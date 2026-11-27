Текущая форма

Тяжело складывается для пензенского «Дизеля» сезон в ВХЛ, а в последнее время команда потеряла и стабильность. Клуб выступает фарм-командой нижегородского «Торпедо», причем завершать атаки ему удается с трудом. В шести последних встречах у хозяев лишь одна победа при пяти поражениях, а по шайбам 13 заброшенных против 23 пропущенных.

Совсем недавно «Дизель» крупно уступил воскресенскому «Химику» со счетом 2:5. Для команды Дмитрия Космачёва это третье разгромное поражение кряду. В обороне коллектив раз за разом проваливается и пропускает по пять шайб в матчах с «Горняком» и тем же «Химиком», а впереди больше двух шайб за игру не получается. Отрадный эпизод на этом отрезке один – победа над «Магниткой» (3:2), но капитан Дмитрий Сидляров и его партнеры пока не могут закрепить успех и вернуть игру в нормальное русло.

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