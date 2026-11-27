Текущая форма

В сезоне 2025–26 во Второй Бундеслиге берлинская «Герта» заметно прибавила и закрепилась на седьмой строчке среди 18 участников. Из элитного дивизиона команда вылетела по итогам сезона 2022–23, а сейчас под руководством тренера Стефана Лайтля проводит одну из самых результативных кампаний в турнире и понемногу превратилась в стабильную силу второй лиги.

Шесть матчей, пять побед, 12 забитых мячей и всего один пропущенный. С такой обороной команда по праву входит в число самых надежных в лиге. Разгром «Энергии Коттбус» со счетом 4:0 стал пиком серии, а голы на счету Себастьяна Грённингса, Пола Сегюна, Дейовайсио Зеэфуика и Густафа Нильссона. Подопечные Лайтля обыгрывают соперника за соперником, в том числе «Кайзерслаутерн» (3:0) и «ФФЛ Вольфсбург» (2:1), и по игре остаются одной из самых опасных атакующих команд турнира.

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