлетик. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Юрий Рибейро).
77'Гол! Блэкберн Роверс 1:0 Чарльтон Атлетик. Кристи Монтгомери (Блэкберн Роверс) пробил правой ногой из центра штрафной и отправляет мяч в нижний правый угол ворот. Голевая передача — Тодд Кантвелл.
76'Фолит Иван Месик (Чарльтон Атлетик).
76'Гади Бейуку (Блэкберн Роверс) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
75'Фолит Майлс Либерн (Чарльтон Атлетик).
75'Сэм Морси (Блэкберн Роверс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
72'Замена у команды Блэкберн Роверс: на поле выходит Сэм Морси, игру покидает Мусса Бараджи.
72'Замена в «Чарльтон Атлетик». На поле выходит Мэтти Годден, игру покидает Карлан Грант.
72'Замена у команды Чарльтон Атлетик: на поле выходит Амарии Белл, игру покидает Тайрис Кэмпбелл.
71'Неточный удар. Мусса Бараджи (Блэкберн Роверс) пробил головой с правого угла вратарской после подачи углового — мяч проходит левее створа ворот.
71'Угловой подаст Блэкберн Роверс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Артур Оконкво).
71'Удар отражён. Аугустус Каргбо (Блэкберн Роверс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Артур Оконкво (Чарльтон Атлетик) парирует мяч в нижнем правом углу ворот.
70'Угловой подаст Блэкберн Роверс. Мяч ушёл за лицевую от Дана Макнамары.
69'Угловой подаст Блэкберн Роверс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Тайлер Биндон).
69'Удар заблокирован. Джейден Феврие (Блэкберн Роверс) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Шон Маклафлин.
69'Штанга! Хейден Картер (Блэкберн Роверс) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч попадает в левую штангу! Передачу выполнил Шон Маклафлин.
69'Неточный удар. Тодд Кантвелл (Блэкберн Роверс) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот.
68'Угловой подаст Блэкберн Роверс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Харви Книббс).
68'Удар заблокирован. Аугустус Каргбо (Блэкберн Роверс) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кристи Монтгомери.
67'Тайрис Кэмпбелл (Чарльтон Атлетик) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
67'Фолит Юрий Рибейро (Блэкберн Роверс).
66'Офсайд у команды Блэкберн Роверс: Аугустус Каргбо оказался в положении «вне игры».
63'Фолит Сонни Кэри (Чарльтон Атлетик).
63'Кристи Монтгомери (Блэкберн Роверс) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
62'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
62'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Харви Книббс (Чарльтон Атлетик).
60'Фолит Харви Книббс (Чарльтон Атлетик).
60'Мусса Бараджи (Блэкберн Роверс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
58'Фолит Тодд Кантвелл (Блэкберн Роверс).
58'Дэн Макнамара (Чарльтон Атлетик) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
57'Замена у команды Чарльтон Атлетик: на поле выходит Майлс Либерн, игру покидает Чарли Келман.
56'Замена у команды Блэкберн Роверс: на поле выходит Аугустус Каргбо, игру покидает Оладопо Афолаян.
56'Замена у команды Чарльтон Атлетик: на поле выходит Харви Книббс, игру покидает Джо Ранкин-Костелло.
56'Замена у команды Блэкберн Роверс: на поле выходит Джейден Феврие, игру покидает Рёя Моришита.
55'Удар отражён. Оладопо Афолаян (Блэкберн Роверс) пробил головой из центра штрафной — вратарь Артур Оконкво (Чарльтон Атлетик) парирует мяч в нижнем левом углу ворот. Передачу выполнил Рёя Моришита навесом в штрафную.
55'Удар отражён. Карлан Грант (Чарльтон Атлетик) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Эйнсли Пирс (Блэкберн Роверс) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Чарли Келман.
55'Неточный удар. Андри Гудйонсен (Блэкберн Роверс) пробил головой с левого угла вратарской — мяч проходит рядом с левой «девяткой».
52'Неточный удар. Билли Куметио (Чарльтон Атлетик) пробил левой ногой с левого края штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Чарли Келман после розыгрыша стандарта.
52'Фолит Тодд Кантвелл (Блэкберн Роверс).
