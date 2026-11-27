Матч окончен. «Герта Берлин» — «Карлсруэ» 4:0.
Второй тайм окончен. «Герта Берлин» — «Карлсруэ» 4:0.
93'Угловой подаст «Герта Берлин». Мяч ушёл за лицевую от Кристофа Кобальда.
93'Удар заблокирован. Паскаль Клеманс («Герта Берлин») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади.
93'Селим Телиб («Герта») пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч врезался в левую штангу. Передачу отдал Линус Гехтер.
91'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
90'Положение «вне игры» у «Герты». Линус Гехтер зафиксирован в офсайде.
89'Жёлтая карточка: предупреждение получает Ноэль Айхингер (Карлсруэ) за грубый фол.
89'Фолит Ноэль Айхингер (Карлсруэ).
89'Йосип Брешало («Герта Берлин») зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
88'Фолит Фарид Альфа-Рупрехт («Герта Берлин»).
88'Марвин Ванитзек (Карлсруэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
87'Удар отражён. Кевин Сесса («Герта Берлин») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, вратарь Ханс-Кристиан Бернат («Карлсруэ») парирует мяч в центре ворот. Пас от Фарида Альфа-Рупрехта.
86'Замена у команды Карлсруэ: на поле выходит Кристоф Кобальд, игру покидает Элитон.
86'Угловой подаст Карлсруэ. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Дейовайсио Зеэфуик).
85'Удар заблокирован. Ноэль Айхингер (Карлсруэ) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Марвин Ванитзек.
83'Фолит Марсель Франке (Карлсруэ).
83'Густав Нильсон («Герта Берлин») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
82'Замена в «Герта Берлин». На поле выходит Паскаль Клеменс, игру покидает Поль Сеген.
82'Угловой подаст «Герта Берлин». Мяч ушёл за лицевую от Элитона.
82'Удар заблокирован. Поль Сеген («Герта Берлин») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади. Пас от Йосипа Брешало.
80'Удар мимо. Йосип Брешало («Герта Берлин») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел выше ворот.
79'Удар мимо. Кевин Сесса («Герта Берлин») пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел левее ворот.
75'Замена в «Герта Берлин». На поле выходит Девойазио Зеефюйк, игру покидает Мадс Педерсен.
75'Удар мимо. Густав Нильссон («Герта Берлин») пробил правой ногой с острого угла справа, мяч улетел вправо. Пас от Йосипа Брешало.
74'Удар мимо. Фарид Альфа-Рупрехт («Герта Берлин») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч пролетел в сантиметрах от верхнего правого угла. Пас от Густафа Нильссона.
72'Удар мимо. Густав Нильссон («Герта») пробил правой ногой с неудобного угла справа, мяч улетел влево. Пас от Фарид Альфа-Рупрехта после углового.
72'Угловой подаст «Герта». Мяч ушёл за лицевую от Ханса-Кристиана Берната.
67'Замена в «Герта Берлин». На поле выходит Фарид Альфа-Рупрехт, игру покидает Олувасун Адевуми.
67'Замена в «Герта Берлин». На поле выходит Селим Телиб, игру покидает Йон Дагур Торстейнссон.
67'Замена в «Герта Берлин». На поле выходит Густав Нильссон, игру покидает Себастьян Гроннинг.
66'Удар мимо. Мадс Педерсен («Герта») пробил левой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел вправо от ворот. Пас от Поля Сегина.
66'Удар отражён. Йон Дагур Торстейнссон («Герта Берлин») пробил правой ногой из центра штрафной, вратарь Ханс Кристиан Бернат («Карлсруэ») парирует мяч в нижний левый угол. Пас от Себастьяна Гроннинга.
65'Фолит Марсель Франке (Карлсруэ).
65'Олувасун Адевуми («Герта» Берлин) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
64'Гол! «Герта» Берлин 4:0 «Карлсруэ». Йосип Брешало («Герта» Берлин) пробил правой ногой из центра штрафной, мяч влетел в нижний правый угол ворот после быстрой контратаки.
64'Удар отражён. Олувасун Адевуми («Герта») пробил правой ногой с правого края штрафной, вратарь Ханс-Кристиан Бернат («Карлсруэ») парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Мариуса Герсбека.
62'Фолит Йон Дагур Торстейнссон («Герта» Берлин).
62'Ноэль Айхингер (Карлсруэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
61'Жёлтая карточка: предупреждение получает Виктор Берг (Карлсруэ) за грубый фол.
61'Фолит Виктор Берг (Карлсруэ).
61'Юлиан Айцберг («Герта» Берлин) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
61'Замена у команды Карлсруэ: на поле выходит Даниял Зор, игру покидает Кевин Витхауп.
61'Замена у команды Карлсруэ: на поле выходит Ноэль Айхингер, игру покидает Тим Цивея.
60'Замена у команды Карлсруэ: на поле выходит Виктор Берг, игру покидает Дениз Офли.
58'Удар заблокирован. Сио Фукуда (Карлсруэ) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
58'Удар заблокирован. Марвин Ванитзек (Карлсруэ) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Тим Цивея.
57'Гол! «Герта» Берлин 3:0 «Карлсруэ». Себастьян Гроннинг («Герта» Берлин) пробил правой ногой из центра штрафной, мяч влетел в верхний центр ворот. Пас от Йосипа Брешало после быстрой контратаки.
53'Удар мимо. Кевин Сесса («Герта Берлин») пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел левее ворот. Пас от Юлиана Айцберга.
51'Удар мимо. Юлиан Айцберг («Герта» Берлин) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, сильно выше и левее ворот. Пас от Кевина Сессы.
