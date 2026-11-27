Текущая форма

В Чемпионшипе «Блэкберн» идет на 20-м месте из 24 команд. Команда под руководством тренера Тони Моубрея пока не нашла устойчивой игры, держится в зоне выживания, и напряжение вокруг клуба никуда не делось.

«Блэкберн» все еще ищет выход из полосы неудач, но стабильности пока не хватает. Победа над «Уотфордом» со счетом 1:0, где на 57-й минуте пенальти реализовал Тодд Кантвелл, выглядит лишь проблеском на фоне хаотичной серии. В последних шести матчах клуб выиграл трижды, однако потерпел и два поражения, среди которых болезненное 0:4 от «Суонси Сити» и уступка «Сток Сити» (1:2). Забитые и пропущенные мячи на этом отрезке (8:9) напоминают, что оборона «Роз» по-прежнему хрупка.

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