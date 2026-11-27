Сегодня в матче ВХЛ «Дизель» обыграл «Звезду» со счетом 4:3. Хозяева льда переломили ход встречи. Во второй и третьей двадцатиминутках они забросили три шайбы, а голы Олега Погорешного и других игроков команды помогли «Дизелю» взять верх над соперником.
Дизель — Звезда: прогноз на матч ВХЛ
В рамках ВХЛ 28 ноября 2026 года «Дизель» сыграет с «Звездой». Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на этот матч.
Анализ команд
Текущая форма
Тяжело складывается для пензенского «Дизеля» сезон в ВХЛ, а в последнее время команда потеряла и стабильность. Клуб выступает фарм-командой нижегородского «Торпедо», причем завершать атаки ему удается с трудом. В шести последних встречах у хозяев лишь одна победа при пяти поражениях, а по шайбам 13 заброшенных против 23 пропущенных.
Совсем недавно «Дизель» крупно уступил воскресенскому «Химику» со счетом 2:5. Для команды Дмитрия Космачёва это третье разгромное поражение кряду. В обороне коллектив раз за разом проваливается и пропускает по пять шайб в матчах с «Горняком» и тем же «Химиком», а впереди больше двух шайб за игру не получается. Отрадный эпизод на этом отрезке один – победа над «Магниткой» (3:2), но капитан Дмитрий Сидляров и его партнеры пока не могут закрепить успех и вернуть игру в нормальное русло.
Интересные факты для ставок
- «Дизель» проиграл пять из шести последних матчей, и серия вышла тяжелой.
- Аффилиация: В сезоне 2026/27 выступает как фарм-клуб нижегородского «Торпедо». В структуре клуба также присутствует молодёжная команда «Дизелист» (НМХЛ).
- Ориентировочный состав: Дмитрий Дагестанский, Баланов Ю. Никитин Ю. Бейн М. Манин И. Майоров Н. Фигурин А. Сухов С.
Текущая форма
В ВХЛ у «Звезды» дела идут негладко. Из шести последних встреч команда из Пензы выиграла три и столько же проиграла, так что о твердом лидерстве речи не идет. Спад у коллектива Алексея Бондарева случился недавно, и теперь есть сомнения, что высокий темп удастся удержать.
Показательной вышла последняя игра с «Тамбовом». Гости вели, но уступили 2:3 и не удержали перевес. Перед этим команда крупно проиграла «Бурану» (2:5) и сухо уступила «Югре» (0:2). Зато раньше были уверенные победы над «Рубином» (5:2) и «Зауральем» (2:1). Сейчас многое зависит от Василия Дроныка и Ярослава Яппарова. Им нужно быстро вернуть уверенность и закрыть брешь в обороне.
Дисквалификации и травмы
В игре с «Дизелем» заметнее остальных были Василий Дронык, Артём Прохоров и Ярослав Яппаров.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах команда пропускает в среднем 2.3 шайбы за игру.
- В шести последних матчах «Звезда» забросила 13 шайб, в среднем 2.2 за игру.
- Ориентировочный состав: Табачиков В. Брютов Ю. Грушников А. Чуркин А. Прохоров А. Яппаров Я. Малышев А. Мартынов Ю.
Прогноз и ставки
У пензенского «Дизеля» тяжелый отрезок. В шести последних матчах пять поражений, и по пять шайб он пропускает с завидной регулярностью, как в игре с «Химиком». «Звезда» тоже чередует победы с поражениями, зато в обороне в среднем пропускает меньше хозяев льда. С атакой у «Дизеля» сейчас не ладится, а «Звезде» нужно поправить репутацию после неудач с «Тамбовом» и «Бураном», поэтому больше шансов взять три очка в этом противостоянии у гостей.
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Ставка Победа «Звезда»
На отрезке из 6 встреч у «Звезда» 3 победы и 3 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 18 из 20 последних встреч «Дизель» и в 19 из 20 игр «Звезда».
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Дизель
|51,3%
|1.95
|Ничья
|0%
|—
|Звезда
|48,7%
|2.05
Динамика вероятностей1'–65'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Дизель
|51,3%
|1.95
|Звезда
|48,7%
|2.05
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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