50'Гол! Герта Берлин 2, Карлсруэ 0. Себастьян Грённинг (Герта Берлин) пробил правой ногой из центра штрафной площади — мяч в центре ворот. Ассист Йосип Брекало после быстрого отрыва.
49'Удар мимо. Йон Дагур Торстейнссон («Герта» Берлин) пробил правой ногой с правого края штрафной, мяч уходит влево от ворот. Пас от Себастьяна Гроннинга.
48'Угловой подаст «Герта» Берлин. Мяч ушёл за лицевую от Пауля Шолля.
48'Удар заблокирован. Юлиан Айцшбергер («Герта» Берлин) пробил левой ногой из-за пределов штрафной, мяч отбит. Пас от Йосипа Брешало.
46'Начинается второй тайм. «Герта» Берлин — 1:0 — «Карлсруэ».
Первый тайм окончен. «Герта» Берлин — «Карлсруэ» 1:0.
49'Сантери Вяйтянен (Карлсруэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
49'Фолит Себастьян Гроннинг («Герта» Берлин).
48'Удар заблокирован. Олувасун Адевуми («Герта» Берлин) пробил правой ногой из-за пределов штрафной. Пас от Йона Дагура Торстейнссона.
46'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
45'Удар отражён. Кевин Сесса («Герта» Берлин) пробил правой ногой из-за штрафной, вратарь Ханс-Кристиан Бернат («Карлсруэ») парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Мадса Педерсена.
41'Гол! «Герта» Берлин 1:0 «Карлсруэ». Йосип Брешало («Герта» Берлин) пробил правой ногой с правого края штрафной, мяч влетает в центр ворот. Пас от Кевина Сессы после быстрой контратаки.
40'Дениз Офли (Карлсруэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
40'Фолит Олувасун Адевуми («Герта»).
38'Жёлтая карточка: предупреждение получает Тим Цивея (Карлсруэ) за грубый фол.
38'Фолит Тим Цивея (Карлсруэ).
38'Юлиан Айцбергер («Герта») зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
34'Удар мимо. Себастьян Гроннинг («Герта», Берлин) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч пролетел выше ворот. Пас от Мадса Педерсена.
33'Удар мимо. Себастьян Гроннинг («Герта Берлин») пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч пролетел вправо от ворот. Пас от Йона Дагура Торстейнссона.
32'Перекладина! Марвин Ванитзек (Карлсруэ) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч попадает в перекладину! Передачу выполнил Дениз Офли скидкой головой.
30'Удар заблокирован. Мадс Педерсен («Герта» Берлин) пробил левой ногой с острого угла и дальней дистанции справа.
29'Жёлтая карточка: предупреждение получает Элитон (Карлсруэ) за грубый фол.
28'Фолит Элитон (Карлсруэ).
28'Олувасун Адевуми («Герта») зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
26'Удар заблокирован. Сио Фукуда (Карлсруэ) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кевин Витхауп.
25'Угловой подаст «Герта». Мяч ушёл за лицевую от Сантери Вяананена.
25'Удар заблокирован. Кевин Сесса («Герта») пробил правой ногой из-за пределов штрафной. Пас от Мадса Педерсена.
25'Удар заблокирован. Йосип Брешало («Герта») пробил правой ногой из центра штрафной.
24'Удар заблокирован. Йосип Брешало («Герта», Берлин) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади. Пас от Йона Дагура Торстейнссона.
22'Удар отражён! Себастьян Гроннинг («Герта») пробил правой ногой из центра штрафной, Ханс-Кристиан Бернат («Карлсруэ») парировал мяч в центре ворот. Передал Йосип Брешало.
22'Удар заблокирован. Олувасун Адевуми («Герта») пробил правой ногой из центра штрафной площади. Пас от Йосипа Брешало.
21'Удар заблокирован. Тим Цивея (Карлсруэ) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Марвин Ванитзек.
20'Фолит Марвин Ванитзек (Карлсруэ).
20'Никлас Колбе («Герта») зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
20'Неточный удар. Кевин Витхауп (Карлсруэ) пробил правой ногой из-за пределов штрафной после подачи углового — мяч летит выше ворот.
19'Угловой подаст Карлсруэ. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Никлас Кольбе).
18'Марвин Ванитзек (Карлсруэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
18'Фолит Линус Гехтер («Герта»).
18'Марвин Ванитзек (Карлсруэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
18'Фолит Линус Гехтер («Герта»).
15'Фолит Линус Гехтер («Герта»).
15'Марвин Ванитзек (Карлсруэ) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
14'Удар отражён. Себастьян Гроннинг («Герта», Берлин) пробил правой ногой из центра штрафной площади, вратарь Ханс-Кристиан Бернат («Карлсруэ») парирует мяч в нижний левый угол. Пас от Йона Дагура Торстейнссона.
10'Удар мимо. Йосип Брешало («Герта») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч пролетел чуть выше перекладины. Пас от Мадса Педерсена.
08'Неточный удар. Кевин Витхауп (Карлсруэ) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Сио Фукуда.
04'Вынужденная замена у команды Карлсруэ: на поле выходит Элитон, из-за травмы игру покидает Сандро Тремуле.
03'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
03'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Ханс Кристиан Бернат (Карлсруэ).
02'Угловой подаст Герта Берлин. Мяч ушёл за лицевую от Ханса Кристиана Берната.
02'Удар заблокирован. Йон Дагур Торстейнссон (Герта Берлин) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади. Пас от Олувасеуна Адеюми.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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