52'Дэн Макнамара ("Чарльтон Атлетик") зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
51'Неточный удар. Мусса Бараджи (Блэкберн Роверс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Оладопо Афолаян.
50'Жёлтая карточка: предупреждение получает Конор Ковентри (Чарльтон Атлетик) за грубый фол.
50'Фолит Конор Ковентри (Чарльтон Атлетик).
50'Кристи Монтгомери (Блэкберн Роверс) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
46'Начался второй тайм. Счёт — Блэкберн Роверс 0:0 Чарльтон Атлетик.
Первый тайм завершён. Счёт — Блэкберн Роверс 0:0 Чарльтон Атлетик.
47'Фолит Джо Ранкин-Костелло (Чарльтон Атлетик).
47'Кристи Монтгомери (Блэкберн Роверс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
46'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
45'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
44'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Оладопо Афолаян (Блэкберн Роверс).
41'Фолит Тайрис Кэмпбелл (Чарльтон Атлетик).
41'Рёя Моришита (Блэкберн Роверс) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
40'Неточный удар. Оладопо Афолаян (Блэкберн Роверс) пробил правой ногой с острого угла слева — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Тодд Кантвелл после розыгрыша углового.
39'Угловой подаст Блэкберн Роверс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Иван Месик).
38'Фолит Конор Ковентри (Чарльтон Атлетик).
38'Тодд Кантвелл (Блэкберн Роверс) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
36'Угловой подаст Чарльтон Атлетик. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Андри Гудйонсен).
35'Угловой подаст Чарльтон Атлетик. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эйнсли Пирс).
35'Удар отражён. Тайрис Кэмпбелл (Чарльтон Атлетик) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Эйнсли Пирс (Блэкберн Роверс) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Сонни Кэри.
28'Неточный удар. Гади Бейуку (Блэкберн Роверс) пробил левой ногой с правого края штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Рёя Моришита.
22'Тайрис Кэмпбелл (Чарльтон Атлетик) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
22'Фолит Гади Бейуку (Блэкберн Роверс).
22'Угловой подаст Блэкберн Роверс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Конор Ковентри).
20'Удар заблокирован. Оладопо Афолаян (Блэкберн Роверс) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
20'Неточный удар. Оладопо Афолаян (Блэкберн Роверс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Тодд Кантвелл.
18'Удар отражён. Мусса Бараджи (Блэкберн Роверс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Артур Оконкво (Чарльтон Атлетик) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Тодд Кантвелл.
18'Удар заблокирован. Рёя Моришита (Блэкберн Роверс) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Тодд Кантвелл.
16'Удар заблокирован. Рёя Моришита (Блэкберн Роверс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Юрий Рибейро.
15'Угловой подаст Блэкберн Роверс. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Карлан Грант).
15'Удар отражён. Тайрис Кэмпбелл (Чарльтон Атлетик) пробил правой ногой с острого угла справа — вратарь Эйнсли Пирс (Блэкберн Роверс) парирует мяч под перекладиной по центру ворот.
15'Фолит Оладопо Афолаян (Блэкберн Роверс).
15'Джо Ранкин-Костелло (Чарльтон Атлетик) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
12'Фолит Мусса Бараджи (Блэкберн Роверс).
12'Сонни Кэри (Чарльтон Атлетик) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
11'Угловой подаст «Блэкберн Роверс». Мяч ушёл за лицевую от Дана Макнамары.
11'Неточный удар. Шон Маклафлин (Блэкберн Роверс) пробил левой ногой из центра штрафной после розыгрыша стандарта — мяч проходит совсем рядом с правой штангой.
11'Удар отражён. Рёя Моришита (Блэкберн Роверс) пробил правой ногой из центра штрафной — вратарь Артур Оконкво (Чарльтон Атлетик) парирует мяч в нижнем левом углу ворот.
10'Рёя Моришита (Блэкберн Роверс) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
10'Фолит Иван Месик (Чарльтон Атлетик).
06'Удар отражён. Оладопо Афолаян (Блэкберн Роверс) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Артур Оконкво (Чарльтон Атлетик) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Юрий Рибейро.
05'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
05'Пауза в матче (Чарльтон Атлетик).
03'Угловой подаст Чарльтон Атлетик. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Хейден Картер).
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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